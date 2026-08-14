芬蘭旅遊｜12大景點推薦　追極光/坐馴鹿雪橇　近距離觀賞北極熊

芬蘭蟬聯7年世界最幸福國家，是聖誕老人的故鄉，還是追逐極光的理想之地，走進童話王國的世界，夏天享有近乎整天的陽光，能夠盡情探索建築、自然景致的美，冬天則能沉浸在雪白夢幻中，並仰望天氣期待與綠色精靈的相遇！



今天蒐集12個芬蘭旅遊景點推薦給大家，此生一定要去一次，感受這個國家純粹的美好！

芬蘭旅遊景點推薦

1. 聖誕老人村 Santa Claus Village

相信聖誕老人存在於世界上的舉手！儘管童話般的故事沒有一個完美的解答，但夢想中的聖誕氛圍還是能在現實實現，走進童話小鎮、聖誕老人的故鄉—芬蘭聖誕老人村，在專屬辦公室與兒時最憧憬的偶像「聖誕老人」見面合照，還有超多聖誕老人紀念品可以帶回家，別忘了前往郵局寄封明信片給自己，上面會有限定的專屬郵戳！

聖誕老人村不只在聖誕期間散發溫暖，無論哪個季節來都可以感受到獨一無二的聖誕氣氛！喜歡聖誕節的大家一定要來！

Santa Claus Village

Google 評分：4.2

店家地址：96930芬蘭羅瓦涅米

營業時間：24小時營業



2. 姆明博物館 Moomin Museum

除了完整童年想像，還要進入療癒的童書世界！姆明又稱嚕嚕咪，由芬蘭作家Tova Jansson所創作的系列作品，姆明博物館中可看見作者400份的插畫手稿，還有30個立體藝術模型，以及高達2.5公尺的「姆明之家」，將天馬行空的繪畫化為真實存在的景象，看著看著就像雪中生長出了一朵美麗的鮮花，驚奇與喜悅並存，感受到孩童時的純粹快樂。

除了姆明博物館，北歐各地也都有姆明相關的紀念品店，根本就是姆明粉絲的天堂！

Moomin Museum

Google 評分：4.5

聯絡電話：03 2434111

店家地址：Tampere-talo Oy, Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere, 芬蘭

營業時間：星期二至星期五10:00 – 18:00，星期六至星期日10:00 – 17:00；星期一休息



3. 拉努阿渡假村 Ranua Resort

前往「拉努阿渡假村」可以體驗住在玻璃冰屋中的感覺，既能舒適的睡一覺又能時刻看見室外美景，也能享用美味佳餚，在寒冷的天氣下滿足口腹之慾，還有多元活動可以搭配參加，如體驗雪地摩托車及哈士奇雪橇。

其中渡假村內最知名的便是「拉努阿 北極野生動物園」，兼具動物園及野生動物保護區的身分，園內能看見雪白雄偉的北極熊，還有馴鹿、白狐、雪鴞、駝鹿等超過50種動物，大家可以近距離觀賞，靜下心來細細查看他們的一舉一動，看著生活在大自然中的動物們，做著再日常不過的動作，也會因為現代難以見到如此場景，而深刻於心感動不已。

Ranua Zoo

Google 評分：4.3

聯絡電話：016 4692050

店家地址：Rovaniementie 29, 97700 Ranua, 芬蘭

營業時間：10:00 – 16:00



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4. 芬蘭堡 Suomenlinna

「芬蘭堡」是一座位於赫爾辛基附近的歷史要塞，建於18世紀，是聯合國教科文組織的世界遺產。這座壯觀的島嶼要塞由六個主要島嶼組成，擁有壯麗的堡壘、博物館、步道和迷人的景觀，大家可以漫步其中，深入了解當地歷史，享受自然環境，是休息放鬆的理想場所。

Suomenlinna

Google 評分：0

店家地址：Suomenlinna, Helsinki, 芬蘭



5. 赫爾辛基大教堂 Helsinki Cathedral

「赫爾辛基大教堂」是芬蘭首都赫爾辛基最具代表性的地標，外表潔白純淨搭配綠色圓頂，因以白色為主色，所以又被稱為「白教堂」。

莊嚴大氣且充滿古典優雅的歐式氛圍，除了平時當地人會前來禮拜，也吸引許多人前來舉辦婚禮、拍攝婚紗照，結束後還可以前往附近著名的烏斯潘斯基大教堂參觀，感受歐式教堂的宏偉魅力。

赫爾辛基座堂

Google 評分：4.6

聯絡電話：09 23406120

店家地址：Unioninkatu 29, 00170 Helsinki, 芬蘭

營業時間：星期一至星期五09:00 – 18:00，星期六09:00 – 13:30, 15:00 – 18:00，星期日12:00 – 18:00



6. 赫爾辛基頌歌中央圖書館 Helsinki Central Library Oodi

「赫爾辛基頌歌中央圖書館」是一座現代化的文化地標，展現了芬蘭對知識和創意的重視。設計獨特，外觀宛如一條流線型的木質波浪，內藏有十萬多本書籍，且內部空間寬敞明亮。

有電影院、咖啡廳以及流線型的閱讀空間，無限延伸的視覺效果搭配暖和的木質調，讓整個空間獨特且舒適，每個角落都能成為放鬆品味時間的小宇宙。

赫爾辛基頌歌中央圖書館

Google 評分：4.8

聯絡電話：09 31085000

店家地址：Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki, 芬蘭

營業時間：星期一至星期五08:00 – 21:00，星期六至星期日10:00 – 20:00



7. 努克西奧國家公園 Nuuksio National Park

「努克西奧國家公園」是芬蘭著名的國家公園，擁有壯麗的湖泊、茂密的森林和多樣的生態系統，是一個絕佳的自然避世天堂，擁有無與倫比的美麗與寧靜，是自然愛好者的必訪之地。

努克西奧國家公園

Google 評分：4.7

聯絡電話：040 1636200

店家地址：Nuuksiontie 84, 02820 Espoo, 芬蘭

營業時間：24小時營業



8. 鮑渥／波爾沃 Porvoo

「波爾沃」也稱鮑渥，是芬蘭第二古老的城市，以其迷人的古城區和獨特的文化遺產而聞名。這裡擁有色彩繽紛的木製房屋、古老的街道以及浪漫的河岸風光，讓每位遊客都能感受到濃厚的歷史氛圍。

鮑渥

Google 評分：0

店家地址：芬蘭鮑渥



9. 奧蘭群島 Åland Islands

「奧蘭群島」是一個位於芬蘭和瑞典之間的迷人群島，是芬蘭最小的行政區，壯觀的海岸線、碧藍的海水以及純淨耀眼的自然美景，加上島上悠然自得的氛圍，吸引許多人前往探索這片遺世美麗，度過一個愜意的假期。

奧蘭群島約兩萬多人居住，由6500多個島嶼組成，以貿易航運為主，除了放鬆也能感受島上海洋歷史的風貌。

Jungfruskär

Google 評分：4.5

店家地址：Jungfruskär, Pargas, 芬蘭



10. 馴鹿農場、哈士奇農場

想跟聖誕老人一樣坐上馴鹿雪橇嗎？芬蘭的拉普蘭區、羅瓦涅米有可愛的馴鹿農場及哈士奇農場，除了可以一睹動物的可愛，跟牠們進行近距離互動，餵食、拍照、摸鹿，也能搭乘哈士奇雪橇、馴鹿雪橇，在雪地中來場奇幻之旅！

11. 追極光

有人說：「看見極光就會幸福一輩子」，芬蘭就是全球追極光的理想之地，特別是在北部的拉普蘭地區，每年從九月到三月，來到這不妨參加專業的極光團，又或是下載APP留意極光動向，也許能看見有著美麗傳說，在天空中舞動的綠色精靈也說不定！

12. 芬蘭浴

芬蘭人喜愛芬蘭浴，就跟日本人喜愛泡溫泉一樣，已經成了日常生活的一部分，無論在哪都能找到各種風格的桑拿設施，感受三溫暖通體舒暢以及冷熱交替的過程，有些還能一邊欣賞廣闊的湖邊、森林景觀，是大家來芬蘭一定要體驗的活動之一！

【本文獲「輕旅行」授權轉載。】