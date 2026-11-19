日本富山縣擁有豐富自然景觀、並且因新鮮美味漁產被稱為「壽司縣」。



今天就帶大家一起看看富山有哪些特色景點，想探索不一樣的日本，下一趟就去富山看看吧！

富山6大景點推薦

富山縣不只有壯闊的立山連峰，市區到郊外都藏著不少特色景點，這次就整理富山6大必訪景點清單。

1. 富山市玻璃美術館

富山市玻璃美術館位於複合設施「TOYAMA KIRARI」內，這棟由日本建築大師隈研吾設計的建築總共有6層樓，充滿現代感的外觀相當引人注目。

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進到內部，可以看到隈研吾具代表性的木材元素，從下往上看相當壯觀。除了欣賞建築本身，館內也有常設展和特展可以感受玻璃工藝的魅力。

富山市玻璃美術館

地址：富山縣富山市西町5番1號

開放時間：9:30-18:00



2. 星巴克富山環水公園店

位於富山環水公園內的星巴克門市，被譽為世界最美的星巴克之一，櫻花季時有機會看到門市後方一整排綻放的櫻花，以及後方壯觀的立山連峰。就算到訪時機不巧錯過櫻花，在水邊的門市搭配周圍綠樹草地，坐下來喝一杯咖啡，眼前的景致也讓人心曠神怡。

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除了朝聖這間星巴克，也可以在占地遼闊的富山環水公園內走走，享受悠閒的時光。

星巴克富山環水公園店

地址：富山富岩運河環水公園

營業時間：8:00-22:30



3. 富山市政府展望塔

富山市役所設有一座免費開放自由參觀的展望台，搭專用電梯到八樓，就能抵達360度的展望台。

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從約70公尺處可以將整個富山的景色盡收眼底，運氣好的話，白天還能從展望台看到立山連峰。富山市政府展望塔開放時間從白天延續到晚上，想看夜景也可以利用這個展望台！

富山市政府展望塔

地址：富山縣富山市新櫻町7番38号

開放時間：4月至10月 週一～五 9:00-21:00、週六、日、國定假日 10:00-21:00；

11月至隔年3月 週一～五 9:00-18:00、週六、日、國定假日 10:00-18:00



4. 雨晴海岸

除了壯麗的立山連峰，富山的海景也同樣值得造訪，這次要介紹的是有著美麗名稱的「雨晴海岸」。從富山車站搭乘愛之風富山鐵道前往高岡站後，再轉乘JR冰見線，就能抵達「雨晴站」。

運氣好的話，可以同時看到美麗的海景以及後方的立山連峰，而在JR冰見線的紅色列車經過時，更是許多鐵道迷和攝影師按下快門的絕佳時機。

5. 黑部水壩

黑部水壩是日本最大的拱形水壩，是立山黑部阿爾卑斯山脈路線上的其中一段。大規模的水壩，加上周圍環繞的壯麗山脈，是立山黑部必看的景色之一。

每年六月到十月之間會在固定時間進行觀光放水，可以近距離欣賞震撼的放水情景，剛好在放水期間前往千萬別錯過！

6. 黑部峽谷觀光小火車

黑部峽谷小火車最初是為了水力發電工程和運送建材而興建的產業鐵道，後來轉型發展成觀光小火車。

從富山車站搭乘新幹線到黑部宇奈月溫泉站後，再轉乘富山地方鐵道，步行即可抵達黑部峽谷小火車的起始站。坐上黑部峽谷小火車，可以沿途欣賞黑部峽谷的美景，不同季節更能看到不一樣的風景。

富山景點常見問題

在富山移動可以搭乘什麼大眾運輸工具？ 富山縣內有許多有特色的鐵道，包含文中介紹到的愛之風富山鐵道、富山地方鐵道等，因此有了「鐵道王國」的美稱，是許多鐵道迷必訪的地方。在市區還能搭乘路面電車移動，就算沒有自己開車，也能在富山縣內搭乘各式交通工具移動。 到富山有哪些美食？ 富山以新鮮美味的海產聞名，因此有了「壽司縣」之稱。到了富山，一定要記得品嘗當地的壽司以及白蝦，還有另一個相當具有代表性的美食「冰見烏龍麵」。欣賞富山的美景之餘，也別忘了品嘗最道地的美食。

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