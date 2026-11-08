徐州景點8大推介｜登雲龍山尋蘇東坡足跡　逛戶部山步行街吃美食

雖說我不是第一次來江蘇徐州，但每次來都能感受到徐州的城市變化。這次的行程主要以禪意和文化為主，住了雲龍山的「山居」酒店，也追尋蘇東坡的蹤跡，去探訪了興化禪寺和張山人的故居，體驗了一把「隱居」的樂趣！



徐州市中心非常適合CITYWALK，如果只是想在老城區到處逛逛，壓根不需要坐車，景點之間的距離都不遠，短則相隔一條馬路，長則1公里左右，幾乎都是步行即可輕鬆到達的距離，就連能俯瞰全城的雲龍山，海拔也只有100多米，確實是休閒度假的好去處！

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關於徐州的美食，我這次嘗試了當地的燒烤和羊湯，味道確實不錯，烤串的肉質鮮嫩，份量也足，羊湯裏還加了很多粉絲，特別實在！很多人覺得徐州是蘇北，沒有所謂的「蘇南」富裕。其實徐州自古以來都是富庶之地，無論是農業、工業還是交通的表現都非常優秀，而且現在城市管理也比以前好了，性價比相當高，真的很適合過來度假。

徐州旅遊景點推薦

1. 興化禪寺

興化禪寺是蘇北第一大叢林，地處徐州的雲龍山，幾座殿堂與山勢融為一體，想一一參拜需要爬至山頂。寺院始建於北魏時期，歷史悠久，如今仍保留了不少唐宋時期的摩崖造像。興化禪寺與雲龍山景區密不可分，爬到頂端，從西門出就是雲龍山的觀景台，雲龍山免費，不過進入寺院參觀需要購買5元的門票。

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除了地理位置特別，參拜寺院的同時還可以俯瞰徐州的城市美景，寺院內許多殿堂都供奉了石佛，尤其是四大天王造像，相當精美，巧奪天工！大雄寶殿之後還專設了大佛殿，只可惜佛像已經不同於北魏時期的模樣了。

2. 雲龍山

「風雨晦明之間，俯仰百變。」徐州的雲龍山海拔僅100多米，無需辛苦攀爬，就能輕鬆賞景，俯瞰徐州的城市景觀。這裏既有迷人的自然風光，又有深厚的歷史文化底藴，山上有不少人文古蹟，比如宋代的放鶴亭和招鶴亭，唐朝的摩崖石刻，興化禪寺內北魏的大石佛等等。

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我站在放鶴亭前，想象蘇東坡與張山人對飲的場景，據說當年這裏的飲鶴泉邊確實有仙鶴。駐足泉邊，彷彿真的能聽到千年前的鶴唳風聲。雲龍山禪意十足，除了有興化禪寺，還有大士岩寺，都需要另外購票。景區如今已重修了張山人故居，還有雲龍書院，不過暫時還未對外開放。

3. 雲龍公園

雲龍公園就像是居於鬧市中心的一處美妙精緻的花園，這裏有唐代名樓燕子樓，文人白居易、蘇軾都曾為其賦詩，也有漫畫家張旺設計的十二生肖銅像，每一尊銅像都活靈活現，生動有趣。據說這裏曾經是宗教墓地，一直到1958年才改為城市公園，如今早已成了本地市民和遊客休閒遛彎的好去處！

深秋時節，雲龍公園的梧桐大道和菊花花圃都非常美，公園內的湖雖比不上雲龍湖壯觀，但頗有情調，沿着湖邊小徑漫步，無論是遠處的徐州標誌性建築電視塔，還是近處的亭台樓閣，都有種如詩如畫的美感。在樹林草叢間，時不時傳來一陣悠揚的唱腔，或是動聽的現場演奏，徐州真不愧是歷史名城，人傑地靈，當地人個個都才華橫溢。

4. 中國胡琴博物館

中國胡琴藝術博物館位於風景優美的徐州雲龍公園內，古色古香的建築頗具江南園林的風格。

一進門就能看到假山前的阿炳雕塑，在院內還有劉天華的雕塑，兩位都是非常知名的二胡名家，博物館內的許多名琴正是來自於各地二胡藝術家的捐贈，十分珍貴。

5. 回龍窩歷史文化街區

回龍窩歷史文化街區是來徐州不容錯過的景點，這裏是清代形成的居民區，別看歷史不長，卻代表了徐州老城的建築格局！回龍窩不僅承襲了傳統，還與時俱進，引入了新時代的時尚品牌，讓遊客在仿古的同時，也能享受現代商業的便利。

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街區內有不少網紅店和非遺特產店，還有許多個性雕塑～待到深秋，菊花盛開，本地市民也會過來賞菊打卡。如果想了解徐州，體驗古往今來的「煙火氣」，那一定要來回龍窩看看！

6. 徐州城牆博物館

徐州城牆博物館是一座以明代古城牆為主題的下沉式博物館，這段城牆深埋地下600餘年，地上展廳主要展示了書畫作品，地下展廳才是重頭戲，通過圖文、實物等形式展現徐州2600餘年的建城史，向觀眾特別介紹了「城下城、府下府」的獨特城市格局。

最令我感到驚喜的是，真的可以親手觸摸城牆的磚石，跨越時空感受明朝工匠製作它們時的温度。

7. 戶部山步行街

戶部山步行街是徐州第一條也是唯一一條歷史文化步行街，位置就在回龍窩歷史文化街區對面，這裏有很大的文玩市場，還有許多徐州本地知名的老字號美食。雖然號稱是步行街，但依然有很多電動車在街巷中穿行。

建議傍晚之後再過來，那時步行街上的小吃攤才會開始熱鬧起來，不得不說，徐州人吃飯時間卡得挺嚴格，很多餐廳吃飯時間之後就真的休息了。

8. 戶部山古建築群

一座「戶部山」，半部徐州史。戶部山歷史文化街區是徐州古城的核心文脈，戶部山原名「南山」，後因明代黃河氾濫，徐州戶部分司為了躲避水患遷到此山，所以「戶部山」這個名號一直叫到了今天。

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街區擁有2000多年的歷史和300多年的商業傳承，除了保留了不少徐州特色古建築之外，也把商業店鋪帶進了這一家家高門大戶中去，逛起來感覺很奇妙。本以為這裏會是一座民俗博物館，結果在展覽中間穿插着各種文創店鋪、咖啡廳、手作店和茶館。進入街區免費，但需要預約門票，從後門出去就是徐州著名景點戲馬台，可以連在一起遊玩～

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