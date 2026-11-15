南京5大必買手信｜¥5吃現烤茉莉花餅　金陵十二釵禮盒糕點顏值高

去南京旅遊，除了吃喝玩樂，最讓人頭痛的就是：「到底要帶什麼伴手禮回家？」不管是送朋友、送家人，還是自己想買些有紀念價值的東西，「南京必備伴手禮」絕對是你出發前一定會查的關鍵字。這座歷史悠久的城市，其實藏了很多有特色的美食和地方特產，不只好吃、好看，還超有南京味！這次我們幫大家整理出5大到南京必買的伴手禮推薦，不踩雷、又有面子，出門玩也能買得聰明又開心！



中國南京介紹

南京是中華人民共和國江蘇省的省會，簡稱「寧」，又有金陵、建鄴、建康等別稱。作為長三角核心城市，南京在中國歷史文化中佔有重要地位，被稱為六朝古都。

南京在中國歷史文化中佔有重要地位，被稱為六朝古都。（小紅書@潘小雨愛攝影）

這座城市位於長江下游，紫金山與長江的風景區域間，擁有眾多歷史遺跡和自然景觀，如鐘山、玄武湖等，吸引了大量遊客和歷史愛好者。南京同時也是重要的政治、經濟、科教、文化和交通樞紐，展現了其現代化和古城魅力的完美結合！

2026南京必買伴手禮5大推薦

1. 未聞花茗雨花茶

如果你來南京想找一份體面又有在地特色的伴手禮，那一定不能錯過新街口這間超好逛的雨花茶專賣店「未聞花茗」！店面走的是新中式風格，無論是茶品包裝、雨花石還是小飾品，都設計得既精緻又有質感，價格也很親民。

最有名的當然是南京代表性的「雨花茶」，茶香清新、口感回甘，無論自己喝還是送人都很合適，店裡還有薏茯祛濕茶、五黑茶等多款養生茶，特別適合送長輩或朋友，健康又有心意，重點是，店員非常親切，會細心介紹茶葉特色，還能試喝幾種口味，讓你買得安心也開心！

2. 小蘇州

「小蘇州」是本地超人氣的老字號品牌，不只是南京人從小吃到大的經典滋味，也是在地人都會推薦給外地朋友的送禮首選，他們家的「金陵十二釵禮盒」真的美到驚艷，每一塊精緻糕點對應《紅樓夢》中的一位人物，顏值高、寓意滿分，還附贈隨機一款精美髮釵盲盒，超級適合收藏控！

另一款人氣甜點「現烤荔枝煎」也必須試，外皮裹著淡淡桂花香氣，內餡是清甜荔枝，一口咬下果香與花香交織，口感層次超清新，除了這些，「豬油年糕」、「八寶飯」更是老南京人從小吃到大的回憶。豬油年糕煎過後外酥內糯，年節時更是家家戶戶必備，還有超有特色的「美玲餅」，青豆沙蛋黃、芋泥奇亞籽兩種口味各有千秋，內餡飽滿、風味細緻，連挑嘴的朋友都會愛上！

3. 好一朵茉莉花

「好一朵茉莉花」店裡的點心都是現做的，價格大約一塊人民幣5元，品項選擇豐富又充滿創意，主打的「茉莉交響乳酪餅」，是一款結合整顆乳酪和完整茉莉花瓣的甜點，熱熱吃超級療癒，乳酪滑順、花香清新，幸福感爆棚。

喜歡鹹甜口味的話，一定會愛上「茉莉皇后」，鹹蛋黃搭配茉莉香氣，吃起來像茉莉版蛋黃酥，內餡濃鬱、皮酥香，是許多吃過的人心中的第一名；店裡還有芋泥麻糬口味的「芋茉莉」，香氣溫潤不甜膩；而另一款莫離梅餅，則是青梅搭配茉莉，帶點酸甜，整體來說，這家店的點心風味獨特、造型精緻，是旅行途中輕鬆順買又不失誠意的好選擇！

4. 承祥源古酒館

「承祥源古酒館」的米酒是用傳統工藝發酵，堅持百年傳承的純糯米釀造，不加香精、不加色素也不摻食用酒精，喝起來清甜不膩，酒精度不高，非常適合和朋友小酌幾杯，完全就是那種入口溫潤、回味甘甜的「南京甜」。

特別推薦青梅口味，酸甜平衡剛剛好，包裝也走精緻路線，完全是高顏值+高質感的伴手禮，來南京旅遊，不妨帶上一瓶「南京甜」，把這份地道又溫柔的南京風味，送給親友或自己慢慢品味，都是滿滿的回憶與心意！

5. 酥清歡中式糕點

走進南京夫子廟，若不經意遇見「酥清歡」，絕對是一場令人驚喜的邂逅。這家藏在巷弄裡的點心鋪，以極高顏值的中式酥點吸引無數目光，讓人一眼難忘；像是層層起酥的荷花酥，內餡混著蔓越莓，口感清爽不甜膩。

而討喜的「柿柿如意」，外型如小柿子，內裡卻包藏著香甜南瓜餡，細膩又充滿驚喜；還有粉嫩的桃花酥，一瓣一瓣掰開分享，不僅美味，更添幾分趣味；招牌花生酥則是鹹甜交融，入口香氣濃鬱，令人一試成主顧。除了味道讓人驚艷，禮盒設計更是美到讓人忍不住想立刻打包！

以上就是此次編輯為大家精心推薦到南京旅遊必買的5大伴手禮，買這些準沒錯！

延伸閱讀：

糖村推「磨茶」專賣店狂打台灣茶！阿里山金萱、東方美人⋯5款必喝沫茶一次看！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】