旅行可以擴大視野，還可以讓我們短暫地逃離緊張的生活。全世界那麼多個國家，到底哪一個才是你的心中所好呢？



如果你喜歡大城市，那麼日本、美國、英國、中國、新加坡這些國家就非常方便；如果你嚮往大自然，那麼以下介紹的6個國家一定不會讓你失望，還能讓你能真正放鬆自己！

1. 冰島

冰島被許多世界權威旅行雜誌媒體、旅行專家、旅行愛好者等等列為人生中一定要去打卡的國度。

冰島面積不大，但是卻有着許多極美的景點，其中就包括了傑古沙隆冰河湖（Jökulsárlón）、黑沙灘（Reynisfjara）、雷尼斯岩（Reynisdrangar）、迪霍拉里（Dyrhólaey）、辛格維利爾國家公園（Þingvellir National Park）、蓋歇爾間歇泉地熱區（Geysir）、黃金大瀑布（Gullfoss）、藍湖（Blue Lagoon）、 塞里雅蘭＋斯科加兩大南岸瀑布（Seljalandsfoss＋Skógafoss）、斯卡夫塔山自然保護區（Skaftafell）、西峽灣（Westfjords）、米湖（Mývatn）等等，沒想到純大自然的國家都有那麼多吸引人的景點。這些景點會讓你覺得大自然的鬼斧神工，外加可以看到許多奇景，這將會是畢生難忘的旅程。

2. 瑞士

瑞士並不是什麼大國，但是這裏可說是人傑地靈，沒有許多的資源但是卻有着山明水秀的景色，還被列為世界十大最安全的國度。

如果你喜歡遊山玩水的，那麼這裏的少女峰（Jungfrau）、皮拉圖斯山（Mount Pilatus）、萊茵瀑布（Rhine Falls）、琉森湖（Lake Lucerne）、艾格峰（Eiger）、瑞吉山（Rigi）和雪朗峰（Schilthorn）都能看到超美的景色。如果想要看點建築物，那麼西庸城堡（Chillon Castle）和卡佩爾廊橋（Chapel Bridge）都非常值得一去。來到這裏又怎麼能錯過「世界上速度最慢的快車」的冰河快線呢，讓你可以穿越291座橋樑、91個隧道，還有傳奇般的高架橋，將所有美景一覽無遺，盡收眼底。

3. 土耳其

雖然世界各地有着乘坐熱氣球的好地點，但是要看到絕美景色的就只有土耳其的卡帕多奇亞（Cappadocia），這裏的景色獨特，被譽為最像月球的地方，也被《國家地理》雜誌評為世界上十大美景之一。

另外，這裏的棉花堡（Pamukkale）也是必去體驗的景點，赤腳踏在石灰岩上面，享受那溫泉的確很不錯。喜歡探究古色古香的建築物來這裏也就可以欣賞到古文化和古建築，還可以到世界七大奇蹟之一的阿提密斯神殿（The Temple of Artemis），不錯吧！有了美景哪少得了美食，這裏可以吃到好吃的烤肉、秘製土耳其肉丸、獨特的土耳其咖啡與紅茶等等，這些理由就足以讓大家前去該處了！

4. 新西蘭

新西蘭可說是將大自然中的所有景色都集合一身，要欣賞海景可以往北島的90英里海灘（Ninety Mile Beach）；要欣賞雪山景色可以到南島的南阿爾卑斯山脈（Southern Alps）；要欣賞湖泊景色可以去北島的陶波湖（Lake Taupo），要欣賞冰川那麼往南島的霍士冰川（Fox Glacier）去。

除了這些地方，哪裏可以錯過長年都在tripadvisor排名冠軍的米爾福德峽灣（Milford Sound）呢？想要俯瞰美麗的奧克蘭，可以乘坐直升機或玩跳傘都很棒。還有還有，那美麗的南島蒂阿瑙湖的螢火蟲洞也是超吸引人的！除此之外，象徵着新西蘭的奇異鳥和那一群群的奶牛、綿羊、企鵝都可以在這裏看到。

5. 芬蘭

說到北歐千湖之國芬蘭，人們就會聯想到極光。芬蘭有着千湖之國、千島之國的稱號，根據統計，這裏有188,000個湖泊和179,000個島嶼，所以這兩個稱號當之無愧。談到極光，一年裏有大概200天有機會看得到，但一切還是看運氣。

另外，這裏也是聖誕老人的故鄉，因此探訪聖誕老人村肯定在清單裏。有聖誕老人自然就有馴鹿，芬蘭的森林中就住着大批馴鹿與駝鹿，不過它們較為膽小，所以不容易遇見它們。如果你想體驗滑雪、坐狗拉雪橇，那麼芬蘭一定能讓你親身體驗並留下深刻回憶。

6. 泰國

泰國與馬來西亞毗鄰，加上兌換率不太高，因此是馬來西亞人很常去的國家。這裏除了是購物天堂之外，還有許多天堂似的海島，讓各國遊客都慕名前來。

對東方國家非常着迷的西方人很喜歡泰國的另一個原因是這裏有着很濃郁的宗教氛圍，隨處可見大大小小寺廟，虔誠的百姓在廟宇內祈福，讓西方遊客都覺得很特別。

看完是不是心動了呢？是時候約閨蜜、愛人一起去旅行了，這6個國家一定要加入旅遊清單裏！

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