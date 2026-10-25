南京一日遊｜紫金山探險公園坐纜車賞夢幻景致　美食必吃牛肉煎餃

規劃南京自由行時，若只有一天時間，該怎麼把南京的浪漫景點與在地美食一次收集？這條南京一日遊路線，從紫金山童話感十足的索道開始，俯瞰整片綠意山林；午後走進梧桐大道散步，感受南京獨有的悠閒氛圍；最後再深入老城巷弄，品嚐在地人也會排隊的牛肉鍋貼與陸氏梅花糕。



本文整理適合初次造訪南京的自由行行程，景點與美食兼顧，一天走完剛剛好。

南京旅遊景點推薦

1. 紫金山探險公園：童話森林般的空中視角

紫金山索道是南京一日遊中最能感受到「城市與自然交會」的體驗之一。索道路線穿梭於山林之間，搭配色彩繽紛的糖果色纜車，整體氛圍輕快又帶點童話感，纜車緩緩上升時，視野隨之拉開，腳下是一層層延伸的樹海與起伏山坡，讓人暫時遠離城市的喧囂，只剩下滿眼綠意與微風。

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天氣晴朗時，遠方山勢輪廓清晰，光線灑落在樹梢之間，畫面層次相當豐富，不論是拍照或單純欣賞風景都很享受，建議將紫金山索道安排在早上時段，氣溫較涼爽，人潮也相對較少，整體搭乘體驗會更加舒適。作為南京一日遊的第一站，紫金山索道不需要太多體力消耗，就能輕鬆感受南京自然景觀的魅力，也為接下來的城市行程定下放鬆又愉快的基調。

紫金山探險公園

地址：南京市鐘山風景區玄武區四方城2號



2. 梧桐大道九號：南京最具代表性的浪漫街景

梧桐大道是許多人對南京最深刻的城市印象之一。筆直延伸的街道兩旁，整齊排列著高大的梧桐樹，樹冠在上方交織成一條天然的隧道，讓街道即使位於市中心，也依然保有舒適與安靜的氛圍，走在其中，很容易不自覺放慢腳步，享受這份難得的從容。

午後時段的梧桐大道光線柔和，陽光透過樹葉灑落在地面上，無論是隨意散步、拍照，或只是找個角落停下來感受街景，都相當愜意。這裡沒有特定一定要完成的景點，更像是一段留白的行程，讓人真正融入南京的生活節奏。

梧桐大道九号

地址：南京市玄武區陵園路中山陵園風景區



南京旅遊美食推薦

1. 陸氏梅花糕（老門東店）：銅板價的巷弄小點心

陸氏梅花糕是南京街頭常見的傳統點心，外型呈現可愛的梅花狀，現點現烤的製作方式，總能吸引不少人駐足，剛出爐的梅花糕外皮微微焦脆，內層柔軟綿密，甜度拿捏得恰到好處，不會過於膩口。

起司與豆沙口味是最受歡迎的選擇，內餡給得相當有誠意，咬下去能感受到濃郁風味，這類小點心很適合安排在散步途中，邊走邊吃，既補充能量，也讓行程多了一點輕鬆的生活感。陸氏梅花糕雖然只是簡單的銅板美食，卻能讓人更貼近南京的街巷日常，是一日遊中不可忽略的小驚喜。

2. 清真．西北橋頭拉麵大王

清真．西北橋頭拉麵大王雖然店名有「拉麵」，但真正讓許多饕客一吃成主顧的，其實是店內的牛肉煎餃。煎餃採現點現煎，上桌時底部煎得金黃酥脆，餃皮保有一定厚度，咬下去能清楚感受到外酥內嫩的口感對比，牛肉內餡調味乾淨不膩，肉香明顯，搭配煎餃本身鎖住的肉汁，每一口都相當扎實，與一般偏油的煎餃不同，這裡的牛肉煎餃吃起來清爽卻不單薄，即使多吃幾顆也不容易感到負擔，是不少在地人日常會回訪的原因。

由於是清真餐廳，料理方式與用料相對講究，吸引許多熟門熟路的老顧客，用餐尖峰時段人潮較多，但出餐速度快，翻桌率高，等候時間通常不會太久。無論安排為午餐主食，或當作行程後段的補給，都很適合放進南京一日遊的美食清單中，在走過紫金山的綠意與梧桐大道的街景後，用一份熱騰騰的牛肉煎餃作為收尾，不只滿足味蕾，也為南京一日遊增添一份踏實又接地氣的記憶。

3. 許阿姨糕團店：經典中式糕點必吃名單

許阿姨糕團店是不少南京人熟悉的老字號中式糕點店，店內主打各式傳統糕團，其中最具代表性的就是蛋黃肉鬆青團，青團外皮軟糯，帶著淡淡草本香氣，內餡結合鹹香的肉鬆與濃郁蛋黃，口味層次豐富，是甜鹹交錯的經典組合。

除了招牌青團，店內還有多款傳統糕點可選，適合喜歡中式點心的旅人慢慢挑選。若行程接近尾聲，也可以帶一些作為伴手禮，將南京的味道延續到旅程之外，作為南京一日遊的收尾，許阿姨糕團店為行程畫下溫柔又充滿人情味的句點。

南京一日遊行程表

南京一日遊行程表（ReadyGo授權使用）

南京自由行常見問題

南京梧桐大道什麼時候去比較適合？ 梧桐大道四季皆有不同風景，春季與秋季最受歡迎，午後光線柔和，適合散步與拍照。夏季建議避開正中午時段，冬季人潮較少，氛圍相對安靜。 陸氏梅花糕什麼口味最推薦？ 陸氏梅花糕以起司與豆沙口味最受歡迎，外皮焦脆、內餡飽滿，甜度適中，適合作為南京一日遊途中補充的小點心。 許阿姨糕團店推薦點什麼？ 許阿姨糕團店以蛋黃肉鬆青團最具代表性，外皮軟糯、內餡鹹香，另外也有多款傳統糕點，適合喜歡中式點心的旅人。

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