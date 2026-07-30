內伶仃福田保護區｜深圳最難進公園日限80人　都市中的紅樹林秘境

這裡的温度要比外面低上幾度，一進門變迎來一陣涼意。眼前的參天大樹不止一棵，它們圍作一團，隔絕了園外的喧囂、高温，把進來的人們包裹在清涼與綠意之中。



這裡是內伶仃福田自然保護區。

深圳最隱秘的「桃花源」

內伶仃的入口藏在一處隧道的盡頭，有些難找。黑黑的隧道盡頭有一口光亮，讓我想起陶淵明的《桃花源記》中的「山有小口，彷彿若有光」。

很難想象在深圳如此繁忙的都市之中，有一片原始而野生的國家級自然保護區。同事開玩笑地說，這可能是深圳最難進的公園了。

廣東省內伶仃福田國家級自然保護區，是全國唯一處於城市腹地的自然保護區，想要去到這裏，需要提前預約，每天限入80人，最早可提前3個月預約。

園內確如桃花源一般，由於入園的諸多限制，進去以後基本無人打擾，安靜得只能聽到蟲鳴鳥叫。

歡迎光臨「天然空調房」

內伶仃的園區門口有很多參天大樹，它們築起了一層天然屏障，阻擋着灼熱的光線，只允許投下點點光斑，園內因此也涼爽了很多，稱其是「天然空調房」也不為過。

內伶仃福田自然保護區

門票：預約免費入園

開放時間：上午入場9:00-12:00、下午入場14:00-18:00

TIPS：

1.最早可提前3個月預約

2.每天只有80個名額



走進紅樹林，生於泥沼的海岸衛士

紅樹林是海邊特有的生態系統，深圳市得天獨厚，在福田擁有數百公頃的天然紅樹林濕地，不僅是城市的海邊花園，也有極為重要的生態意義。

一方面它可作為各種污染物的過濾器與儲存庫，還同時擁有豐富多樣的生物資源，為沿岸水產提供豐富的食物來源及棲息地，亦是鳥類的天堂。

海拔最低的森林

生於陸地的盡頭，海洋的前端

紅樹林不是某一種樹，而是指能夠在沿海濕地等鹹淡交界處生長的植物集合體。之所以稱之為紅樹林，是因為它們的內層樹皮中都含有豐富的丹寧，氧化後會變成紅色的單寧酸，可以幫助其更好地抗鹽，不受海水腐蝕。

大量的支撐根，讓它們穩穩地紮根在灘塗上，綿延的根系比人造堤壩更懂得抵禦驚濤，保護着岸線附近的水土，是稱職的海岸衛士。

濕地棧道

通往林中的唯一路徑

由於紅樹林的生長地多為濕地沼澤，想要深入其中，還得行於人工搭建的棕紅色木棧道之上。棧道的綠蔭覆蓋率很高，涼爽愜意，沿路還有各種植物和鳥類的科普，以及觀鳥的望遠鏡，可隨時停下來觀看。

林中湖泊

鳥群的越冬棲息地

部分棧道兩側是蔓延的濕地與粼粼水泊，每年1至3月整個保護區會有數百候鳥在此越冬，即使是現在，湖泊中央也會有鳥兒停留休息，湖邊也有倍鏡可看到遠處的飛鳥，早晨和傍晚是最佳時間點。

兩處絕佳觀景點推薦

1. 林間小白樓

眺望城市剪影

園內深處隱匿着一棟四層的小白樓，名為觀鳥亭，聽說在適合觀看候鳥的季節登頂，就能看見鳥群從林上掠過的壯觀畫面。

登頂遠眺，一側是由樹木構築起的蜿蜒海岸線，另一側則是高樓與樹枝構成的城市剪影。

近處是起伏的綠浪，遠處深圳第一高樓平安金融中心在樹林邊緣探出身影，自然與都市在此形成奇妙的交融，一邊是原始的靜謐，一邊是城市的繁華。

2. 去浮島觀鳥屋

乘上海邊的「觀察船」

保護區的盡頭，一座環形觀鳥屋建於海邊棧道的盡頭，這裏是欣賞海景的好地方，屋內270°的玻璃窗戶視野極佳，一側是香港層疊的山巒，一側是深圳灣的海岸線。

這裏也是觀察候鳥的最佳據點，每逢退潮，灘塗上便停滿覓食的鳥類。即便是在中午到達此處，也會遇見零星的鳥兒在這裏活動嬉戲，我在岸邊，看得入迷——

走出觀鳥屋在棧道邊坐下，晃盪着雙腿，屋外海風習習，樹葉被吹得沙沙作響，不時有果實被吹落髮出「噔噔」聲，越是靠近海邊，風越帶着鹹澀的自由氣息，在蟬鳴與海風之間，我抓住了夏天的尾巴。

整個夏天我都無所事事，這種感覺好極了~你的夏天也是如此嗎？

內伶仃福田國家級自然保護區

交通攻略：

交通：竹子林地鐵站B1口出站後，導航內伶仃福田國家級自然保護區管理局，步行1.5公里左右，從白石路上看到左側階梯上去，會看到很大的草坪，沿着導航向前直行經過草坪，向左下階梯，向右穿過隧道即達。（附近沒有停車場，不建議自駕前往）

門票：免費入園

開放時間：每周二至周日9:00-12:00、14:00-18:00，周一閉園（法定節假日可能除外）

Tips：

1. 園區內沒有販賣機，建議自己備水

2. 入口之後僅在門口有一個洗手間，園內野生蚊蟲較多，備好驅蚊水

3. 文明觀鳥、拍鳥，與鳥類保持適當距離

4. 園區面積不大，預留半天時間即可，如想要觀鳥最好選擇早晨或傍晚的時間

5. 每天只開放80個名額，最早可提前3個月預約

