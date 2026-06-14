重慶旅遊別只去洪崖洞！下浩里看夜景逛文創小店歎咖啡　人少好玩

哈嘍大家，這裏正在city climb的小編。掐指一算，今年最火的旅遊目的地一定有她，8D魔幻城市——重慶。



作為「最寵遊客的城市」之一，一到五一、十一，重慶就把千廝門大橋臨時封閉，供遊客在橋上行走拍照。公共交通的運營時間也會延長，還發短信讓本地市民「家裏蹲」，把整座山城，慷慨地留給遠道而來的朋友們。

另外呢，遇上節假日還會有無人機表演。那些閃爍的光點與兩江四岸的夜景連成一片，完全是賽博朋克照進現實，這座魔幻城市的夜色更璀璨迷人了。

PS：無人機表演在朝天門、江北嘴、南濱路等區域均可觀看；每周六和節假日，5月-9月21:00開始，10月-次年4月20:30開始。



今天呢，主要是來給大家分享一個我的私藏心頭愛，比起重慶的熱門景區，這裏相對會沒有那麼多人。好吃好喝好拍，也就比洪崖洞好逛10000倍吧。

這裏就是下浩里，背靠南山，面朝長江，是龍門浩歷史文化街區的一部分，下浩老街的核心區域。邊上就是老網紅千廝門大橋，逛完可以直接步行去橋上打卡。

下浩里是這兩年新改造的，有許多修復後的吊腳樓，錯落有致，也是8D魔幻版的。改造後的老社區依然保留了淳樸的味道，老建築保留了民國腔調，青石板縫裏長着苔蘚，多了很多有意思的小店，瀑布就在咖啡館旁邊嘩嘩流淌，非常有腔調。

下浩里怎麼去？

地鐵6號線／環線到「上新街」站，從1號出口出來，順着地面指示標識往下走就是了。下浩里的路四通八達，「上躥下跳」，反正怎麼走都能走通，走起來賊爽。出站就能看到「這很重慶」紅牆，先在這裏拍個照打個卡，到此一遊。

下浩里怎麼玩？

我個人是推薦在下午的時候來下浩里，慢悠悠地逛逛小店，喝喝咖啡，也有不少好吃的餐廳，整體氛圍很安靜。

到了晚上再去觀景台拍拍照，這裏的夜景超絕，比白天好看不少。下浩里的小店質量非常高，每一家都很有意思，我和攝影師兩個人完全老鼠掉進米缸裏，逛嗨了買爽了喝高了吃暈了！

文創伴手禮小店

1. 止癢商店

一來就遇到一家非常好買的小店，一樓是雜貨文創，二樓是服飾，據說白鹿之前也有來打卡過。

店名「止癢」，是緩解現代人的「精神瘙癢」。比如無聊、焦慮等情緒，用有趣的小物件和場景讓你會心一笑，整體就是很輕鬆的氛圍。

+ 1

我和攝影師都購入了這家的冰箱貼，很有創意，又有重慶特色，比起很多景區千篇一律的好太多。

止癢商店

地址：下浩里59號

營業時間：10:00-22:00



2. 廢貓休憩插畫社

這家店藏在一個小角落裏，需要稍微找一找。很可愛温暖的一家小店，老闆叫黑音，是一位獨立插畫師，養了三隻貓。因為覺得貓的生活方式很有哲學感，懶，且理直氣壯地懶，所以用貓命名了自己的插畫社。

店裏賣的產品都是她原創的插畫作品周邊，冰箱貼、明信片、小插畫、拼圖、貼紙……各種可愛的小物件，價格也很親民。不出意外又買上了！就是對可愛的小物件沒有抵抗力，留作紀念很不錯。

廢貓休憩插畫社

地址：下浩里35B

營業時間：10:00-21:00



3. YEE藝術商店

這一家呢會更有藝術氣息一些，把藝術做得很生活化，設計感強，但不高冷。賣的東西涵蓋藝術衍生品、獨立設計師單品、創意雜貨、黑膠唱片等等。

YEE藝術商店

地址：下浩里39B

營業時間：10:00-21:00



喝咖啡吃甜品

1. 苔moss

這一次來重慶，最喜歡的一家小店就是苔moss，他們家人氣相當高哦，大概率是需要排隊的。

店內氛圍是輕柔日系風，鬆弛又高級，每個細節都做得很好，拍照也出片。我們點了招牌款「苔moss」芭菲杯，抹茶和陽光玫瑰為主題的綠色系，和春天非常適配，簡直像藝術品，顏值高到讓人捨不得吃。

+ 1

另外店裏還有一個隱藏款，用「大前悟」的器皿製作的小羊版抹茶拿鐵。手打抹茶喝起來很是順滑香濃，入口先是抹茶清雅的微苦，隨即被綿密奶泡的温柔包裹，餘韻悠長。

苔moss

地址：下浩里3-1

營業時間：11:30-20:30



2. 極限萃取

很有個性的一家咖啡店，老遠就能聞到咖啡香，老闆正在烘豆子呢，肉眼可見的專業。

咖啡單非常簡單，less is more。經典的五款做法，自己選豆，可以根據喜好的風味讓老闆推薦，沒有選擇焦慮，只有恰到好處的默契。

+ 1

我選了一款埃塞日曬果丁丁做手衝，有熱帶水果的風味，也有莓果的香氣，尾調還有點烏龍茶的韻味，完全愛。

我們去的那天下雨，聽着雨聲喝手衝更治癒了。

極限萃取

地址：下浩里39號

營業時間：10:00-21:00



3. 石榴咖啡 SHILIU

石榴咖啡就開在下浩里的小瀑布旁邊，下圖裏那個淺黃色雨棚的就是了，位置太好了。

室內空間簡潔明朗，大面落地窗框住了景色，窗外就是嘩嘩流水。室外露台緊靠着瀑布，此情此景喝一杯咖啡，完全就是「人自醉」的感覺了。

+ 1

我們點了個野士多啤梨的一豆兩喝，一杯氮氣美式+一杯澳白，個人更喜歡澳白的表現，有士多啤梨香氣的回味。

石榴咖啡 SHILIU

地址：下浩里71B

營業時間：10:00-21:00



正餐覓食

小花川

下浩里有很多好吃的餐廳，我們選了一家日料小店，主要是被湯咖喱吸引來的。

店內是充滿日式風情的開放式廚房，有點居酒屋的感覺，深色木質與暖色調燈光，讓人一進門就能感受到温馨的氛圍。

湯咖喱味道很正，時蔬處理得很好，藕片脆嫩爽口，西葫蘆吸飽了湯汁，清甜中帶着咖喱的辛香，每一口都有不同的驚喜。湯咖喱拌飯更是一絕，米香與咖喱香在口中交織纏綿，忍不住一口接一口。

小花川

地址：下浩里33C

營業時間：11:30-20:30



走在下浩里的石板路上，總能讓人浮躁的心平靜下來。逛逛可愛的小店，聽着瀑布水流聲喝杯咖啡，再偶遇一首下浩六哥的詩，就這樣度過一個悠閒又豐富的傍晚，享受當下、不急不迫。

如果你還有關於重慶的更多推薦，歡迎在評論區告訴我們呀！

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