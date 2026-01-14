贛州旅遊｜探索世界級客家圍屋　領略南武當山丹霞絕景　人少景美

在中國地圖的南部，有一個冷門卻不凡的小城：贛州龍南。估計很多人都沒聽說過這個地名。



前段時間，我去了被譽為「客家搖籃」的贛州，對「四海為家」的客家人有了更多好奇。打車去魏家大院（清代客家民居建築群）的路上，網約車司機向我介紹：

客家人的房子，你該去龍南看看。

上網一查，真有句響亮的slogan：客家圍屋看贛南，贛南圍屋看龍南。

客家圍屋是什麼屋？

簡單來說，客家圍屋是一種大規模的環形或方形建築群，可容納幾百人甚至上千人居住。戰亂時期，圍屋是抵禦外敵的堡壘。和平時期，客家圍屋更像個自給自足的小社會，房屋、廚房、祠堂齊全，一些圍屋甚至設有學堂。

+ 5

也不用替龍南圍屋打廣告了，上海大世界基尼斯已經給龍南頒了三個「最」。

最多的客家圍屋——龍南境內現存376座客家圍屋，是中國縣級行政單位中圍屋數量最多的地方。

最大的客家圍屋——位於龍南關西鎮的「關西新圍」，為中國佔地面積最大的方形圍屋。

最高的客家圍屋——位於龍南楊村鎮的「燕翼圍」，為中國現存最高的圍屋。



除了凝聚客家人審美與智慧的圍屋建築，龍南的山水也可圈可點。

丹霞地貌的南武當，吸引了不少廣州戶外團。就在最近，南武當山的觀光雲梯運行開啟，適合高精力低體能的朋友登山看風景。

位於龍南市區的陽明心谷也值得一去，心學開創者王陽明曾在這裏清修，留下手跡石刻。景區內有個礦湖，登頂望去，風景絕美。哪怕桃江邊尋常的風景，都有着與社會秩序脱節的美感。似江水般平緩的生活，温柔地包裹着這個小城。

有過國慶假期「一半看風景，一半看人頭」的體驗，大家心裏都門兒清了吧？冷門小城才是真的香。人少清淨的龍南，值得你專門來一趟。

龍南該怎麼玩？

龍南是縣級市，由贛州市代管，常住人口30多萬。我逛一圈下來，主要景點還是「兩山三圍」：南武當山和陽明心谷，關西圍、燕翼圍和烏石圍。行程不必太緊湊，轉轉客家圍屋，爬山做個有氧運動，安排兩天一夜的旅行，再合適不過。

Day1：關西圍→烏石圍→燕翼圍→太平橋

Day2：南武當山/陽明心谷→下荳行古城牆→黃道生騎樓老街



龍南該怎麼去？

龍南有兩個火車站，龍南站和龍南東站。從廣東珠三角地區出發，高鐵2h基本可達「龍南東站」。龍南市區打車便利，烏石圍、燕翼圍、南武當山這幾個景點比較遠，自駕會相對方便，不開車也可搭乘城鄉公交，班次還是挺多的。

贛州龍南景點推薦

1. 關西圍景區

若要在龍南376座圍屋中，評出一個代表作品，毫無疑問是關西新圍。龍南有自己的「喬家大院」！

關西新圍位於關西圍景區內，景區現存關西新圍、西昌圍、鵬皋圍、田心圍等六座古圍屋，由徐氏大家族所建。雖然名字裏帶個「新」字，但關西新圍的建造歷史已有200多年。初代屋主徐名鈞是當地名紳aka.現在的商業大亨。光造這一處圍屋，就花了百萬銀兩，歷時近三十年。

+ 3

關西新圍整體呈長方形，九幢十八廳的典型格局。為抵禦當時的寇匪，諾大的圍屋只設前門和後門，並在四角建造炮樓，每層都有梅花槍眼和瞭望孔。圍屋外牆也有講究，採用石灰、黃泥、沙石、卵石等建築材料，摻入糯米汁、桐油等增強硬度，打造了一座固若金湯的東方堡壘。

家族昌盛時，幾百口人同時在這裏生活，卧室、書房、廚房等為一個居住單位。就算隔着兩百多年的歷史，也不影響後人驚歎於屋主當年的財力，是真「壕」啊！

原住在關西圍的村民已經搬出祖屋，現餘一戶人家在圍屋內經營餐館。來到主祠堂，有兩位常駐手工藝人，阿婆做客家編織，阿公做竹篾，每天四點半準時下班回家。

關西圍景區很大，能逛個半天時間。除了關西新圍，另外幾處景點也值得打卡。參觀動線可以這樣安排：

暸望塔→夯土迷宮→西昌圍→關西新圍→承藝圍→打更塔



景區入口的暸望塔可以登頂，牆上的小窗就是用來「觀測敵情」的。

夯土迷宮是整個景區最出片的地方，搜索下小地瓜，不少摩登男女在這裏留影。

西昌圍是徐氏祖屋，俗稱老圍，始建於明末清初。不同於關西新圍方正的建築結構，西昌圍建得極不規整，房屋層層疊疊，背靠群山。另外，圳下圍和田心圍現已改造成民宿。

+ 1

打更塔是俯瞰整個關西圍景區的絕佳位置，鄰近的承藝圍現改造成「酒」主題圍屋。插播一個小知識，客家米酒是非物質文化遺產，名氣很大，據說後勁也很大！

從龍南東站打車去關西圍景區，車程大概20分鐘，回來比較難打車，景區門口有公交站，2路/205路可以直達市區。

關西圍景區

地址：贛州市龍南市關西鎮

門票：60元（人民幣，下同）/人



2. 烏石圍

雖然都是圍屋，每座圍屋群的整體呈現卻不同。關西新圍像「國」字，西昌圍更接近山寨，烏石圍則是前方後圓的造型（莫名很像史力加）。

烏石圍始建於明代萬曆十年，距今已有400多年歷史。2019年，烏石圍被列入第八批國家重點文物保護單位，是當之無愧的客家建築「活化石」。對於附近村民來說，文保建築說到底也就是家門口的老房子。屋前曬個粟米棒子，屋內晾一排筷子，都是順手不過的事。

關西圍景區尚有一些「體制風」，烏石圍就顯得隨性多了。

烏石圍為賴氏家族所建，賴氏先祖賴景星做木排生意起家，盆滿缽滿後回到家鄉籌建圍屋。

+ 2

走入烏石圍，隨處可見線條流暢的飛檐，精細刻畫的石磚。後院還有一口水井，四百年潤澤，滋養着賴氏子孫。同樣的，烏石圍外牆堅實厚重，分佈着槍眼和炮洞，具有很強的防禦能力。

我查了資料，明清兩代，烏石圍出了舉人、進士70多人，很值得寫一本賴氏家族人才錄。

烏石圍和燕翼圍都在楊村鎮，距離龍南東站60多公里。市區導航定位「106車隊」，坐城鄉小巴可以到，大約20分鐘發一班車。

烏石圍

地址：贛州市龍南市楊村鎮烏石村

門票：免費



3. 燕翼圍

燕翼圍始建於清順治七年，也是300多年的老房子了。

圍屋建築有兩個特點，一是高，被基尼斯評為「最高的客家圍屋」；二是厚，牆體厚達1.45米。整個圍屋只有一個進出口，只要守住了大門，就是一座堅不可摧的堡壘。

烏瓦石牆的建築看起來些許沉重，村民在門上張貼了紅紙，掛上紅燈籠，消解了視覺上的壓抑，不需要怎麼構圖，也能拍出有故事感的照片。

+ 3

比起關西圍和烏石圍，燕翼圍不算大，但絕對是防禦機制最完善的一座圍屋。唯一進出的圍門上方，設計了水漏口，可以注水滅火。圍內的旱井裏曾用來儲備糧食。圍屋第四層為作戰樓層，一共有58個槍眼，還是很震撼的。

走馬觀花逛一圈燕翼圍，大概需要20分鐘，但如果要仔細勘查這座「細節控」圍屋，至少也要2個小時。

燕翼圍所在的楊村也是好逛的，沒有過分商業化的店鋪，市井氣息很足。尤其是鎮上那座橋，一股子《狂飆》味。

燕翼圍

地址：贛州市龍南市楊村鎮

門票：免費



4. 太平橋

太平橋始建於明，重建於清。橋廊亭樓，多種建築形態疊加。很神奇的是，三拱橋的其中一拱駕於橋的上方，造型尤為獨特。

據當地村民說，某年大水淹過了太平橋。水退後，橋身依然完整不塌。集顏值和實力於一體的太平橋，現在仍是村民往來的日常通道。

太平橋距離燕翼圍約2.5公里，村子裏不好打車，也沒有直達的公交，走路還是有點費時累人的，自駕的朋友可以順道過來看看，這座橋還是很出片的。

太平橋

地址：贛州市龍南市楊村鎮渡楊段西45米

門票：免費



5. 南武當山

南武當山矗立在贛粵交界處，翻過這座山，就是廣州河源市。也是如此，南武當山素有江西大門之稱。

南武當山主峰860米，典型的丹霞地貌，孤峰林立。對於戶外愛好者來說，爬南武當山的難度係數不高，應該可以輕鬆登頂。不喜歡爬山的朋友，也可以搭乘觀光雲梯上山。

爬山途中，穿插着不少體驗項目，如玻璃棧道、步步驚心、滑道等。攜程平台上可以買優惠套票，至於具體玩哪些，就看個人選擇咯。

從市區出發，搭乘「龍南1路旅遊專線」可達南武當山。不過這趟車班次較少，每天上午、下午各往返一趟，機動性不強，更建議自駕出行。

南武當山

地址：贛州市龍南市武當鎮

門票：80元/人



6. 陽明心谷

非自駕出行的朋友，我更推薦陽明心谷景區，從市區打車十幾分鐘就能到。

聽名字就知道，陽明心谷為紀念王陽明而建。主要景點「玉石仙岩」，海拔僅有300餘米，遠遠望去就像一爿被劈開的巨石。爬這座「山」沒什麼難度，有腳就行。

+ 3

登頂途中，會路過玉虛洞。洞壁上留有45處摩崖石刻，時間跨度自北宋至民國，王陽明的真跡也在其中。

陽明閣位於玉石仙岩最高點，視野開闊，站在閣樓上眺望礦湖，與遠處的房屋相映成趣。不過樓閣建築本身顯得單薄了些，很快能逛完。

景區內還有一座陽明文化中心，主要陳展王陽明的心學思想及其在龍南的事蹟。整個景區逛下來大概需要2小時，回程打車也是方便的。

陽明心谷

地址：贛州市龍南市玉岩路

門票：20元/人



7. 下荳行古城牆

下荳行源於客家方言中對傳統街巷的稱呼，這一片曾是商品集散地，現在依然熱鬧。

很推薦下荳行古城牆沿江側這條步行路線，渥江緩緩流過，對岸樓房高低排布，幾顆樹長得七扭八歪，鬆弛感拉滿。

時間充裕的話，從下荳行廣場出發，沿着渥江走大約500米，來到犁頭嘴公園。渥江在這裏匯入桃江，未被人工干預的河岸景觀，很野生很出片。

下荳行古城牆

地址：贛州市龍南市解放橋西側

門票：免費



8. 黃道生騎樓老街

每個城市都有一條經久不衰的老街，龍南也不例外。

黃道生騎樓老街也叫解放街，起源於清末民初，曾是龍南最繁華的日雜貨交易中心。

曾經的解放街上，有個著名商號叫黃道生，業務多元，涉及布匹、百貨，又兼營房屋租賃，尤其重視信譽。為延續黃道生的經商哲學，後人便以商號名稱為街區命名。

現如今，黃道生騎樓老街引入客家美食、城市書屋、文創周邊等多業態。走在街上，還能看到時下流行的谷子店，逛起來蠻有意思的。我更推薦晚上來，燈火璀璨，很有煙火氣。

黃道生騎樓老街

地址：贛州市龍南市解放街2號

門票：免費



這次在龍南待了兩天，還是有些意猶未盡的，這座小城還有許多未被看見的美好之處。作為觀光者，希望它不被打擾，又覺得這樣的風景，不該被埋沒。

住宿貼士

龍南酒店主要分佈在世界客家民俗文化城附近，希爾頓花園、亞朵都有，交通便利。

另外，雙子圍民宿小鎮聚集着不少民宿品牌，大樂之野、樸宿、西坡、過雲山居、靜廬闌珊等，想要體驗比較有特色的住宿，可以選這邊，距離龍南東站大概5公里。

【本文獲「嬉遊旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】