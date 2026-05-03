成都旅遊5大手信推介｜必買老字號糕點老鼎豐　現做現賣價格實惠

當你踏上天府之國成都，除了感受濃厚的巴蜀文化與麻辣鮮香的美食誘惑，怎麼能錯過帶幾樣地道的成都必買伴手禮回家？無論是送給親友還是自己珍藏，一份充滿在地風味的手信都是旅程中最溫暖的記憶延續。本回編輯特別為大家精選了5樣到成都旅遊時絕對不能錯過的伴手禮與特產，讓你不只玩得盡興，也買得滿意！



2026成都必買手信5家推薦

1. 成都蓋碗茶

「成都蓋碗茶」店內完美融合了成都傳統大碗茶文化與超人氣熊貓角色花花＆果賴，不僅茶葉選品講究，還把包裝做得極具創意：散裝純茶現買現稱、50g起售，手工打包成復古小巧的「中藥包」，提起來像極了國風點心，既可愛又有紀念價值。

無論是清香的茉莉花茶、甘甜的高山綠茶、細膩絲滑的白茶、香氣柔順的紅茶、變化萬千的烏龍茶，還是霸氣十足的普洱茶，每一款都能帶你品味成都的茶文化精髓，推薦必試的「茉莉香芽」蓋碗茶系列，香氣濃郁、茶湯淡黃，特別適合當作送禮佳品！店內還提供打卡明信片與可愛蓋章，讓你將這份茶香與成都記憶一起打包帶走！

2. 老鼎豐糕點

成都太古里逛，有一家充滿傳統韻味的中式糕點館「老鼎豐」，它擁有乾隆御賜之名、始創於1911年的中華老字號品牌！整間店鋪古色古香，猶如一座中式糕點小博物館，展台上陳列著琳瑯滿目的經典點心，旁邊還附有介紹，看得人食指大動。

這裡的糕點現做現賣，保證新鮮！必試的重瓣玫瑰鮮花餅，外酥內嫩、花香四溢，內餡還有驚喜麻糬，入口層次豐富、餘韻悠長；還有鹹蛋黃肉鬆QQ餅也深得人心，香濃不膩，價格依然親民，性價比極高，超適合送禮！

3. 瑭所巧克力

「瑭所巧克力」是充滿詩意與匠心的四時花語巧克力酥餅專賣店，絕對是甜點控與藝術愛好者的夢幻收藏，外層巧克力微苦、甜度適中，包裹著豐富的餡料：開心果、茉莉花茶、咖啡、山核桃，每一口都是驚喜，每一層都藏著不同風景。

最特別的是，餅乾層刻有「四時十二花」，一月一花，環環相扣，構成精緻的小團月花譜，精緻的外型與多層次的香醇口感，非常值得購買！

4. piccolo cookie

「piccolo cookie」是一家手工餅乾專賣店，隱藏在寬窄巷子附近，他們家的酒鬼提拉米蘇是招牌人氣甜點，而這次適合作為伴手禮的則是他們的「焦糖夾心曲奇」系列，口味選擇豐富多樣，包括：甘苔、抹茶開心果柚子、黑芝麻、焙茶佛羅倫薩、椰子檸檬，每一款都酥脆可口、層次分明。

其中最令人驚艷的就是椰子檸檬與抹茶開心果柚子兩款，椰子檸檬內餡酸甜清新，搭配開心果與椰蓉的奶香，香氣層層交織；而抹茶開心果柚子則是茶香與果香的奇妙融合，柚子焦糖夾心酸而不澀，吃起來爽口不膩。其他如焙茶佛羅倫薩的脆香與黑芝麻的濃郁也是滿分推薦！他們家還有推出「鹹味曲奇禮盒」，內含迷迭香、黑胡椒、川辣芝士、和風芥末、玄米茶椰蓉等創新口味，入口酥香濃郁，完全顛覆對鹹味餅乾的印象，是近期最讓人驚喜的小點心之一。無論你是甜點控還是餅乾狂熱者，來這裡絕對能找到你的心頭好！

5. COVA 蝴蝶酥

「COVA」這家店甜品控們千萬別錯過！首要最推讓人一口上癮的蝴蝶酥！

外型像小扇子一樣可愛，酥脆香甜、奶香撲鼻，表面還撒上細緻糖粒，入口即化、酥到掉渣，搭配一杯咖啡簡直絕配，不僅口感滿分，鐵盒包裝更是質感滿滿，送禮自用都超體面，他們家其他的手工餅乾系列，真的是讓人吃一次就愛上，到成都絕對值得入手！

以上就是編輯幫大家整理到成都旅遊必買的5家伴手禮，送禮肯定倍兒有面！

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