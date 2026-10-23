大阪固力果跑跑人11月底告別　5個經典景點秘密　主角真有其人？

大阪｜固力果跑跑人｜日本旅遊｜去大阪旅遊，如果不去道頓堀和「固力果跑跑人」合照，就好像沒去過大阪一樣！這個屹立在道頓堀運河旁數十年的標誌性巨型霓虹招牌，不僅是大阪最著名的地標，背後更藏著不少鮮為人知的冷知識與官方有趣背景。近期有不少關於招牌更換與維修的討論，到底這位「跑跑人」有哪些傳奇故事？即睇下文！



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大阪旅遊｜固力果跑跑人11月底結束？

說到大阪，相信不少人都會想到位於道頓堀運河旁的「固力果跑跑人」。江崎グリコ於早前宣布，將於今年11月30日結束現時第6代「固力果跑跑人」廣告看板的點燈，並12月1日起展開施工拆換，預計第7代全新看板將於2027年春季正式登場。

據江崎グリコ稱，由於現時的LED燈老化及其他原因，固力果標誌將進行重新設計。如果準備在11月去大阪旅遊的大家就記得不要錯過了！

江崎グリコ於早前宣布，將於明年春季更換「固力果跑跑人」廣告看板。（固力果@X）

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固力果跑跑人｜你不知道的5個冷知識

固力果跑跑人於1935年在道頓堀登場，至今已來到第六代，但原來背後也有不少冷知識大家也未必知道！

第六代「固力果跑跑人」將於11月30日結束。（馬力歐日本奇物探@小紅書）

固力果跑跑人冷知識【1】跑跑人主角是誰？

不少人都以為跑跑人是某一位特定的運動員，但根據江崎グリコ官方歷史資料，跑跑人的形象其實是結合了多位台前幕後的傳奇體育名將！

創辦人江崎利一在1921年設計品牌標誌時，特別參考了多位當時的知名運動員動作與臉部線條，其中包括：日本首位參加奧運會的馬拉松選手，被譽為「日本馬拉松之父」的金栗四三、1923年遠東運動會中表現出色的菲律賓短跑名將Fortunato Catalon、1924年巴黎奧運會的日本短跑選手谷三三五。官方將多位運動員高舉雙手衝線的英姿結合，最終打造出這個象徵「健康與活力」的經典跑跑人標誌。

固力果跑跑人冷知識【2】固力果名字與牡蠣湯有關？

固力果（Glico）品牌名稱源自 Glycogen（肝醣）。創辦人江崎利一在九州海邊看到漁民煮完牡蠣後把湯汁倒掉，發現其中含有豐富的肝醣營養成分，便將其提煉加入牛奶糖中，並以Glico為名。而跑跑人高舉雙手的姿勢，象徵著「吃了滿滿能量、充滿活力的健康兒童」。

固力果跑跑人冷知識【3】口號「一粒300米」是甚麼？

在過往的跑跑人招牌上與固力果糖果包裝上，大家經常可以看到「一粒300米（一粒300メートル）」這句口號，這並不是隨意編造的宣傳用語！

根據固力果官方資料，這句口號背後有嚴謹的營養學計算。1922年品牌推出第一款牛奶糖時，特別加入由牡蠣萃取的「肝醣」成分。當時研發團隊計算出，一顆牛奶糖的熱量約為 15.4卡路里，而一個身高143公分、體重32公斤的小孩，跑步300米所需的熱量正好就是15.4卡路里，所以「吃一顆就能跑300米」的口號因而誕生。

固力果跑跑人冷知識【4】綾瀨遙曾「代班」上陣？

大家現在看到的招牌其實已經是第6代作品。根據固力果官方資料顯示，第一代於1935年展出，高達33米，底下設有繁華的塔型噴泉，可惜在二戰期間因金屬回收令而被拆除。第2代至第4代則隨時代變遷加入了動態燈光、甚至能表演木偶戲的舞台底座。

到了第5代正式換上大家最熟悉的彩虹背景與大阪四大地標（大阪城、海遊館、京瓷巨蛋、通天閣）。

第5代正式換上大家最熟悉的彩虹背景與大阪四大地標。（PR TIMES網頁截圖）

而在2014年，當第5代拆除、第6代尚未完工的施工過渡期，官方特別邀請人氣女星綾瀨遙穿上跑跑人服飾拍攝大型幕布，擔任臨時「代班跑跑人」，當時成為一時無兩的熱門話題！

在2014年官方特別邀請綾瀨遙擔任臨時「代班跑跑人」。（Joshua@小紅書）

固力果跑跑人冷知識【5】第6代背景有驚喜？

現時陪伴大家打卡的第6代招牌於2014年10月正式啟用，招牌改用超過14萬顆省電LED燈 打造。夜間背景不再只是固定圖片，而是可以動態播放日落、夜景、四季風光以及富士山等日本特色景致。每逢世界盃足球賽、奧運會或阪神虎隊奪冠等體育盛事，跑跑人更會換上專屬球衣或造型與市民同樂！

本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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