福田好去處｜深圳首個24小時開放樹屋琴房公園　¥8即玩智能樂器

深圳還是太超前了，琴房都搬到樹上去了？



深圳長出了可以彈琴的樹屋

長在樹上的樹屋琴房，你聽說過嗎？從不缺少新事物的深圳，又多了一處有意思的「解壓」好去處——上步綠廊公園。

+ 6

這處位於福田的上步綠廊公園，原先只是一處沿路草坪，最近煥新成一處小公園，走在路上抬頭就能被樹上的兩大樹屋吸引駐足，帶着好奇，我們上樹屋看看。

琴房鼓房：24小時開放

兩間樹屋24小時開放，一間是鼓房，一間是琴房，按照你的需求提前預約後抵達即可，兩屋內都配有智能無弦結他（吉他），樂器還是蠻多樣的。

樹屋琴房，親身體驗分享給你👇👇👇

+ 6

隔音好，很解壓！

對於在陌生空間彈琴打鼓的擔憂，莫過於隔音效果和是否沉浸。

我們親身體驗了一下，這點無需擔心，按照預約的時段掃碼進入，別人無法進入打擾，沿街和公園裏也幾乎聽不見屋內的音樂。預約時間段有半小時或一小時可選，如果在附近，午休或下班放學，來這打打鼓、彈彈吉他還是挺解壓的。

零基礎也能玩

在琴房和鼓房，就算零基礎也可以玩，在預約界面可以搜索課程，或根據屋內的琴譜自己摸索。鼓房裏還配備了恩雅多款聯名無弦吉他，下載軟件後就可以根據琴鍵亮燈提示彈奏啦，也能淺淺的過一把「結他癮」。

電子鋼琴，觸屏操作

琴房配備的是可觸屏操作的電子鋼琴，開機鍵位於鋼琴左側，電子琴智能曲庫裏，無論是經典曲目還是流行曲都涵蓋其中，可以跟着隨意練習自己喜歡的曲目，操作還是很便捷的。

玻璃落地窗，抬眼見綠

兩個木質樹屋都設計了玻璃落地窗，在屋內彈奏的時候，抬眼即可見綠，也讓空間更具呼吸感。

空間內遍佈音樂元素

黑膠碟片地毯、時鐘、海報等分佈其中，琴房和鼓房裏與音樂相關的設計元素隨處可見。

樹屋公園裏還有什麼好玩的？

樹上觀景台：綠意窗框

樹屋正對的是一處觀景平台，亦是園內最出片的點位。

温潤綠色木質外牆裹着建築，和周圍植被渾然一體，彷彿從綠意里長出來的一樣。最妙的是它的窗，綠意全被框進窗裏，站在觀景台上，心情都清朗了不少。

樹下，兒童樂園

園內的樹下，還設計了滑梯和兒童爬網區域，住附近來這散步帶小孩放電還是很愜意的。

逛逛沿途小店

除了樹屋外，附近100米內還開了咖啡店、雪糕店、自助泡麪超市、原創文創、足球主題店等幾家獨立小店，坐在小公園內吃個簡易午餐或者下午茶也是很不錯的選擇。

+ 1

生活「充電」方式+1。

樹屋琴房

開放時間：24小時開放，需提前預約

使用費用：8元人民幣/半小時、15元人民幣/一小時

*可一次性約多個時段

地址：福田區上步路及八卦二路交匯處城市主場旁深圳上步綠廊公園（城市主場公寓附近）

交通：1. 地鐵6、7號線八卦嶺站E口出直行；2. 打車可導航福田城市主場公寓，沿途就能看見



Tips：

1. 鼓房和琴房需分開預約

2. 到預約時間後，現場打卡預約界面掃碼開門

