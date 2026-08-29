深圳Top1燒鵝　荔枝木烤黑鬃鵝脆皮多汁　還有鑊氣熱炒人均不過百

深圳排名第1的燒鵝開新店了。還是第1，還是不開外賣。



最長等位2小時的脆皮燒鵝

點評深圳排名第1的燒鵝，開新店了，還是第1。有人為了這一口燒鵝，寧願排隊兩小時。專門掐着出爐時間來，只為了吃那口剛出爐的脆皮。

師傅們不停現斬、現燒，門口一排排燒鵝剛出爐就不斷被端走，吃飯時間幾乎沒有空檔。

只賣出爐黃金1小時

燒鵝定點出爐，數鵝頭，看銷量

店裏只賣出爐黃金1小時，賣完繼續燒，賣不完直接下架。每天檔口掛着多少隻鵝頭，一眼就能看出當天生意有多旺。

7斤重清遠黑鬃鵝，自然風乾老荔枝木烤

10道工序，3上皮水3風乾

店裏只用7斤左右的清遠黑鬃鵝，這個規格的鵝，肉厚、油香，燒出來不會柴，也不會肥得發膩。一隻燒鵝，10道工序。吹氣、燙皮、縫針、三上皮水、三次風乾……師傅說，風乾夠了，鵝皮才收得緊。

這次把烤爐升級成了荔枝木燒，果木香隨着炭火慢慢滲進鵝肉裏。高温把鵝皮裏的油脂一點點逼出來，燒出來的鵝，帶着淡淡荔枝木香氣，皮更脆肉更香。

出爐保温底座上桌，黃皮汁解膩

每口燒鵝都熱辣辣

燒鵝出爐那一刻，師傅手起刀落，剛斬開的鵝肉還冒着熱氣，肉汁順着切口往外流，皮脆、肉嫩、汁多，隔着幾張桌子都能聞到鵝香。第一次來，建議直接點一份半隻，上下莊都能吃到。上莊鵝胸肉緊實，越嚼越香；下莊鵝腿最受歡迎，鵝皮底下藏着一層薄薄鵝油，一咬先脆後嫩，滿嘴都是油潤的肉香。

端上桌時，還放在保温底座上，熱氣一直託着，吃到最後幾塊，鵝皮依然酥脆，鵝肉還是燙口。每份燒鵝的固定搭配，黃皮汁+陳村粉，吃完整盤也不會覺得膩。

大排檔鑊氣熱炒，人均不過百

除了招牌燒鵝，菜單也升級了不少，多了很多現點現炒、鍋氣十足的粵菜。

1. 猛火小炒，辣椒炒牛胸口油拼吊龍

牛胸口油和吊龍，一脆一嫩，是牛身上兩種完全不同的口感。

師傅全程猛火快炒，鍋氣裹着牛油香一起翻上來，青椒炒到微微起虎皮，辣椒的辛香滲進牛肉裏。牛胸口油咬下去脆彈爽口，吊龍則鮮嫩多汁，越嚼越香。

2. 每日現燒，秘製叉燒

燒鵝店裏的叉燒，也是一塊招牌。選用肥瘦相間的豬五花，提前醃製入味，再反覆刷上秘製蜜汁慢慢烤制。

火候到了，表面掛着一層晶亮的糖色，邊緣微微焦化，光是看着就很有食慾。夾起一塊，外層帶着輕微焦香，裏咬開還能嚐到肉汁和蜜香一起在嘴裏化開。

3. 每桌必點，原只椰子燉烏雞湯

收尾再點一盅原只椰子燉烏雞湯，椰香清甜，湯頭鮮潤，也把這一餐收得剛剛好。

4. 啫啫砂鍋，砂鍋焗魚頭

砂鍋焗魚頭，一定要趁熱吃，砂鍋端上桌時還在」滋滋」作響，掀開鍋蓋，滾燙的熱氣夾着醬香撲面而來。高温讓魚頭不斷吸收醬汁，魚皮油潤，魚肉細嫩，輕輕一夾就順着紋理散開。

5. 上桌現焗，九層塔焗花甲

花甲每天現吐沙，顆顆飽滿。上桌焗到開口，最後撒上一把九層塔，藉着鍋裏的高温，把草本香氣激發出來。掀開鍋蓋，花甲吸滿蒜香和湯汁，肉質鮮嫩飽滿，一顆接一顆停不下來。

6. 鑊氣粵菜，現點現做

還有客家釀豆腐，嫩豆腐裏塞進現打肉餡，每塊都填得飽滿紮實；海鮮蠔仔烙，每顆蠔仔都鮮嫩飽滿，一咬就爆汁；加了燒鵝油提香的酸菜炒飯、解膩的頭水紫菜炒地瓜葉，每一道都是熟悉的粵式家常味。

福田第2家店開進COCO Park

燒鵝佬從第一家店到現在，還不到兩年時間，已經成為了深圳人心目中的燒鵝代表，吃燒鵝的首選。終於把第四家門店開進了COCO Park。無論是專程來吃燒鵝，還是朋友聚餐、家庭吃飯，這裏都比以前更方便了。

燒鵝佬．脆皮燒鵝（COCOPark店）

點評網人均：¥89/人

地址：福田區福華三路268號福田星河COCOPark一期L3-013A（地鐵1號線購物公園地鐵站C口）

營業時間：11:00-21:30

其他門店地址：

福田卓悦中心店：福田區【卓悦中心東區】負一樓B1107

羅湖金光華店：羅湖區人民南路【金光華廣場】6樓

寶安壹方城店：寶安區新湖路99號【壹方中心北區】5層011

