江西宜春旅遊｜坐纜車賞明月山雄偉壯闊再泡天然富硒温泉好享受

這次挖到的這個寶藏小城，可太適合冬天來玩耍了。用一句話總結下來，就是：可泡湯、可滑雪，美食遍地，麻辣鮮香。這裏宜居宜遊，韓愈來此也曾讚道：「莫以宜春遠，江山多勝遊。」這說的便是——江西宜春。

宜春的主要旅遊資源分佈在西南角，這裏有一個鎮叫温湯鎮，距離市區開車40分鐘左右。一座俠氣十足的明月山佇立於此，冬季降雪後直接美成仙境。明月山腳下温泉汩汩，已流轉千年。温湯鎮的温泉水是世界罕見的富硒温泉，引自地下470米的天然泉眼。

除了温湯鎮，宜春銅鼓縣也有温泉資源，這裏森林覆蓋率極高，與湖南、湖北接壤，是一個藏在三省交界之處的現實版桃花源。之所以說他是桃花源，還有一個原因是我在這兒找到了一個幾乎一比一還原的「同福客棧」，沒錯，就是電視劇《武林外傳》裏的同福客棧。簡直就是我的精神烏托邦啊！

所以，宜春到底怎麼玩？兩個主題，一個是泡温泉，一個是吃美食！泡温泉主攻銅鼓和温湯，po一張地圖在下面，重點目的地已標明。除此之外，還可以留下一天時間在市區尋味。

銅鼓縣

1. 湯里文化旅遊度假區

湯里文化旅遊度假區佔地面積挺大的，除了温泉區，還包括酒店、古鎮、美食街等等。整個園區是古色古香的那種，古橋、亭台、樓閣……依湖而卧，飛檐映波。空氣裏飄着草木與湖水的清潤，靜謐又治癒。

温泉是兩點才開始營業的，來得早的話可以選擇在度假區內轉轉，這裏溪流縱橫交錯，光影打在水上泛起綠色漣漪，讓人不禁心生平靜。

銅鼓距離市區較遠，來這邊玩的話建議可以住一晚。這邊的酒店中規中矩，價格在300-500元人民幣不等，房間面積是真大，但設計風格偏老式。

重頭戲是温泉區，這裏共有40多個温泉池錯落有致地分佈在山林間，面積約為4100平方米。而且這裏的温泉屬於中硫温泉，富含硫、鉀、鈉等20餘種礦物質，也很適合老人在這邊療養。

一進門有一處很大的假山造景，從上而下流淌着温泉瀑布，可以站到瀑布下感受水流的衝擊力，非常舒服。

除了入口處的大泡池，還有其餘的一些小泡池散落在山林間，泡在清泉之中，耳邊是鳥鳴啾啾與風吹樹葉的沙沙聲。彷彿身心都被山水與暖湯温柔相擁，只剩純粹的鬆弛與治癒。

湯里文化旅遊度假區

地址：宜春市銅鼓縣大塅鎮隘口村

開放時間：14:00-23:00



2. 湯里同福客棧

來銅鼓最開心的一件事不是泡了温泉，而是走進了我的精神烏托邦「同福客棧」。誰懂！！看到客棧的第一刻就淚目了。這裏其實曾是《天真派武林外傳》的拍攝地，幾乎1:1還原了電視劇《武林外傳》中的同福客棧場景。

從掌櫃櫃枱、大堂的樓梯到後院的天井，劇中的經典場景都被高度還原，一磚一瓦都充滿了回憶。不過這裏不是景區，而是一個主題客棧，目前不住店也是可以來免費參觀的。

從柏油馬路走到這間客棧的轉角，在踏上石板路的那一刻，我彷彿真的穿越到了七俠鎮，耳邊回想着那句：「哎，客官，您是住店啊，還是打尖？」房頂上的小酒桌、門口的菜單，還有大嘴還沒有用的蔬菜……感覺這一切都很真實，就像真的穿越過來了一樣。

湯里同福客棧

地址：江西省宜春市銅鼓縣湯里文旅康養旅遊區內

開放時間：08:00-22:00



3. 七星嶺滑雪場

七星嶺滑雪場有點來頭的，是南方很少見的高山滑雪場，也是宜春最大的滑雪場。其位置在銅鼓縣排埠鎮，距離湯里温泉度假區1.5h車程。

雪場擁有20000平方米的核心滑雪區，13度的初級道和20度的中級道，就這麼說吧，無論你是初級還是進階級，都可以在這裏玩個痛快！雪場還給大家配備了「滑雪學校」，擁有50餘位來自東北的專業滑雪教練，想學單板的朋友很推薦先來這邊「嚐嚐鮮」。

七星嶺滑雪場

地址：江西省宜春市銅鼓縣排埠鎮羊場

開放時間：12月15日至03月15日 09:00-17:30



温湯鎮

1. 宜春明月山國家級風景名勝區

江西的名山大川從不遜於其他任何一個省份，在宜春也有這麼一座，以全長3000多米的「懸崖棧道」吸引着各地的遊客。

整個景區由十二座海拔千米以上的山峰組成，主峰太平山海拔1736米。因為它整個山體由上向下俯瞰的話會呈現半圓形，就像是半輪明月懸於空中，所以取名「明月山」。

從步入遊客中心算起，想走一條「懶人路線」的話，三至四小時差不多就遊玩結束了。

路線參考：

遊客中心—朱熹詩亭—纜車下站—纜車上站（山頂處）—月亮湖—星雲洞—青雲棧道—纜車上站—纜車中站—五疊瀑布



按着這個路線走，山頂的俠氣感受到了、懸崖棧道走了、月亮湖看了，同時也省心省力，還能留下精力下山美滋滋泡個温泉。

從大門口進入以後，景區有觀光車可以到達纜車下站，個人覺得不用坐，大概走個10幾分鐘就到了，一路上綠意盎然，心情也跟着美好了起來。

明月山的纜車挺長挺陡的，到了節點處還會加速，有點小刺激。纜車上站差不多就是山頂了，下來以後一直順着柏油馬路往下走，就可以抵達月亮湖。月亮湖的旁邊是星雲洞，穿過去就到青雲棧道啦。棧道的起點有一處「中國國家地理同款「的打卡點，很多人在這邊打卡拍照。

這條青雲棧道曲折蔓延的盤繞在峭壁之間，恐高人群慎走。在棧道上低頭望去，深不見底的山谷和如螞蟻般渺小的樹冠盡收眼底。還真有一種恐懼感。

從棧道下來可以選擇乘坐擺渡車回到「纜車下站」，15元人民幣/位，纜車中站是看明月山五疊瀑布的地方，不過要等到夏天豐水期的時候才壯觀，所以冬天來玩的話，回程這一站可下可不下。

說實話，我來的這一天天氣不是太好，霧濛濛的，如果是晴天，會更好看。不過冬季最美得風景還要屬下雪後，我來的時候是十一月，這裏還沒迎來第一場雪。

宜春明月山國家級風景名勝區

地址：江西省宜春市袁州區温湯鎮潭下村

開放時間：

5月01日至10月19日 07:30-16:30

10月20日至4月30日 08:00-16:00



2. 温泉工人療養院

温湯鎮的温泉是實打實的富硒聖水，引自地下470米的天然泉眼，常年保持着68-72攝氏度的水温。而且這裏的温泉水水質清澈到已達到可直接飲用的國家標準，我看很多叔叔阿姨直接拿紙杯接來喝，然後還安利給旁邊的人，介紹他們的温泉水是可以直接喝的。

工人療養院的湯池是建在小山坡上的，呈階梯狀，一共25個温泉池錯落有致排列着，越高處視野越好。除了常規泡池，還會有一些養生藥浴池可以泡，比如玫瑰池和當歸池。

來之前看到網上對這裏的評論褒貶不一，有人說這裏比較老舊了，設施不好。但我自己來體驗了之後，感覺還不錯，沒有網上說的那麼差。從明月山下來以後，泡個熱乎乎的温泉，不要太舒服！

温泉工人療養院

地址：江西省宜春市袁州區古井北路36號

開放時間：14:00-22:00



3. 明月千古情

千古情繫列的表演大家應該都略有耳聞，桂林千古情、西安千古情、麗江千古情都是蠻受歡迎的大型演出。但大家應該不知道的是，在宜春，也有一家千古情。大概率是因為宜春小眾吧，目前每天的表演場次只有下午14:30一場。感興趣的朋友可以來看看。

表演分為六個章節，個人最喜歡《明月皇后》。在《明月皇后》章節中，南宋宮廷的温湯沐浴場景最吸睛了。通過一字雨簾與全息投影的結合，將水光瀲灩的宮廷美學推向極致。演員在雨幕中翩翩起舞，衣襬濺起的水花與投影中的宮殿倒影相互交融，視覺效果很是震撼。

明月千古情

地址：江西省宜春市袁州區温湯鎮千古情大道

開放時間：11:30-17:30



宜春市區

宜春市區不大，少了熱門景區的人潮洶湧，也藏着温潤的老城慢時光。博物館的展櫃中藏着文脈，古寺的香火裏飄着禪意，街頭的炒粉香裹着煙火。主吃輔玩，是宜春市區的主旋律。

1. 宜春博物館

這座博物館體量不大，以「古袁州」為核心，把從先秦到近現代的歷史脈絡梳理得尤為清晰。從商周時期的青銅禮器，到宋代的瓷窯碎片，再到近現代的民俗物件，就像是訴說了一部「宜春史話」。

博物館一共分三層，一層和二層內容較多，頂樓的特色展廳，全部逛完的話大約需要1h左右。

宜春博物館

地址：宜春市袁州區盧洲北路536號

開放時間：周二至周日 09:00-17:00

宜春博物館免費開放，周一閉館。



2. 袁州古城

宜春的袁州古城是圍繞一些古建來修復重建的歷史性景點。修復後的古城串聯起袁州譙樓、古城牆遺址、布泉井等景點。說是修復重建，但大部分建築其實都是新的。整體的風格有點像民國時期的，來拍拍照打打卡也不錯。

袁州古城

地址；宜春市袁州區中山中路

開放時間：00:00-24:00



3. 化成禪寺

宜春的化成禪寺位於袁州區秀江北岸的化成岩森林公園內，是一座始建於唐代、擁有逾1200年曆史的千年古剎。寺廟不大，但「五臟俱全」，煙火也很旺。整體的建築採用仿明清建築風格，飛檐碧瓦，朱牆花牖，與蒼翠山岩融為一體。

化成禪寺

地址：宜春市袁州區化成街道秀江西路化成禪寺書畫院

開放時間：00:00-24:00



宜春怎麼吃？

去銅鼓湯里泡温泉就去銅鼓縣城吃，開車大概10分鐘。

温湯鎮距離市區近一點，既可以選擇在鎮上吃也可以選擇回市區吃，鎮上主打江西小炒，回市區有好吃的炸麻辣和燒烤。

銅鼓縣推薦餐廳：客家百味、城南棚子飯店

温湯鎮推薦餐廳：硒米餐廳、秀江農莊·柴火魚柴火雞

宜春市區推薦餐廳：胡姐麻辣、老表很辣·宜春大排檔



宜春怎麼去？

宜春地處江西省靠北一點的位置，是南昌、長沙、武漢三個省會城市的中心位置，所以，從這三個城市以及其周邊城市來宜春都不遠，坐高鐵在1h-2.5h之間。

宜春市位置指南（嬉遊旅行指南提供）

從廣州、深圳出發要4h左右。如果是周末出行，下了班來坐晚上六點的高鐵，晚上10點就到了。

寫在最後

想避開人潮找一處小眾冷門的目的地好好放鬆幾天，宜春的確是一個不錯的選擇，尤其適合春節一大家子人一起出行，人多的話到時候可以租一輛商務，因為地方小，價格也沒有貴到哪去。當然，只能說比起熱門的目的地這裏會相對人少一些。畢竟春節嘛，大家的出遊熱情還是很高的。

如果各位股東打算來玩的話，祝大家都能玩的舒心，玩的盡興！

