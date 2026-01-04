深圳假日好去處！福田半山侘寂風玻璃書吧　綠意環繞盡享城市美景

登頂看深圳地標景緻，建在半山腰的桉與松藝術書吧，穿行「通天大樹」沿途綠道，散步在筆架山公園。

花半小時登頂　城景盡收眼底

若說深圳能輕鬆登頂的山有排名，筆架山公園定能位居前列，30分鐘即可登頂，是深圳登山難度很小的山了。筆架山公園擁有筆俊峰和筆冠峰兩個主峰，若想俯瞰最開闊的景緻，可以直登海拔制高點的筆冠峰▼▼▼

山頂風光，看城景森林

筆冠峰木質觀景台，無疑是捕捉城市天際線與自然景緻交融的最佳取景點。

在此駐足遠眺，正前方依次呈現福田體育場、地王大廈、京基100等標誌性建築，它們錯落有致，勾勒出深圳獨特的城市輪廓，遠處，銀湖山脈橫如剪影一般包裹着樓群。

視線左轉，可見深圳中學及其周邊充滿生活氣息的街景，地標建築、摩天樓群與市井生活在此交匯，一覽無遺。

森林玻璃書吧：開在筆架山公園裏

深圳的公園總是常逛常新，縱使筆架山公園逛過很多次，仍是有讓人驚喜的新發現。下山沿着通往公園南門的路線行至半山腰，就能看見這座隱於林間小道後的書吧——桉與松藝術書吧。

書吧室內外被綠意包裹其中。共有兩層樓，一樓為書吧和簡餐區，二樓則作為靜謐茶室開放，推門就是公園，想找處安靜地方待待，推薦這裏。

「圓弧樹空間」　向上而生

桉與松藝術書吧，與四周的樹木宛若一體。書吧不僅建於樹林中，室內的設計也與樹有關，通頂的木質書架造型好似向上生長的樹枝，支撐起整個空間。

空間就透過「枝幹」散開，沒有明確牆壁阻隔，自然分割，具有足夠的呼吸感。

為了這扇窗，也值得來一趟

建築外牆採用大面積玻璃窗，極大地增強了空間的通透感與輕盈感，亦消弭了建築與自然的邊界。

無論坐在書吧的哪個角落，窗外的樹景都如同一幅幅流動的立體畫作。要說書吧裏最心儀的一隅，那便是二樓嵌入式的喝茶空間，沏杯茶放空看書茶几風再適合不過了。

侘寂風木質設計：温潤素雅

室內空間設計更偏向於侘寂風美學。以自然的木色、素雅的牆面、簡約的線條，共同營造出一個讓人心緒沉靜、專注於當下的環境。

自然白聲機：可聆聽的風景

店內設置的「自然白聲機」是蠻有意思的一處設計。海浪翻湧的聲音、森林蟲鳴、沙沙落葉聲耳邊縈繞的構成了一部立體的自然交響樂。

除了店裏的白聲機外，書吧還設計了mini版白聲機出售，可以把自然裏喜歡的聲音隨身攜帶。

湖畔榕樹　戶外座椅

沿湖而生的古老榕樹，提供了天然的戶外休憩場所。樹蔭下設有個別座位。於此小憩，實現與自然景緻的無縫銜接。

桉與松藝術書吧
開放時間：10:00—18:00（周末及節假日9:00—18:00）
地址：福田區筆架山展覽館
若想直接前往書吧可參考路線：筆架山公園南門進入→福聯橋→桉樹林→步行10分鐘可達

沿途大樹直通天高

既然去了桉與松藝術書吧，就不得不提位於公園西側的挺拔高聳的檸檬桉樹林。

山腳下這片檸檬桉樹林也是有來頭的：1960年代初由深圳林場種植，樹幹呈灰白色，散發獨特檸檬香氣株株挺拔，已成為公園「活文物」，也是目前深圳城市公園中，面積最大的檸檬桉樹林。

而樹木高聳的景緻，在筆架山公園隨處可見。

上山下山的途中，道路兩旁的林木「直插天際」，幾乎望不見頂端，枝葉交錯纏繞，織成一片天然的綠色「穹頂」。漫步其間，秋風拂面而來，裹挾着草木氣息，整個人都變得輕盈自在，愜意萬分。

給大自然拍一組瞬間

來筆架山公園散步，別忘了給大自然拍張照。陽光穿透的枝葉、暫時停留的飛鳥、安靜駐足的小貓……會發現最蓬勃的生命力，其實都紮根在公園的任意角落裏。

「漫無目的地散步公園裏，抬頭就能收穫好心情。」

