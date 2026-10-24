瑞士旅遊｜3大景點行程推薦　搭火車賞馬特洪峰　刺激山地卡丁車

第一次規劃瑞士自由行，光看到地圖上密密麻麻的雪山、湖泊與觀景列車，常常會不知道該從哪裡開始。這次就跟著影片一次收下三個風格完全不同、卻都非常值得安排的瑞士景點：到策馬特搭登山火車近距離欣賞馬特洪峰、在格林德瓦 First 挑戰山地卡丁車與滑板車，最後登上少女峰，看見遼闊的阿萊奇冰川與零下冰宮。



這三站分別集合了瑞士最經典的雪山景觀、最刺激的高山戶外活動，以及最具代表性的高海拔鐵路體驗。不管是第一次到瑞士、喜歡拍照，還是想在雪山之間安排一些刺激玩法，都很適合直接收藏。

瑞士景點推薦（01製圖）

瑞士景點👇👇👇

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1. 策馬特馬特洪峰：搭Gornergrat登山火車，近距離看瑞士最經典三角雪山

第一站來到瑞士南部山城策馬特，這裡最具代表性的景色，就是外形如巨大三角錐般矗立在群山之間的馬特洪峰。不管是在策馬特街道、登山火車沿線，還是山上的觀景平台，都能從不同角度欣賞這座瑞士地標。

想近距離欣賞馬特洪峰，最經典的玩法之一，就是從策馬特搭乘 Gornergrat 登山火車上山。Gornergrat Railway 於1898年啟用，是瑞士第一條電氣化齒軌鐵路，列車從海拔約1,604公尺的策馬特出發，沿途穿越松林、高山草原與岩石地形，最後抵達海拔3,089公尺的 Gornergrat。抵達山頂後，可以一次眺望馬特洪峰、冰川，以及多座海拔超過4,000公尺的高山。

利菲爾湖倒影，天氣好才看得到的夢幻畫面

除了搭火車直達 Gornergrat 觀景台，也很推薦在 Rotenboden 站下車，步行前往海拔約2,757公尺的利菲爾湖 Riffelsee。湖泊距離車站不遠，是策馬特最具代表性的拍照地點之一。當天氣晴朗、湖面無風時，馬特洪峰會完整倒映在水面上，形成宛如上下對稱的經典畫面。

想拍到清楚倒影，建議盡量安排清晨或傍晚前往。這兩個時段風勢通常較小，光線也比較柔和；如果中午遇到強風，湖面容易產生波紋，就不一定能拍到完整倒影。每年大約7月初至10月底，湖面通常較不容易被積雪覆蓋，但實際狀況仍要依當年氣候判斷。

從 Rotenboden 往利菲爾湖的步道不算太長，但位於高海拔環境，走路速度可能會比平地慢。建議穿著防滑好走的鞋子，同時準備外套、防曬用品與飲用水。即使夏季造訪，山上的溫度仍可能比策馬特市區低上許多。

策馬特馬特洪峰

地址：Gornergrat Bahn，Bahnhofplatz 1，3920 Zermatt，Switzerland

交通方式：從策馬特車站正對面的 Gornergrat Bahn 山下站搭車

營運時間：依季節調整，旺季通常約每24分鐘一班，出發前請以官方即時時刻表為準。



2. 格林德瓦 First：阿爾卑斯山上的冒險樂園

第二站來到少女峰地區的格林德瓦 First。和以雪山觀景為主的策馬特不同，First 最大的特色，是能將高山風景與刺激戶外活動排在同一天。搭乘纜車上山後，可以挑戰 First Cliff Walk、First Flyer、First Glider，也能一路玩 Mountain Cart 和 Trottibike 下山，因此被官方稱為「Top of Adventure」。

First 纜車山下站位於格林德瓦小鎮中心，從格林德瓦火車站步行約8分鐘即可抵達。搭乘纜車前往 First 山區約需25分鐘，途中會經過 Bort、Schreckfeld 等站，可以依照安排的活動分段上下車。

Mountain Cart山地卡丁車，沿碎石山路一路衝下山

影片中最刺激的畫面，就是戴上安全帽，騎著 Mountain Cart 從山上一路往下滑。Mountain Cart 外型介於卡丁車與雪橇之間，座位重心低、輪距較寬，並配有液壓煞車，遊客可以透過煞車控制下坡速度。路線從 Schreckfeld 前往 Bort，全長約3公里，途中會經過碎石路、高山草原與放牧區。

雖然車輛操作方式不算複雜，但部分路段坡度較陡、彎道也比較明顯，不能只為了追求速度而一路放開煞車。官方規定遊客必須配戴安全帽，安全帽會免費提供；身高至少需達135公分才能體驗。 實際騎乘時，除了前方路況，也很容易被旁邊的景色吸引。沿途可以看到大片草原、木屋、雪山與瑞士牛，有時還會聽見牛鈴聲從山坡傳來。不過騎乘過程中仍要專心控制方向，想拍照可以使用固定式運動相機，不建議單手拿手機錄影。

Trottibike滑板車，從草原一路滑回格林德瓦

抵達 Bort 後，可以接著換乘 Trottibike。這種交通工具融合了滑板車與自行車的設計，遊客站在寬大的踏板上，利用煞車控制速度，沿著山路一路滑回格林德瓦。路線會經過牧場、花田與農舍，和 Mountain Cart 相比，騎乘姿勢更直立，也能在安全位置停下來欣賞風景。

Trottibike 路線從海拔約1,600公尺的 Bort 下降至海拔約1,034公尺的格林德瓦，官方預估騎乘時間約30分鐘，最低身高限制為125公分，同樣必須配戴安全帽。路線中也包含部分較陡或難度較高的區域，遇到下雨、路面濕滑時更要放慢速度。

格林德瓦 First

地址：Firstbahn AG，Dorfstrasse 187，3818 Grindelwald，Switzerland

Mountain Cart路線：Schreckfeld至Bort

Trottibike路線：Bort至Grindelwald

2026 Mountain Cart預計營運期間：5月9日至10月25日

2026 Trottibike預計營運期間：4月11日至10月25日

實際開放狀況會受到天氣、路況及設備影響，請在出發當天查看官方營運資訊。



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3. 少女峰 Jungfraujoch：登上海拔3454公尺的歐洲最高火車站

第三站來到少女峰 Jungfraujoch。少女峰火車站位於海拔3,454公尺，是歐洲海拔最高的火車站，因此有「Top of Europe」之稱。抵達後不只能站在雪地平台感受高山氣候，還能前往 Sphinx 觀景台眺望阿萊奇冰川，走進冰宮欣賞冰雕，完整體驗高海拔冰雪世界。想順路安排周邊小鎮的話，也可以參考瑞士自由行｜少女峰區必去4大小鎮，把行程排得更完整。

目前從格林德瓦前往少女峰，最快的方式是先從 Grindelwald Terminal 搭乘 Eiger Express 三索纜車，約15分鐘抵達 Eigergletscher，再轉乘少女峰鐵路上山。從 Grindelwald Terminal 前往少女峰，官方標示最快約45分鐘即可抵達。

Sphinx觀景台俯瞰阿萊奇冰川

抵達少女峰後，最不能錯過的就是 Sphinx 觀景台。搭乘高速電梯向上，就能從高處眺望阿萊奇冰川、周邊多座4,000公尺級山峰，以及綿延至遠方的瑞士高原。少女峰所在的「瑞士阿爾卑斯山少女峰—阿萊奇」地區，也是阿爾卑斯山區第一個被列入世界自然遺產的區域。

阿萊奇冰川是阿爾卑斯山最長的冰川，從觀景台望出去，可以看到冰河像一條白色河流般，從群山之間一路向遠方延伸。影片中站在冰川前、瞬間安靜下來的畫面，正是少女峰最震撼的地方。照片雖然能拍下山形，但現場的尺度、風聲與高山空氣，很難完全透過影像呈現。

零下冰宮，走進冰川內部世界

少女峰冰宮最初由山岳嚮導在1930年代使用十字鎬與鋸子開鑿而成，現在內部設有光滑冰道與多座冰雕。遊客可以沿著冰面通道慢慢前進，途中看見企鵝、老鷹、熊等冰雕作品，宛如走進一座位於冰川內部的地下宮殿。

冰宮地面非常光滑，行走時要放慢速度，最好穿著抓地力較好的鞋子。即使夏天前往，冰宮與戶外平台的溫度仍然很低，建議準備保暖外套、帽子與手套。山上紫外線也比平地強，若會前往戶外雪地平台，太陽眼鏡與防曬用品同樣不可少。

高山反應與停留時間提醒

少女峰海拔超過3,400公尺，部分遊客可能出現頭痛、喘、噁心或疲倦等高山反應。抵達後建議放慢腳步、避免奔跑，並適量補充水分。如果身體明顯不舒服，應立即休息，必要時提前下山。

少女峰園區內包含冰宮、Alpine Sensation、Sphinx觀景台、戶外雪地平台與餐飲空間，若想完整走完，建議至少預留2至3小時，加上來回交通後，最好安排半天至一天。冬季、旺季與熱門時段，也可以事先預訂少女峰鐵路指定時段，降低現場等候與無法搭乘理想班次的風險。

少女峰 Jungfraujoch

地址：Jungfraujoch – Top of Europe，3823 Lauterbrunnen，Switzerland

海拔：3,454公尺

交通方式：Grindelwald Terminal搭Eiger Express至Eigergletscher，再轉少女峰鐵路

開放時間：全年營運，但班次與設施可能依天候調整。



瑞士三大景點行程表

Day 1 策馬特

抵達、逛小鎮、確認山區天氣。

Day 2 馬特洪峰

Gornergrat登山火車、利菲爾湖、Gornergrat觀景台。

Day 3 策馬特→格林德瓦

跨區移動、格林德瓦散步。

Day 4 格林德瓦 First

First纜車、Mountain Cart、Trottibike。

Day 5 少女峰

Eiger Express、少女峰鐵路、Sphinx觀景台、Alpine Sensation、冰宮。

Day 6 彈性安排

補拍雪山、調整受天候影響的行程。

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瑞士景點常見問題

Mountain Cart和Trottibike有身高限制嗎？ Mountain Cart 最低身高為135公分，Trottibike 最低身高為125公分，兩項活動皆須配戴安全帽。除了身高限制，也要評估參加者是否能自行控制方向與煞車，部分路段坡度較陡，年紀較小的孩子不一定適合。 格林德瓦First下雨天還能玩Mountain Cart嗎？ 不一定。Mountain Cart 和 Trottibike 都會受到雨勢、路況及能見度影響，若路面過於濕滑，活動可能暫停。即使 First 纜車正常營運，也不代表所有戶外設施都會開放，出發前建議查看官方當日營運資訊。 夏天去馬特洪峰、First和少女峰要怎麼穿？ 山區氣溫通常比市區低，而且風勢與天氣變化較快，建議採洋蔥式穿法。可以準備排汗上衣、保暖中層與防風外套，並穿著防滑、好走的鞋子。前往少女峰和冰宮時，也建議攜帶帽子、手套、太陽眼鏡及防曬用品。 Swiss Travel Pass包含這三個景點的交通嗎？ Swiss Travel Pass 通常可涵蓋瑞士主要城市與城際交通，但 Gornergrat 登山火車、First 纜車、少女峰鐵路等山區交通多半不是完全免費，而是提供不同程度的票價優惠。實際折扣與適用路段可能調整，購票前應再次確認官方規定。

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