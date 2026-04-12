北京必買5大手信：餑餑房/稻香村糕點/祥瑞餅乾精緻美味啱送親友

當你在北京旅遊時，除了欣賞那些壯觀的名勝古蹟，還有一件事情很重要，就是挑選伴手禮！不論是想帶給親友的心意，還是自留做紀念，北京的特產絕對能讓你心動。



在這篇文章裏，我們將分享「北京必買伴手禮」，推薦五款獨特的北京特產，讓你在旅途中不僅能探索這座城市，還能輕鬆找到那些值得帶回家的美味和精緻好物，一起來看看吧！

2026北京必買零食伴手禮5大推薦

1. 餑餑房

「餑餑房」是北京的百年老字號的餅店，販售各種中式點心及宮廷糕點，每一種餅的外觀不只精美細緻，還帶有吉祥的寓意。

他們家最為人知名的就是「七十二候餅」，對應24節氣推出，每5天會上一次新款，所以每次光顧都可以買的不同的糕點，如果想要簡單送人的話可以選擇「餑餑九宮格」，就是一些常規點心，棗花酥、牛舌餅等等，既好吃又美觀，送禮自用都OK！

2. 北京頤和園祥瑞餅乾

頤和園是以前清朝的皇家行宮和大型皇家園林，許多人會到頤和園觀賞古蹟，但其實這裏也有一款很值得買的伴手禮特產，從頤和園的北門進去後，步行一陣子你就會看到「西九間」，裏面販售著不同品項的餅該。

推薦大家可以買他們的「上上籤創意餅乾」，外觀是華麗的中式圖樣，裏面的餅乾超級有特色，每支長條餅乾上都寫著一句籤詩，可以跟好友一邊吃一邊玩，餅該吃起來酥脆帶著奶香，絕對能讓你驚豔！

3. 吳裕泰茶莊餅乾

「吳裕泰茶莊」是北京十分有名的連鎖茶葉專賣店，但是他其實是被茶葉耽誤的餅乾店！特別的是，吳裕泰茶莊的其他店鋪都只販售茶葉，只有「前門大街店」有販售餅乾。

餅乾共有三種口味：花茶、抹茶、焙茶，每一款吃起來都有濃濃的茶香味，完全不幹澀也不膩口，喜歡茶香味的讀者一定要衝，除此之外店裏還有販售茶葉、霜淇淋等，都可以買來試試！

4. 稻香村糕點

「稻香村」是北京的人氣糕點名店，有超多種類的中式點心，香芋酥、蘋果酥、牛舌餅等等，店內有提供禮盒也可自己挑選散裝糕點搭乘禮盒。

比較多人推薦的是他們家的牛舌餅、山楂鍋盔、核桃排、黑豆起子饃、雪花酥等等，每一款都是手工製作，外觀精美好看，很適合送給長輩當作下午茶～

5. 百年義利

最後一家「百年義利」非常特別！如果你特別喜歡復古情懷風格的話一定要光顧，據說它就像台灣的古早味柑仔店，走進去又各種飲料、糖果、餅乾，都是老北京人喜愛的零嘴。

但尤其想推薦大家試試看他們麵包，像是鬆軟細膩的「維生素麵包」、紮實有奶香的「乳白麵包」、有堅果、果乾的「果子麵包」，雖然沒有前面幾家精緻可口，但真的十分有特色，大家可以買幾個嚐嚐看！

以上就是本次推薦給大家到北京必買的5家伴手禮，買這些送給親友絕對不會錯！

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