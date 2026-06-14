重慶旅遊別只去洪崖洞！下浩里看夜景逛文創小店歎咖啡　人少好玩

撰文：嬉游旅行指南
出版：更新：

哈嘍大家，這裏正在city climb的小編。掐指一算，今年最火的旅遊目的地一定有她，8D魔幻城市——重慶。

作為「最寵遊客的城市」之一，一到五一、十一，重慶就把千廝門大橋臨時封閉，供遊客在橋上行走拍照。公共交通的運營時間也會延長，還發短信讓本地市民「家裏蹲」，把整座山城，慷慨地留給遠道而來的朋友們。

另外呢，遇上節假日還會有無人機表演。那些閃爍的光點與兩江四岸的夜景連成一片，完全是賽博朋克照進現實，這座魔幻城市的夜色更璀璨迷人了。

PS：無人機表演在朝天門、江北嘴、南濱路等區域均可觀看；每周六和節假日，5月-9月21:00開始，10月-次年4月20:30開始。

今天呢，主要是來給大家分享一個我的私藏心頭愛，比起重慶的熱門景區，這裏相對會沒有那麼多人。好吃好喝好拍，也就比洪崖洞好逛10000倍吧。

這裏就是下浩里，背靠南山，面朝長江，是龍門浩歷史文化街區的一部分，下浩老街的核心區域。邊上就是老網紅千廝門大橋，逛完可以直接步行去橋上打卡。

下浩里是這兩年新改造的，有許多修復後的吊腳樓，錯落有致，也是8D魔幻版的。改造後的老社區依然保留了淳樸的味道，老建築保留了民國腔調，青石板縫裏長着苔蘚，多了很多有意思的小店，瀑布就在咖啡館旁邊嘩嘩流淌，非常有腔調。

重慶景點10大推介｜洪崖洞／打卡彩虹樓梯／必玩250米高空鞦韆！重慶旅遊懶人包｜5景點洪崖洞、仙女山必訪　美食/酒店/交通攻略

下浩里怎麼去？

地鐵6號線／環線到「上新街」站，從1號出口出來，順着地面指示標識往下走就是了。下浩里的路四通八達，「上躥下跳」，反正怎麼走都能走通，走起來賊爽。出站就能看到「這很重慶」紅牆，先在這裏拍個照打個卡，到此一遊。

下浩里怎麼玩？

我個人是推薦在下午的時候來下浩里，慢悠悠地逛逛小店，喝喝咖啡，也有不少好吃的餐廳，整體氛圍很安靜。

到了晚上再去觀景台拍拍照，這裏的夜景超絕，比白天好看不少。下浩里的小店質量非常高，每一家都很有意思，我和攝影師兩個人完全老鼠掉進米缸裏，逛嗨了買爽了喝高了吃暈了！

文創伴手禮小店

1. 止癢商店

一來就遇到一家非常好買的小店，一樓是雜貨文創，二樓是服飾，據說白鹿之前也有來打卡過。

店名「止癢」，是緩解現代人的「精神瘙癢」。比如無聊、焦慮等情緒，用有趣的小物件和場景讓你會心一笑，整體就是很輕鬆的氛圍。

+1

我和攝影師都購入了這家的冰箱貼，很有創意，又有重慶特色，比起很多景區千篇一律的好太多。

止癢商店
地址：下浩里59號
營業時間：10:00-22:00

2. 廢貓休憩插畫社

這家店藏在一個小角落裏，需要稍微找一找。很可愛温暖的一家小店，老闆叫黑音，是一位獨立插畫師，養了三隻貓。因為覺得貓的生活方式很有哲學感，懶，且理直氣壯地懶，所以用貓命名了自己的插畫社。

店裏賣的產品都是她原創的插畫作品周邊，冰箱貼、明信片、小插畫、拼圖、貼紙……各種可愛的小物件，價格也很親民。不出意外又買上了！就是對可愛的小物件沒有抵抗力，留作紀念很不錯。

廢貓休憩插畫社
地址：下浩里35B
營業時間：10:00-21:00

四川景點｜5大熊貓基地實訪攻略：門票/交通/開放時間/路線規劃成都自由行｜古蹟景點3日遊路線　青羊宮/杜甫草堂/武侯祠/青城山

3. YEE藝術商店

這一家呢會更有藝術氣息一些，把藝術做得很生活化，設計感強，但不高冷。賣的東西涵蓋藝術衍生品、獨立設計師單品、創意雜貨、黑膠唱片等等。

YEE藝術商店
地址：下浩里39B
營業時間：10:00-21:00

喝咖啡吃甜品

1. 苔moss

這一次來重慶，最喜歡的一家小店就是苔moss，他們家人氣相當高哦，大概率是需要排隊的。

店內氛圍是輕柔日系風，鬆弛又高級，每個細節都做得很好，拍照也出片。我們點了招牌款「苔moss」芭菲杯，抹茶和陽光玫瑰為主題的綠色系，和春天非常適配，簡直像藝術品，顏值高到讓人捨不得吃。

+1

另外店裏還有一個隱藏款，用「大前悟」的器皿製作的小羊版抹茶拿鐵。手打抹茶喝起來很是順滑香濃，入口先是抹茶清雅的微苦，隨即被綿密奶泡的温柔包裹，餘韻悠長。

苔moss
地址：下浩里3-1
營業時間：11:30-20:30

成都自由行｜6家特色老茶館　喝茶採耳變臉多種體驗　本地人最愛

2. 極限萃取

很有個性的一家咖啡店，老遠就能聞到咖啡香，老闆正在烘豆子呢，肉眼可見的專業。

咖啡單非常簡單，less is more。經典的五款做法，自己選豆，可以根據喜好的風味讓老闆推薦，沒有選擇焦慮，只有恰到好處的默契。

+1

我選了一款埃塞日曬果丁丁做手衝，有熱帶水果的風味，也有莓果的香氣，尾調還有點烏龍茶的韻味，完全愛。

我們去的那天下雨，聽着雨聲喝手衝更治癒了。

極限萃取
地址：下浩里39號
營業時間：10:00-21:00

3. 石榴咖啡 SHILIU

石榴咖啡就開在下浩里的小瀑布旁邊，下圖裏那個淺黃色雨棚的就是了，位置太好了。

室內空間簡潔明朗，大面落地窗框住了景色，窗外就是嘩嘩流水。室外露台緊靠着瀑布，此情此景喝一杯咖啡，完全就是「人自醉」的感覺了。

+1

我們點了個野士多啤梨的一豆兩喝，一杯氮氣美式+一杯澳白，個人更喜歡澳白的表現，有士多啤梨香氣的回味。

石榴咖啡 SHILIU
地址：下浩里71B
營業時間：10:00-21:00

四川旅遊｜成都周邊9個城市美食景點攻略　最快18分鐘高鐵直達成都旅遊5大手信推介｜必買老字號糕點老鼎豐　現做現賣價格實惠

正餐覓食

小花川

下浩里有很多好吃的餐廳，我們選了一家日料小店，主要是被湯咖喱吸引來的。

店內是充滿日式風情的開放式廚房，有點居酒屋的感覺，深色木質與暖色調燈光，讓人一進門就能感受到温馨的氛圍。

湯咖喱味道很正，時蔬處理得很好，藕片脆嫩爽口，西葫蘆吸飽了湯汁，清甜中帶着咖喱的辛香，每一口都有不同的驚喜。湯咖喱拌飯更是一絕，米香與咖喱香在口中交織纏綿，忍不住一口接一口。

小花川
地址：下浩里33C
營業時間：11:30-20:30

走在下浩里的石板路上，總能讓人浮躁的心平靜下來。逛逛可愛的小店，聽着瀑布水流聲喝杯咖啡，再偶遇一首下浩六哥的詩，就這樣度過一個悠閒又豐富的傍晚，享受當下、不急不迫。

如果你還有關於重慶的更多推薦，歡迎在評論區告訴我們呀！

九寨溝旅遊懶人包｜五彩池等4景點必去｜附美食/酒店/交通指南雲南騰衝芒市5日遊　深入綺羅古鎮趕早市　東山草原享受曠野藍天江西宜春旅遊｜坐纜車賞明月山雄偉壯闊再泡天然富硒温泉好享受桂林陽朔旅遊懶人包｜象鼻山、竹筏漂流4景點+美食！酒店高鐵攻略廣西百色景點｜必訪世界第一大天坑群　浩坤湖山水秘境媲美瑞士

【本文獲「嬉遊旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】

重慶
外省旅遊
行程攻略
景點
美食
咖啡
咖啡店
打卡
北上消費
嬉游旅行指南
外來內容
外來內容（粵港合作）
#01