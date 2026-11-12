北海道自由行｜札幌車站行程攻略推薦　4景點+4美食+4購物一次看

來日本札幌不知道怎麼安排行程嗎？札幌車站不只是北海道重要的交通樞紐，周邊也聚集了札幌市時計台、大通公園等經典札幌景點，還有像札幌 Stellar Place人氣購物商場，想吃札幌拉麵、北海道海鮮也通通找得到！



這篇札幌車站攻略幫大家整理了札幌交通、景點、購物與美食，快跟著小編一起玩札幌，第一次來也能輕鬆玩！

札幌車站交通

1. 小樽

「小樽站」搭乘JR前往「札幌站」（約35分鐘）。

2. 旭川

「旭川站」搭乘JR特急列車前往「札幌站」（約1小時25分鐘）。

3. 富良野

「富良野站」搭乘JR根室本線至「瀧川站」，再轉搭特急列車前往「札幌站」（約2小時20分鐘）。

4. 登別

「登別站」搭乘JR特急列車直達「札幌站」（約1小時15分鐘）。

5. 新千歲機場

「新千歲機場站」搭乘JR快速Airport號前往「札幌站」（約33分鐘）。

札幌車站景點

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1. 札幌市時計台

來到札幌市區，絕對不能錯過經典地標「札幌市時計台」！這座建築是札幌代表性的歷史景點，白色木造建築搭配紅色屋頂與鐘塔，非常有北海道開拓時期的特色，也是許多旅客來札幌必拍的景點之一。館內也有展示札幌農學校等歷史資料，如果想深入了解札幌發展歷史，可以買票入內參觀～

札幌市時計台

交通：JR「札幌站」南口步行約10分鐘

營業時間：08:45-17:10

館內門票：成人350日圓、大學生150日圓、中學生以下免費



2. 大通公園

「大通公園」可以說是札幌市中心最經典的散步景點之一，很適合打卡拍拍照，東西綿延約1.5公里，將札幌市區劃分成南北兩側。整座公園共分為五大主題區域，春夏可以欣賞綠意與花卉，冬天則會變身成札幌雪祭、札幌白色燈樹節等冬季活動的重要會場，不同季節來訪都能感受到不一樣的札幌風景。

大通公園

交通：搭乘地下鐵至「大通站」，步行約3分鐘

地址：北海道札幌市中央區大通西1-12丁目



3. 札幌電視塔

位在大通公園東端的「札幌電視塔」，高約144公尺，為札幌市區最醒目的地標之一，展望台位於地上90公尺處，可以從高空360度欣賞札幌市景。天氣晴朗時，還能遠眺石狩平原與日本海，冬天則可以俯瞰大通公園雪祭與點燈活動的景色。如果想一次看完札幌市區，小編很推薦排在下午或傍晚時候前來，尤其在夕陽過後，整座城市亮起燈光，從展望台欣賞札幌夜景也別有一番風味。

札幌電視塔

交通：搭乘地下鐵至「大通站」，步行約2-5分鐘

營業時間：09:00-22:00（最後入場為21:50）

門票：高中以上1,200日圓、中小學600日圓、小學以下免費，更多優惠票種可以查詢官網公告



4. JR塔展望室T38

「JR 塔展望室 T38」位於JR札幌站直通的JR Tower 38樓，是俯瞰札幌市區與夜景的絕佳聖地！站在離地160公尺的高空，能將市區街道與遠方山景盡收眼底。到了夜晚，更能將札幌的璀璨夜色一覽無遺。館內也設有能品嚐咖啡輕食的「T'CAFE」，加上出站即達的便利交通，非常適合在黃昏造訪，一次收藏夕陽與夜晚兩種迷人風貌！

JR塔展望室T38

交通：搭乘JR至「札幌站」，出站後遵循「T38」指標前往

營業時間：10:00-22:00（最後入場為21:30）

門票：成人740日圓、國高中生520日圓、小學及學前兒童320日圓，更多優惠票種可以查詢官網公告



札幌車站購物

1. 大丸札幌店

札幌車站旁的「大丸札幌店」，是札幌購物、美食與伴手禮（手信）一次搞定的人氣百貨。從服飾、美妝、生活雜貨到北海道特色食品都有，是追求品質與購物的首選之地。想買北海道伴手禮的人小編尤其推薦直接到地下食品樓層挖寶，像是人氣甜點「SNOW CHEESE」與各式北海道限定商品都能找到。如果是帶著小朋友一起來，離開前也可以順便到8樓的札幌寶可夢中心逛逛！

大丸札幌店

必逛推薦：札幌農學校、札幌寶可夢中心、BLUE POND、Davines

交通：搭乘JR至「札幌站」，從西檢票口出站步行約3分鐘

地址：北海道札幌市中央區北5條西4丁目7番地

營業時間：10:00-20:00（B1至7樓）；11:00-22:00（8樓餐廳）



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2. 札幌 Stellar Place

「札幌 Stellar Place」直通JR札幌站，是日本規模最大的車站購物中心之一，也是年輕族群與時尚達人的聚集地！全館分為Center與East兩大棟，潮流品牌、生活雜貨以及知名影城通通有。最大的亮點還有6樓的美食街有著多間北海道特色料理與異國美食；而前往38樓「JR塔展望室T38」的入口也位於此處，不論是想跟上最新的潮流穿搭、品嚐超人氣美食，還是順遊高空景觀，都是來到札幌車站不可錯過的購物天堂！

札幌 Stellar Place

必逛推薦：Disney Store、evam eva、MARKS&WEB、THE NORTH FACE

交通：搭乘JR至「札幌站」，出站即可直接進入商場

地址：北海道札幌市中央區北5條西2丁目

營業時間：10:00-20:00（B1至6樓購物區）；11:00-23:00（6樓餐飲區）；部分店家營業時間不同，可至官網查詢



3. APIA 地下街

想找札幌車站附近方便逛街、吃飯的地方，那「APIA地下街」一定要排進行程！APIA位在札幌車站地下，整個街區熱鬧且採光明亮，匯集了流行服飾、生活雜貨、藥妝店以及豐富的平價美食。不論是寒冬下雪或是大晴天都能舒適逛街，是轉乘電車途中補給、享用美食或採買伴手禮的好去處！

APIA 地下街

必逛推薦：3COINS、 salut、niko and …、LOWRYS FARM

交通：搭乘JR至「札幌站」，從南口出發

地址：北海道札幌市中央區北5條西3・4丁目（JR札幌車站地下一樓）

營業時間：10:00-20:00（部分店家營業時間不同，可至官網查詢）



4. 札幌東急百貨店

「札幌東急百貨店」距離JR札幌站也非常近，是當地深受家庭與成熟客群喜愛的經典百貨！館內商品種類豐富，從美妝保養、流行服飾到生活家居用品一應俱全。B1樓層的食品館與伴手禮專區，更是匯集了北海道當地的優質食材、生鮮海鮮以及多款人氣銘菓點心；高樓層也進駐了「Hands（手創館）」與「Uniqlo / GU」等大型品牌旗艦櫃位，整體提供極具便利性的一站式購物體驗。

札幌東急百貨店

必逛推薦：札幌千秋庵、ISHIYA、Global Work、BIC CAMERA

交通：JR札幌車站南口步行3分鐘即可抵達

地址：北海道札幌市中央區北4條西2-1

營業時間：10:00-20:00（部分店家營業時間不同，可至官網查詢）



札幌車站美食

1. 拉麵札幌一粒庵

來到札幌當然不能錯過札幌拉麵！「拉麵札幌一粒庵」為多次入選食べログ的拉麵店，以北海道產食材與熟成味噌拉麵聞名，招牌「元氣滿滿味噌拉麵」使用北海道產小麥製成的特製Q彈中捲麵條，搭配熟成味噌湯頭，再加入半熟滑蛋與行者大蒜等食材，吃得到濃郁又具有北海道特色的味道。

拉麵札幌一粒庵

必吃推薦：元氣味噌拉麵（元気のでるみそラーメン）

交通：JR「札幌站」南口步行約2分鐘（B1樓層）

營業時間：【週一】11:00-16:00，【週三、週四】11:00-15:00；17:00-21:00，【假日】11:00-21:00；週二公休（營業時間可能依日期調整，可先至官網確認）

小編小提醒：店家人氣很高，想吃的話可以先在官網上訂位！



2. 迴轉壽司 根室花丸 JR Tower Stellar Place店

北海道就是海鮮控的天堂！如果想在札幌車站附近吃到新鮮海鮮，小編推薦人氣超高的「迴轉壽司 根室花丸」。店家主打根室與北海道道東近海捕撈的魚介，依季節提供不同海鮮壽司，而除了壽司之外，還有鮭魚荒汁、花咲蟹鐵砲汁等湯品與各式單點料理可以選擇。想一次吃到北海道代表性的海鮮，這間很適合列入札幌美食清單！

迴轉壽司 根室花丸 JR Tower Stellar Place店

必吃推薦：季節限定壽司、花咲蟹軍艦、鮭魚荒汁

交通：與JR「札幌站」直接連通，步行至札幌 Stellar Place CENTER 6樓

營業時間：11:00-22:00（最後點餐時間至21:30）



3. 湯咖喱 奧芝商店 站前創成寺

來札幌吃湯咖喱也是必排的行程！「奧芝商店 站前創成寺店」距離札幌車站非常近，店家最大的亮點在於每日堅持使用超過2,000隻甜蝦頭慢火細熬的「元祖鮮蝦高湯」。濃郁的海鮮甜味與數十種獨門香料在口中化開，再搭配蔬菜、肉類與白飯，吃起來香辣又有層次，是北海道代表性的特色料理之一。

湯咖喱 奧芝商店 站前創成寺

必吃推薦：宗谷黑牛漢堡排時蔬湯咖哩、海味特製豪華湯咖哩

交通：JR「札幌站」步行約2分鐘

營業時間：11:00-15:00；17:00-21:00



4. 札幌螃蟹本家 札幌站前本店

想吃螃蟹大餐，就來「札幌螃蟹本家」！整棟建築以和風風格打造，店內設有許多包廂，不論是家庭聚餐、朋友聚會，或是想好好吃一頓北海道螃蟹料理都很適合。主打「活體現撈」，以各式螃蟹料理為主，從螃蟹火鍋、螃蟹刺身到烤螃蟹等都有，可以依照用餐人數選擇不同套餐。想在札幌安排一頓比較有儀式感的北海道美食，札幌螃蟹本家會是很不錯的選擇。

札幌螃蟹本家 札幌站前本店

必吃推薦：特選炸蟹甲羅、螃蟹刺身、螃蟹火鍋

交通：JR「札幌站」南出口步行約5分鐘

營業時間：11:30-22:00



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札幌車站一日遊行程

札幌市區的景點大多集中在札幌車站一帶，第一次來札幌可以從札幌車站出發，先到「札幌市時計台」，中午吃碗北海道必吃的「湯咖喱 奧芝商店」，再一路往「大通公園」、「札幌電視塔」方向玩，晚餐在「螃蟹本家」吃一頓螃蟹料理，最後再到「車站周邊百貨」或「狸小路」商店街買伴手禮。整體行程以札幌市中心為主，交通十分方便！

早上：札幌市時計台

午餐：湯咖喱 奧芝商店 站前創成寺

下午：札幌電視塔 → 大通公園 → 札幌東急百貨店

晚餐：札幌螃蟹本家

晚上：札幌 Stellar Place／大丸札幌店／狸小路商店街買伴手禮



札幌車站周邊可以說是北海道自由行非常方便的活動據點，從景點、百貨到美食、伴手禮通通也都集中在附近，不論是第一次來北海道，還是已經來過好幾次，都很適合把札幌車站當作行程起點。下次安排札幌自由行，不妨直接參考這篇札幌攻略，照著行程輕鬆玩札幌，把經典玩法一次走遍！

札幌車站常見問題

札幌車站附近適合住宿嗎？ 很適合！札幌車站是北海道重要交通樞紐，周邊除了有JR、地下鐵之外，還有大丸札幌店、札幌 Stellar Place等購物商場，晚上想吃飯、逛街或買伴手禮都很方便。如果有安排小樽、旭川、富良野等北海道景點，也能從札幌車站搭乘JR前往，對於第一次到北海道自由行的人來說相當方便。 札幌車站或周遭有寄放行李的地方嗎？ JR札幌車站內設有投幣式置物櫃，行李都有相對應尺寸，適合拖著行李抵達後直接寄放，再開始札幌一日遊。不過熱門時段容易客滿，若行李較大或擔心找不到空位，也可以事先預約車站周邊的行李寄放服務，札幌市營地下鐵各站也設有投幣式置物櫃，可依行程選擇適合的地點。 札幌車站附近買伴手禮推薦哪些？ 札幌車站周邊有許多適合購買北海道伴手禮的地方，推薦可以先逛大丸札幌店、札幌 Stellar Place、APIA等商場，地下食品樓層通常能找到不少北海道甜點、零食與特色食品。如果還想繼續逛街，也可以前往狸小路商店街，沿途有許多伴手禮店、藥妝店與特色商店，適合在行程最後一次買齊。

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【2026札幌車站攻略】車站附近景點、美食、購物推薦一次看】