全年世界11大節日　巴西/威尼斯/法國嘉年華必去　附周邊人氣景點

世界各地的節日充滿了獨特的慶祝方式，從墨西哥的亡靈節到泰國的潑水節，再到德國的慕尼黑啤酒節，每個節日都展示了不同文化的特色和歷史背景。這些慶典不僅吸引著當地居民，還成為全球遊客的熱點，讓我們有機會沉浸在多元文化的氛圍中。安排出國旅遊時不妨前往參與這些有趣的節日，深入感受當地文化風情，體驗世界的奇妙和多樣！



1. 巴西嘉年華（2～3月）

提到巴西，許多人會聯想到熱情的舞蹈、五彩繽紛的服飾以及世界著名的巴西嘉年華（Carnaval do Brasil）！巴西嘉年華與威尼斯嘉年華、法國尼斯嘉年華共同被稱為世界三大嘉年華，每年大齋首日前一個星期五下午至大齋首日的中午之間舉行，象徵著復活節前40天的大齋期的開始。聖保羅、里約熱內盧等大城市都會有盛大的嘉年華慶典，吸引成千上萬的遊客前來參與這場狂歡盛會，記得帶上一顆開放的心，只管沉浸在音樂與舞蹈的熱情氣氛中！

如果只想享受氣氛，可以參加街頭、各店家的狂歡活動，當然也可以選擇提早購票，前往欣賞各森巴學校帶來的花車、舞蹈、競賽等精彩演出，更全面的享受嘉年華的氛圍！

里約景點推薦

前往參加活動之餘，也別忘了朝聖里約（Rio）最知名的兩大景點，感受這座城市的狂歡與寧靜，熱情奔放與唯美浪漫！

（1）救世基督像

巴西里約必看景點，一定是這座入選世界新七大奇蹟，位在國家森林公園中的駝背山頂，高38公尺張開雙臂站立於天空中，宏偉壯觀的「救世基督像（Cristo Redentor）」！可以搭乘小火車、巴士前往，抵達後再換搭電梯、手扶梯即可攻頂，能夠近距離欣賞巨大耶穌基督雕像並與之合照留念，推薦早上先來救世基督像，傍晚前往糖麵包山一覽日落美景、里約夜景。

里約熱內盧基督像

Google 評分：4.8

地址：Parque Nacional da Tijuca - Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro - RJ, 22261巴西

營業時間：8:00－19:00



（2）糖麵包山

糖麵包山（塔糖山，Pão de Açúcar）因為形狀像麵包而得其名，有一高一矮兩座山，可以搭乘纜車上山，還能選擇搭乘直升機俯瞰城市美景，麵包山上能夠看見基督像俯瞰整座城市，景色也十分優美，很適合傍晚前來欣賞日落時分及閃耀的唯美里約夜色。

糖麵包山

Google 評分：4.8

地址：巴西里約熱內盧州里約熱內盧烏爾卡糖麵包山



巴西嘉年華

活動日期：每年二月、三月

活動地點：巴西里約

活動官網：https://www.rio-carnival.net/

詳細內容以官方資訊為主



2. 威尼斯嘉年華（2～3月）

威尼斯嘉年華（Carnival of Venice）是世界上最著名、最具魅力的嘉年華之一，每年在大齋首日前2個禮拜開始，並在懺悔節結束，特點之一便是華麗的面具和精緻的服飾！傳統的威尼斯面具有著能讓佩戴者能夠掩藏身份的意義，打破社會階層的界限，大家都能在這個期間暫時成為別人，享受平等和自由。

嘉年華期間，威尼斯的大街小巷、廣場、運河邊都充滿了歡笑聲和音樂，充滿了各種活動，如舞會、遊行和街頭表演等。無論是愛好歷史、藝術，還是尋求浪漫和奇幻，威尼斯嘉年華都能提供一次無與倫比的體驗，讓每一位參加者都能感受到威尼斯獨有的魅力與魔力！

威尼斯景點推薦

水都威尼斯是座充滿著浪漫氣息的城市，由118個小島組成，並以177條水道、401座橋梁連成一體，除了擁有獨特的水岸風情，還有歷史悠久的建築景點，數不盡的迷人之處，絕對值得你多安排一些時間細細品味！以下推薦兩個必去景點，其他還有總督府道奇宮、裏奧託橋、布拉諾島也很值得一一前往！

（1）聖馬可大教堂

聖馬可廣場是威尼斯必訪地標，廣闊的廣場周圍盡是人氣景點，被文藝復興時期的精緻建築所包圍，而東面便是必去景點之一「聖馬可大教堂（Basilica Cattedrale Patriarcale di San Marco）」。

聖馬可大教堂是世界上最美麗的教堂之一，其金碧輝煌的裝飾和雄偉的圓頂設計，無不展現出拜占庭式建築的精緻與奢華。教堂內部更是令人嘆為觀止，巨大的馬賽克鑲嵌畫、金色圓頂以及雕刻精美的柱子，彰顯著這座建築的歷史與藝術價值，來到威尼斯千萬不可錯過！

聖馬爾谷聖殿宗主教座堂

Google 評分：4.7

聯絡電話：041-270-8311

地址：P.za San Marco, 328, 30124 Venezia VE, 意大利



（2）嘆息橋

嘆息橋（Ponte dei Sospiri）是一座巴洛克風格的石橋，連接總督府道奇宮與舊監獄的密封式拱橋，據說當囚犯被帶到監獄時，他們會經過這座橋，從橋上可以看到威尼斯美麗的風景，因此會在此嘆息，感嘆自己即將面對的命運。

有了歷史故事的重量，替有著獨特建築風格的嘆息橋，增添了諸多神秘色彩，搭配無盡的美景，讓人不由得在橋下佇立許久，放任思緒緩緩轉動，情緒壟罩周圍，在旅程中沉澱心靈，留下難以忘懷的回憶。

嘆息橋

Google 評分：4.6

聯絡電話：041-271-5911

地址：P.za San Marco, 1, 30124 Venezia VE, 意大利



威尼斯嘉年華

活動日期：每年二月、三月

活動地點：意大利威尼斯

詳細內容以官方資訊為主



3. 法國尼斯嘉年華（2～3月）

法國尼斯嘉年華（Carnaval de Nice）為迎接40天的齋戒月前，讓人們盡情狂歡的慶典，以其華麗的遊行、熱情的音樂、五彩斑斕的服飾以及無盡的歡樂吸引著來自世界各地的遊客。這個為期兩周的嘉年華活動通常包括盛大的花車遊行和光彩奪目的夜間遊行。花車上裝飾著五光十色的鮮花，參與者會把花朵拋向人群，讓現場的氣氛更加歡愉。而每年的主題會有所不同，遊行的設計和表演內容都會圍繞這些主題進行，從傳統的文化元素到當代的創意表現，使整座城市充滿了濃厚的節慶氛圍。

尼斯嘉年華不僅是對當地歷史和文化的慶祝，更是一次融入南法陽光、海風和熱情的難忘體驗。無論是觀光還是參與其中，這個嘉年華無疑是法國最具魅力的節慶之一！

尼斯景點推薦

尼斯（Nice）是法國的第五大城市，也是蔚藍海岸的度假勝地。以其迷人的海灘和温暖的氣候吸引遊客，與步調緊湊的巴黎不同，能悠閒體驗地中海南法風情，從古老的街區到現代的藝術館，從壯麗的海濱大道到迷人的山丘公園，親自走訪絕對能創造出此生難忘的深刻記憶。

（1）老城區

尼斯老城區充滿著濃厚的歷史氛圍和獨特的地中海魅力。這裡的街道狹窄曲折，彷彿一條條時光隧道，帶你穿越回幾個世紀前的尼斯。老城區以其色彩斑斕的建築、古老的市場和熱鬧的街巷而聞名，是遊客探索這座城市最具吸引力的地方之一。

漫步在老城區的街頭，你會發現許多迷人的小店、傳統的餐館和咖啡館，在這裡每個人都能在找到屬於自己的寧靜角落。無論是享受當地的美食，還是購物、品味藝術，尼斯老城區都是一個讓人流連忘返的地方。

尼斯老城

Google 評分：0

地址：法國尼斯尼斯老城



（2）城堡山公園

城堡山公園（La Colline du Château）是尼斯最具代表性的景點之一，走過蜿蜒的小徑抵達山頂後，可以俯瞰整個尼斯市景、天使灣、蔚藍海岸，無論是白天還是黃昏，這裡的景色都迷人至極，山頂的觀景台、瀑布更為這個美麗的公園增添了幾分魅力！

城堡山公園

Google 評分：4.7

地址：06300法國尼斯

營業時間：8:00－18:00



法國尼斯嘉年華

活動日期：每年二月、三月

活動地點：法國尼斯

詳細內容以官方資訊為主



4. 印度侯麗節（2～3月）

侯麗節（Holī）是印度最具代表性和最盛大的傳統節日之一，在每年印度教曆12月的月圓日舉行，並持續3至16天。這個節日象徵著愛、喜悦和春天的到來，同時也慶祝善良戰勝邪惡的勝利。侯麗節最獨特的特色莫過於人們用五光十色的顏料互相潑灑，不分種性制度的階級，人人都可快樂地給予彼此祝福，使整個節日充滿了熱情與歡樂的氛圍。

印度侯麗節（Harshavardhan Pentakota@Unsplash）

印度金三角景點推薦

印度金三角是印度最著名的旅遊路線之一，由德里、阿格拉和齋浦爾三大城市組成，這條路線以其豐富的歷史、壯麗的建築和獨特的文化吸引著來自世界各地的遊客。每一個城市都擁有獨特的魅力和景點，讓人沉浸於印度的歷史與傳統中。

（1）德里景點推薦：德里紅堡

德里紅堡（Red Fort）是位於印度的世界文化遺產之一，這座宏偉的堡壘建於17世紀，由蒙兀兒皇帝沙賈汗下令建造，並作為其王朝的首都所在地。紅堡以其壯麗的紅色砂岩建築聞名，擁有眾多華麗的宮殿、庭院和清真寺，每一座建築都展現了獨特的蒙兀兒風格，融合了伊斯蘭和印度本土的建築元素，這些結構不僅美麗，還充滿了歷史的象徵意義。

德里紅堡

Google 評分：4.5

聯絡電話：011-2327-7705

地址：Netaji Subhash Marg, Lal Qila, Chandni Chowk, New Delhi, Delhi, 110006印度



（2）齋浦爾景點推薦：風之宮殿

風之宮殿（Hawa Mahal）被譽為該地最美麗的地標之一，原本是為了宮廷女性觀賞街頭活動而設計。宮殿以其獨特的五層外觀、精緻的雕刻和數百個小窗格而聞名，內部雖然較為簡單，但卻能充分展示出當時宮廷生活的奢華，頂樓則可欣賞齋浦爾的街景，外觀充滿異國情調的氛圍及其富含特色的造型，絕對是不可錯過的經典之地。

風之宮

Google 評分：4.5

聯絡電話：0141-261-8033

地址：Hawa Mahal Rd, Badi Choupad, J.D.A. Market, Kanwar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302002印度

營業時間：9:00－16:30



+ 2

（3）阿格拉景點推薦

泰姬瑪哈陵

泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）被列為世界七大奇蹟之一，也是印度的國寶。這座宏偉的陵墓由蒙兀兒帝國的皇帝沙賈汗為紀念其深愛的妻子所建造，被譽為「愛的象徵」，最引人注目的是那座高高的白色大理石圓頂，和四周對稱的迷人花園，陵墓的內部同樣充滿了奢華與精緻，無論是清晨的霞光、夕陽的餘暉，還是夜晚的月光照耀，這座陵墓總是以不同的面貌展現其無窮的魅力，深深吸引來自世界各地的旅人！

泰姬瑪哈陵

Google 評分：4.6

聯絡電話：0562 222 7261

地址：Dharmapuri, Forest Colony, Tajganj, Agra, Uttar Pradesh 282001印度



阿格拉紅堡

位於印度阿格拉市的阿格拉紅堡（Agra Red Fort）是一座雄偉的堡壘，也是世界文化遺產之一。這座堅固的堡壘建於16世紀，由莫卧兒帝國的皇帝阿克巴下令建造，融合了伊斯蘭、波斯和印度本土的建築特色，阿格拉紅堡還擁有深厚的歷史意義，它曾是莫卧兒皇帝的主要住所和行政中心，並見證了許多重要的歷史事件。尤其是皇帝沙賈汗被囚禁在此的故事，讓紅堡增添了一層悲劇的色彩。

阿格拉堡

Google 評分：4.5

聯絡電話：0562-222-6431

地址：Agra Fort, Rakabganj, Agra, Uttar Pradesh 282003印度



印度侯麗節

活動日期：每年二月、三月

活動地點：印度

詳細內容以官方資訊為主



5. 愛爾蘭聖派翠克節（3月）

聖派翠克節（St.Patrick's Day）是愛爾蘭最具代表性的節日之一，每年3月17日，愛爾蘭人及世界各地的愛爾蘭裔人民會齊聚一堂，慶祝這個充滿歷史與文化的節日。這一天，無論是愛爾蘭本土，還是全球的愛爾蘭社區，人們都會穿上綠色的衣物，參加熱鬧的遊行、音樂會和派對。三葉酢漿草、綠色的裝飾、飲料和食物成為節日的特色，尤其是綠色的啤酒成為了慶祝活動中不可或缺的元素。

聖派翠克節不僅是一個宗教的紀念日，更是一個全球性的文化慶典，無論是否有愛爾蘭血統，大家都可以在這一天一同分享歡樂與美好。

愛爾蘭景點推薦

（1）莫赫懸崖

莫赫懸崖（Aillte an Mhothair）位於愛爾蘭西海岸，是歐洲最高的懸崖，距離大西洋海平面有214公尺長達8公里，同時也是《哈利波特：混血王子的背叛》的取景地，吸引了成千上萬的遊客前來一睹其壯麗的風貌。其高聳入雲的峭壁與蔚藍的海洋形成強烈的對比，景色壯觀，令人屏息，能充分感受到大自然的磅礴力量。

Cliffs of Moher

Google 評分：4.7

地址：愛爾蘭克萊爾莫赫陡崖



（2）健力士酒廠

位於愛爾蘭都柏林市中心的健力士酒廠，是全球最受歡迎的啤酒觀光景點之一，無論是喜歡啤酒還是想深入體驗愛爾蘭文化，都十分推薦前來參觀！自1759年創立以來，便以其獨特的黑啤酒和精湛的釀酒工藝聞名全球，裡面可了解啤酒的釀造工藝、原料選擇、酒精發酵的過程，遊客還能參加互動式體驗，學習如何倒出一杯「完美的健力士」。

在酒廠的頂層，有一個壯觀的Gravity Bar，從這裡，你可以俯瞰整個都柏林市的美麗景色，並品嚐到一杯新鮮的健力士啤酒，感受愛爾蘭的獨特氛圍。這裡的健力士啤酒擁有絕佳的口感，是品味愛爾蘭文化的完美方式。

Guinness Storehouse

Google 評分：4.4

聯絡電話：(01) 408 4800

地址：St. James's Gate, The Liberties, Dublin 8, D08 VF8H愛爾蘭

營業時間：星期一至星期四10:00-17:00，星期五、星期日09:30-18:00，星期六09:30-18:00



愛爾蘭聖派翠克節

活動日期：每年3/17

活動地點：愛爾蘭、英國、加拿大、美國等

詳細內容以官方資訊為主



6. 泰國潑水節（4月）

聲名遠播的泰國潑水節相信大家都不陌生吧！這是泰國一年當中最歡樂的傳統新年節日，也是讓許多觀光客到泰國指名要參加的慶祝活動，在潑水節不僅能祈求新年的好運，也能趁機在炎炎夏日消消暑！

潑水節是泰國一年當中最歡樂的傳統新年節日。（泰國觀光局）

曼谷景點推薦

曼谷是座充滿活力的泰國首都，融合了古老的寺廟與現代化的購物中心。無論是走訪壯麗的大皇宮、感受熱鬧的夜市，還是品味當地美食，都能帶給你豐富多元的旅遊體驗！

（1）曼谷四面佛

曼谷四面佛位在君悦酒店下方，搭乘捷運就能到，也是不少人到泰國必參拜的地點之一。四面佛的每一面分別代表著事業、感情、財富、健康，每一面都需要參拜，並照著順時針的方向進行。參拜前別忘了要購買供品喔！

四面佛

Google 評分：4.6

聯絡電話：02-252-8750

地址：494 Thanon Ratchadamri, Khwaeng Lumphini, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330泰國

營業時間：6:00-22:00



（2）鄭王廟

擁有「泰版艾菲爾鐵塔」之稱的鄭王廟又稱作黎明寺，供奉印度教的黎明神－鄭王，潔白莊重的外觀替它披上了一層神秘的面紗，這裡也是昭披耶河畔最為古老的建築。

從下往上看，一層一層的精細浮雕圍繞著這座高達82公尺的高塔，彩色的陶瓷更顯得這裡既莊重又宏偉，是曼谷的必訪景點之一。白天和黑夜有完全不同的景緻，不少人會選擇在碼頭搭船過來，想必又是另外一種風情。

鄭王廟

Google 評分：4.6

聯絡電話：02-891-2185

地址：158 Thanon Wang Doem, Khwaeng Wat Arun, Khet Bangkok Yai, Krung Thep Maha Nakhon 10600泰國

營業時間：8:00-18:00



泰國潑水節

活動日期：每年4/13-4/15

活動地點：泰國

詳細內容以官方資訊為主



8. 荷蘭國王節（4月）

荷蘭國王節（Koningsdag）是為了慶祝荷蘭國王威廉亞歷山大（Willem Alexander）生日的國定假日，也是荷蘭最盛大、最具代表性的節日。當天，整個荷蘭都沉浸在王室代表色—橘色的海洋中，街頭巷尾充滿了各式各樣的慶祝活動，包括街頭市集、音樂表演、露天派對和傳統遊行。

國王節還有一項十分特別的活動，在這一天，大家可以隨意擺攤售賣二手物品，在歡樂氣氛中隨意尋寶，形成難得一件的趣味景象。

荷蘭景點推薦

荷蘭是充滿魅力的歐洲小國，擁有獨特的自然風光、迷人的運河和豐富的文化歷史。從阿姆斯特丹的世界級博物館，到開放的風車村和美麗的鬱金香花田，無論你是喜愛藝術、歷史還是自然美景，荷蘭都能提供無窮的探索與驚喜！

（1）荷蘭國家博物館

荷蘭國家博物館位於阿姆斯特丹市中心（Amsterdam），建於19世紀，收藏了大量的荷蘭黃金時代繪畫、大師作品及歷史文物，包括倫勃朗的鉅作《夜巡》，維梅爾的《倒牛奶的女僕》、《讀信的藍衣少婦》，梵谷的《自畫像》等，博物館外觀壯麗，內部空間宏大，彷彿帶領遊客穿越時光，感受荷蘭輝煌的藝術與歷史。

荷蘭國家博物館

Google 評分：4.7

聯絡電話：020-674-7000

地址：Museumstraat 1, 1071 XX Amsterdam, 荷蘭

營業時間：9:00-17:00



（2）阿姆斯特丹王宮

阿姆斯特丹王宮（Koninklijk Paleis Amsterdam 或Paleis op de Dam）是荷蘭最重要的歷史建築之一，也是荷蘭王室的正式宮殿之一，最初建於17世紀，作為市政廳使用。外觀宏偉，內部則擁有豪華的裝飾和精緻的藝術品。宮殿內部的市民廳廳堂、王座廳和鏡廳等區域，都展示著精美的壁畫和雕塑，能夠了解荷蘭歷史、王室文化與建築藝術，是阿姆斯特丹必訪的景點之一。

阿姆斯特丹王宮

Google 評分：4.6

聯絡電話：020-522-6161

地址：Nieuwezijds Voorburgwal 147, 1012 RJ Amsterdam, 荷蘭



荷蘭國王節

活動日期：每年4/27

活動地點：荷蘭

詳細內容以官方資訊為主



8. 西班牙塞維亞四月春會（4～5月）

塞維亞四月春會（Feria de Abril）是西班牙最著名的傳統節日之一，於每年聖周後第三周午夜12時開始，這個為期一周的慶典起源於1847年，最初是作為一個農業交易市集，而如今已經發展成為一個充滿色彩、音樂和舞蹈的盛大慶典。

（Sevilla@Facebook）

四月春會的特色之一是路上隨處可見的帳篷，分為公有或私有的帳篷，公有帳篷所有人皆可進去體驗節日氣氛，私有則須受邀才能前往。帳篷內部裝飾典雅，並提供食物和飲品，遊客可以品味當地的美食、愉快共舞，與當地人一同享受歡樂時光！

西班牙景點推薦

西班牙是一個充滿活力與色彩的國家，從充滿摩爾風情的格拉納達（Granada）、古老的塞維亞（Seville），到現代化的巴塞隆納，每座城市都彷彿講述著不同的故事。無論是探索壯麗的宮殿、欣賞世界級的藝術作品，還是沉浸在熱情的節慶氛圍中，西班牙都能帶給你獨特且難忘的旅行體驗！

（1）塞維亞王宮

塞維亞王宮（Royal Alcázar of Seville）是歐洲最古老的宮殿，是世界文化遺產，同時也是知名影集《冰與火之歌：權力遊戲》的取景地，有著精美的摩爾式庭院，充滿了繁複的幾何圖案和美麗的水池，讓人感受到伊斯蘭藝術的魅力，也讓遊客能夠在宮殿中享受一片寧靜。除此之外，宮殿內的裝飾藝術、華麗的廳堂和精緻的浮雕都無不展示著皇室的尊貴與奢華。

塞維利亞王宮

Google 評分：4.7

聯絡電話：954-50-23-24

地址：Patio de Banderas, s/n, Casco Antiguo, 41004 Sevilla, 西班牙

營業時間：9:30-17:00



（2）聖家堂

聖家堂（Sagrada Família）由著名建築師高第（Antonio Gaudí）設計，建於1882年，至今仍在持續建造中，預計將於高第逝世100周年—2026年完成。採用新哥德式（Gothic Revival architecture）的建築風格，其獨特的外觀和細緻的雕刻作品，讓它成為了建築界的瑰寶。

聖家堂最引人注目的特色之一是其高聳的尖塔，每一座尖塔都代表著聖經中的人物或象徵，並以繁複的設計著稱，將自然元素融入其中，使建築看起來彷彿是從自然界中生長出來的一樣。教堂的內部同樣令人驚嘆，充滿著色彩斑斕的玻璃窗、複雜的柱子設計，以及令人印象深刻的天花板。

聖家堂

Google 評分：4.8

聯絡電話：932-08-04-14

地址：08013西班牙巴塞隆納巴塞隆拿擴展區

營業時間：星期一至星期五9:00-20:00，星期六9:00-18:00，星期日10:30-20:00



西班牙塞維亞四月春會

活動日期：每年四月、五月

活動地點：西班牙塞維亞

詳細內容以官方資訊為主



9. 捷克庫倫洛夫玫瑰花瓣節（6月）

捷克庫倫洛夫玫瑰花瓣節（Five-Petalled Rose Festival）於每年六月第三個周末，在庫倫洛夫（Český Krumlov）這座美麗的中世紀小鎮舉行。這個節日融合了藝術、音樂和傳統，當地人會穿上中世紀服飾遊行，還有武士、小丑、舞蹈話劇表演，在地美食、工藝品市集可走走逛逛，還有吸睛的人形西洋棋秀，夜晚時刻火舞、煙火登場，為遊客帶來一場視覺與感官的盛宴。

捷克庫倫洛夫玫瑰花瓣節於每年六月第三個周末，在庫倫洛夫這座美麗的中世紀小鎮舉行。（Český Krumlov官網）

捷克景點推薦

捷克（Czech Republic）從布拉格這座浪漫的首都，布拉格廣場（Staroměstské náměstí）、泰恩教堂（Church of Our Lady before Týn）、布拉格天文鐘到跳舞的房子齊聚在此，到有著童話小鎮美名的庫倫洛夫，歐洲最美温泉城之稱的卡羅維瓦利（Statutory city），每一個角落都能帶來不同的驚喜，彷彿走進精美的繪本中，不自覺就會將每一頁的細節深刻烙印在心裡！

（1）泰恩教堂

泰恩教堂是布拉格必訪景點之一，位於布拉格的舊市區廣場，是捷克布拉格最具代表性的哥德式教堂，特色是其高聳的雙塔和精緻的建築細節，教堂內部同樣壯麗，擁有精美的哥德式雕刻和華麗的祭壇，整座教堂散發神秘的氛圍，入夜時更顯幽暗，因此有「魔鬼教堂」之稱。

泰恩教堂

Google 評分：4.7

聯絡電話：222-318-186

地址：Staroměstské nám., 110 00 Praha 1-Staré Město, 捷克

營業時間：星期一至星期六10:00-12:00，15:00-17:00；星期日10:30-12:00



（2）庫倫洛夫（CK小鎮）

來到捷克一定去「庫倫洛夫」這座充滿魅力的童話小鎮，如果能時間上能參與玫瑰花瓣節更能充分感受其中世紀風情！庫倫洛夫擁有世界文化遺產的殊榮，位於捷克南部，坐落在伏爾塔瓦河旁，走過狹窄的小巷、色彩斑斕的建築和古老的廣場，彷彿穿越時光回到中世紀，推薦從第五廣場俯瞰小鎮全景，盡情陶醉在眼前恍如夢境的絕美景色中！

契斯基庫倫隆

Google 評分：0

地址：381 01捷克契斯基庫倫隆



捷克庫倫洛夫玫瑰花瓣節

活動日期：每年六月第三個周末

活動地點：捷克庫倫洛夫

詳細內容以官方資訊為主



10. 德國慕尼黑啤酒節（9～10月）

慕尼黑啤酒節（Oktoberfest）是世界上最大的啤酒節之一，吸引著來自全球的數百萬遊客，每年九月底至十月初，這個盛大的慶典會在慕尼黑的特蕾莎草地廣場舉行，歷時約16天，充滿了歡樂的氣氛和濃厚的德國傳統文化。

除了品嚐來自慕尼黑六大傳統啤酒廠釀造的美味啤酒，還有傳統的德國美食，如豬腳、香腸、烤雞等，搭配啤酒一起享用，讓味蕾得到極致滿足，還可以穿上巴伐利亞（Bavaria）的傳統服飾融入其中，參加遊行、舞蹈和音樂表演，周圍還有各式各樣的遊樂設施，無論是與朋友一同暢飲，還是與家人共度美好時光，慕尼黑啤酒節絕對會是一場難忘的回憶。

德國景點推薦

從歷史名城柏林（Berlin）、浪漫的科隆（Cologne），到壯麗的阿爾卑斯山（the Alps），還有世界著名的博物館、悠久的傳統節慶以及美麗的自然景觀，讓每一位旅行者都能在這片土地上找到屬於自己的故事。

（1）柏林圍牆

柏林圍牆（Berlin Wall）是冷戰時期最具象徵意義的建築之一，分裂了柏林市並成為東西方對立的象徵，直至1989年圍牆倒塌，象徵著東西方冷戰格局的結束，總長度達到155公里，其中的一些段落至今仍保留著作為歷史紀念。圍牆上的東側畫廊成為了世界知名的藝術長廊，可以看到數百幅反映當時政治情境和自由渴望的壁畫，這些作品充滿創意且富有力量，成為了柏林圍牆倒塌後的和平象徵！

柏林圍牆紀念館

Google 評分：4.6

聯絡電話：030-213085123

地址：Bernauer Str. 111, 13355 Berlin, 德國

營業時間：8:00-22:00



（2）新天鵝堡

新天鵝堡（Neuschwanstein Castle）位於德國阿爾卑斯山腳下，是座充滿浪漫氣息的城堡，柴科夫斯基《天鵝湖》（Pyotr Ilyich Tchaikovsky《Swan Lake》）、迪士尼樂園中的城堡都以它作為原型，也成了許多新人夢想中的婚紗拍攝場景，周杰倫的婚紗照就有來此取景，是世界上最具代表性且最受歡迎的城堡之一！

新天鵝堡

Google 評分：4.6

聯絡電話：08362-9398877

地址：Neuschwansteinstraße 20, 87645 Schwangau, 德國

營業時間：9:00-18:00



德國慕尼黑啤酒節

活動日期：每年九月底至十月初

活動地點：慕尼黑 特蕾莎草地廣場

詳細內容以官方資訊為主



11. 墨西哥亡靈節（10～11月）

相信許多人是從皮克斯動畫電影《可可夜總會》（《玩轉極樂園》）中認識墨西哥亡靈節（Day of the Dead），讓面對死亡不再只是件哀傷的事情，慶祝生命的核心令人動容，分享生者的故事成為延續存在的方式，「只要記得，就不是真正的離開」，亡靈節絕對是墨西哥最具代表性和文化意義的節日之一，充滿色彩和歡樂的慶祝活動，將生與死的界線模糊，並強調對逝者的尊敬和思念，讓逝者的的靈魂可以在這一天與家人團聚。

亡靈節的慶祝活動還包括傳統的舞蹈、音樂和遊行，其中最具特色的是身穿彩色服飾和化妝的遊行隊伍，尤其是臉上繪製的骷髏妝容，展現出墨西哥人對死亡的豁達態度。這個節日被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產，吸引著全球遊客前來體驗這一充滿生命力的文化慶典。

瓦哈卡景點推薦

想體驗最濃厚的亡靈節氣氛，就一定要來瓦哈卡（Oaxaca）！瓦哈卡是墨西哥最具文化底藴和歷史魅力的城市之一，擁有獨特的文化、豐富的美食以及多樣的藝術景觀。這裡的古老街道、色彩斑斕的建築和傳統工藝吸引著來自世界各地的遊客。特別是每年亡靈節期間，瓦哈卡的慶祝活動達到了極致，街道上飄散著萬壽菊的香氣，祭壇上擺放著美麗的糖骷髏和色彩繽紛的裝飾，將這座城市的文化魅力推向高潮！

（1）聖多明哥教堂

聖多明哥教堂（Templo de Santo Domingo de Guzmán）位於市中心的歷史區域。這座教堂建於16世紀，不僅是當地天主教徒的信仰中心，也是瓦哈卡最重要的文化地標之一，以其華麗的巴洛克（Baroque）風格建築聞名，特別是教堂內部的精緻裝飾令人讚嘆。教堂的祭壇和天花板覆蓋著金箔，讓整個空間散發出奢華的光輝。此外，相鄰的聖多明哥修道院內展示了豐富的藝術品、宗教文物以及當地的歷史與文化，是深入了解瓦哈卡的好地方！

Templo de Santo Domingo de Guzmán

Google 評分：4.8

聯絡電話：951-516-3720

地址：C. Macedonio Alcalá s/n, RUTA INDEPENDENCIA, Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax., 墨西哥

營業時間：星期一至星期六9:30-13:00，16:30-19:00



（2）中央市場

瓦哈卡中央市場聚集許多當地居民和遊客，擁有豐富的地道美食、手工藝品和新鮮食材，可以品嚐到著名的墨西哥玉米餅、炸蚱蜢的經典美食，還能購買當地手工藝品，從精美的織品、陶器到色彩繽紛的民間藝術品，這裡的商品展現了瓦哈卡深厚的文化和藝術傳統，把瓦哈卡的生氣蓬勃帶回家，就來這裡選購紀念品！

墨西哥亡靈節

活動日期：每年10/31-11/2

活動地點：墨西哥

詳細內容以官方資訊為主



