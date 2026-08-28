福田美食｜23年老店飲靚湯　花膠湯濃厚醇滑　胡椒豬肚雞爽口脆韌

珍味湯館，20年前靠一盅湯起家，成為汕頭知名大排檔。



11年前來到深圳，靠這一盅湯再次在深圳成名，一年賣出30w+，11年只磨4家店，只為讓深圳人喝上一口真正的廣東靚湯，今天個個就帶大家會一會這家湯館。

珍味湯館，23年匠心燉湯

湯是廣東人飯桌上的信仰，對於廣東人來說「飯可以唔食，湯一定要飲」。而廣東人喝湯也很講究，祛濕降火、滋陰補腎、甚至一年四季喝什麼湯都安排得妥妥當當。

珍味館的湯從潮汕橫行到深圳，湯裏藏着23年的燉湯門道，用盡了老闆23年的燉湯經驗和心機，燉出來的湯也征服了深圳人挑剔的味蕾。

1. 女士養顏花膠湯

美麗不能靠身外物，由內而外的美麗才最動人，而花膠湯是女生保養的必備湯品。

花膠被稱為「海洋人參」，有豐富蛋白質。看看這湯裏，超多花膠，燉出來的湯也是濃厚醇滑，這一盅下去，感覺可以少敷好幾片面膜。

2. 北海道元貝燉涼瓜

炎炎夏日，容易上火，不想喝涼茶？不如來盅涼瓜湯下下火。

這裏的苦瓜湯不算很苦，原本以為苦瓜湯加元貝會很怪，但讓人驚喜的是加入元貝的苦瓜湯不會不搭，反而有種淡淡的海鮮味。

3. 花膠胡椒豬肚雞

花膠胡椒豬肚雞是潮汕人最熟悉的味道之一。

份量十足的豬肚爽口脆韌，雞肉鮮嫩厚實，花膠軟軟滑滑，椒磨碎了和湯撞個滿懷，讓湯料更加釋放鮮味。

4. 靈芝功夫湯

說到靈芝，這可是出了名的珍貴藥材，它可以增強免疫力、養生益氣，非常適合經常熬夜的人群。

廣東人喜歡喝茶，這個靈芝功夫湯做成了功夫茶的模樣，喝湯就像在「嘆茶」一樣，有點意思。

記憶裡的潮汕味

1. 獅頭鵝六拼

潮汕人逢年過節就喜歡吃滷鵝，獅頭鵝擁有「世界鵝王」的美稱，是潮州特有的品種，也是做滷鵝的不二之選。

獅頭鵝六拼，鵝血、鵝肉、鵝頭……6個部位量，一家人吃份量也很足。

2. 潮式雙炸拼

潮汕雙炸拼是炸普寧豆腐和炸粿肉。

豆腐外酥裏嫩，沾上特製米醋，風味相當獨特。炸粿肉口感超級豐富，既有豬肉的鮮美又有馬蹄的脆甜，蘸醬和不沾醬都非常好吃。

3. 鮑魚花膠雞

鮑魚花膠雞是中國經典的國宴菜之一。

一掀開蓋子，香氣就迎面撲來，可謂是色香味俱全。鮑魚柔軟細滑、鮮而不膩，雞肉鮮嫩入味、富有彈性，令人唇齒留香、回味無窮。

濃郁地道嶺南風情

一齣電梯就能看到四個大字：珍味湯館，頗有潮汕老店風範，裏面裝飾的是原木裝飾，古風古色，窗外景色還能看到福田CBD。用餐區一個個區域劃分開來很適合來這裏安安靜靜喝口湯。

珍味湯館

地址：福田福華一路269號購物公園3層

營業時間：11:00-22:30

地鐵：購物公園地站C出口400m



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