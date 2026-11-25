原來深圳的快樂，可以是有顏色的！在鋼筋水泥的城市裏待久了，偶爾也想給眼睛一點新鮮感。



不一定要去遠方，深圳就藏着不少色彩大膽的建築，整理了4個深圳多巴胺建築打卡地，來一場色彩Citywalk吧！

深圳color walk景點推介

1. 文谷莊園

藏在山谷裏的彩色童話

藏在龍崗山谷裏的文谷莊園，和印象中深圳的城市建築很不一樣。

沿着街道慢慢走，兩側是錯落排列的歐式彩色建築，粉色、黃色、藍色交織在一起，像一幅被打翻的水彩畫。還有荷蘭風車、異域風情街，隨便一個轉角都很有驚喜。

遠處是鬱鬱葱葱的山林，近處是五顏六色的房子，城市裏的喧鬧好像也被隔絕在外。

文谷莊園（銀湖山郊野公園）

地址：龍崗區吉華街道S29（清平高速）

交通：地鐵5號線長龍站A口，步行約1.4km



2. 婦兒大廈

現實版彩虹萬花筒

誰能想到，深圳還有這麼一棟自帶快樂濾鏡的大樓！

白色建築外立面搭配黃、粉、橙、綠等不同色塊，像是把一整盒彩色積木搬到了城市裏。不同顏色的網格交錯排列，陽光落下時，建築的層次感更加鮮明。

尤其是樓梯部分，明快又大膽的色彩碰撞，遠遠看過去就很吸睛。隨手一拍，都有種走進大型調色盤的感覺

深圳市婦兒大廈

地址：福田區景田路78

交通：地鐵2/8號線景田站B口，步行約126米



3. 梅拉尼亞小鎮

一秒穿越歐洲童話街區

不用出國，也能在深圳逛一座彩色歐洲小鎮！

藏在世界之窗裏的梅拉尼亞小鎮，簡直是多巴胺愛好者的天堂。橙白色的大教堂、五顏六色的房屋、充滿異域風情的街道，每一棟建築都有自己的色彩個性。

街邊的花籃、窗台上的小擺件，還有各種復古裝置，讓整個街區多了幾分精緻和浪漫。

最喜歡這裏不太規整的彩色建築組合，沿着街道慢慢逛，像是誤入了某個歐洲小鎮。拍照、散步、逛街都很適合，尤其適合喜歡童話感和異國建築的朋友

梅拉尼亞小鎮

地址：南山區深南大道9037號

交通：地鐵1/2/8號線世界之窗站H口，步行約122米



4. 深業上城

現實版彩色積木世界

深圳老牌出片地，依然很能打！

深業上城三樓的彩色小鎮，憑藉錯落有致的建築結構和大膽的色彩搭配，早已成為深圳街拍愛好者的心頭好。

黃色、橙色……一塊塊鮮明的色彩拼接在一起，搭配幾何感十足的建築線條，遠看就像一組放大版的彩色積木。

拍完還能順路逛商場、喝咖啡、吃美食，完全可以安排一個悠閒的周末下午

深業上城

地址：福田區華富街道蓮科一路深業上城

交通：地鐵10號線冬瓜嶺站E口，步行約980米



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