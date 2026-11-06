深圳好去處｜龍華七大百年古村　打卡客家建築/版畫工坊/百年碉樓

深圳有許多古村不為人知。它們避開鬧市的喧囂，安靜地居於一隅，以深厚的文化積澱，給這座城市提供精神給養。



在龍華，古村落資源極為豐沛，且散布頗廣，觀瀾、大浪、觀湖、福城等街道，均可覓見古村身影。

接下來就和我們來到龍華，一起揭秘七大「百年古村」吧~

深圳龍華七大「百年古村落」

1. 俄地嚇村

隱於觀瀾的「俄地嚇村」始建於乾隆元年，距今有近三百年的歷史。在村子非常靜謐，彷彿世外桃源般，讓人身心都放鬆。

走在俄地嚇村裏，可以看見許多傳統的客家建築，排屋、祠堂、碉樓……都保留了相對原始的樣貌。

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這裏不太像深圳，沒有擁擠的高樓，也沒有喧鬧的商場。走過的路邊留下了不少很老的獨棟洋房，唯有舊時光、老巷子，和安逸的慢生活。

俄地嚇村如今已經被改造成一座藝術村落，小巷裏，塗鴉隨處可見，都為這座古村增添了不一樣的色彩，很多角落裏的風景都值得打開鏡頭記錄。

陳煙橋陳列館

俄地嚇村是中國著名美術教育家、版畫家陳煙橋先生的故鄉。村子外，有座「陳煙橋陳列館」，展示了陳煙橋先生的部分作品，以及還原了他過去的生活場景。

在走去陳列館的路上，還能看見道路兩旁牆壁上大面積的版畫。

俄地嚇村

交通：地鐵4號線至牛湖站C口，步行導航至「煙橋商店」

陳煙橋陳列館

地址：龍華區觀瀾街道牛湖社區鵝地路169號

門票：免費，無需預約

開放時間：09:00-18:00



2. 鰲湖藝術村

俄地嚇村500米以外，還有另一座百年古村「鰲湖藝術村」，相較於俄地嚇村來說，鰲湖藝術村會更大一些，人煙也更盛。

鰲湖藝術村有一座自己的美術館，叫鰲湖美術館，這裏不時會有一些展覽展出本地藝術家的一些藝術作品。

村裏現存的祠堂、碉樓、客家排屋以及民國學堂等建築具有厚重的歷史感。

現在鰲湖藝術村裏的居民，大多是到此開設工作室的藝術家。

在任何一條巷道裏穿行，都可以看到一些老房子門口掛着不同材料和不同藝術形式的招牌。遊客只需循着畫師們的視角，便能打卡最美的畫面。

本地居民們倒也沒有侷促，日子如常，各行業藝術家與村民和諧共處，成就了另一番風情。

啟明學校

村子深處，樹影遮蔽間，藏着一座建於民國時期的老學校「啟明學校」，村裏有一條主街叫「啟明街」，街以校命名，足見啟明學校在村中的地位。

鰲湖藝術村

地址：龍華區觀瀾街道鰲湖藝術村啟明街214號

交通：地鐵4號線至牛湖站B口，步行導航至「鰲湖藝術村」

門票：免費，無需預約



3. 觀瀾古墟

在龍華的觀瀾街道，有座一百多年歷史的觀瀾古墟，是深圳「四大古墟」之一，也是為數不多的古村落之一。經過3年的修繕工作之後，已於2023年完成改造，正式重新對外開放了。

秉承着「修舊如舊，保護為主」的原則，古墟重煥新生，我們也得以有機會見到新的「觀瀾古墟」。

房屋結構依舊保持了民國以前的風格，青磚灰瓦，亭台樓閣、泥塑彩繪等恢復如初。

高大的灰白色建築，看上去氣勢十足，獨特的中西結合建築風格，即使現在的審美看來，也不過時，反而有了一股獨特的歷史厚重感。

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比起高樓大廈間的快節奏，在龍華的觀瀾古墟，只會感受到一種任憑歲月流淌的慢節奏。

重新開放之後的觀瀾古墟，多了不少新景點供遊人們遊覽打卡，天氣正好的午後，來這裏坐坐，喝喝茶，盡情享受生活中的治癒時光。

觀瀾古墟

地址：龍華區觀瀾街道觀瀾古寺旁

交通：地鐵4號線觀瀾站B出口，步行約9分鐘

自駕導航「觀瀾古墟停車場」

門票：免費，無需預約

開放時間：08:00-24:00



4. 觀瀾版畫村

觀瀾版畫村作為「深圳十大客家古村落」之一，村內的客家古建築大多都擁有三百多年的歷史。

版畫村也是深圳的文化名片之一，有着近140萬平方米面積，是由原來的大水田舊村改造而成的。

觀瀾版畫村是深圳著名的文化聚落，許多知名版畫藝術家的工作室就開設在這些古老的客家房屋中，隨便一個不起眼的古屋，可能就是美術館。

走進版畫村內，首先映入眼簾的便是版畫工坊，這裏是國內多所知名美術學院的教學合作基地，國際上許多知名畫作家都會來這裏交流。

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穿梭在版畫村內一條條小巷子裏，踏過歲月的斑駁，探訪百年藝術聚落。

灰牆黛瓦、悠長的石板路、宗祠與碉樓，都別有一番韻味，版畫村彷彿絲毫不被城市化的浮躁影響。

觀瀾版畫村

地址：龍華區觀瀾街道牛湖社區大水田裕新路169號

交通：地鐵4號線至牛湖站A出口，轉乘公交M285路至「版畫基地」

門票：免費，無需預約

開放時間：09:00-18:00



5. 上圍藝術村

上圍藝術村，一座擁有400年歷史的客家古村落，被譽為「深圳最像麗江的地方」。

遠離城市喧囂，沒有太多商業化的東西，只有曲徑通幽、小橋流水般的如畫景色，一轉身便能邂逅巷子深處那一抹怡人花景。

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百年碉樓、客家建築、宗祠早已融入村民日常生活中，而漫遊於此的我，卻能從中感受到不一樣的味道。

村內入駐了40多名藝術家，他們的藝術工作室也遍佈各個角落，有花藝、油畫、書法、盆景、木雕等，此外村內還有小酒館、咖啡店、糖水鋪等，提供一個聊天休憩的場所。

在上圍藝術村除了感受質樸民風，村內還有上圍當代藝術館、上圍電影博物館、中國歷代熨斗博物館等展館非常值得一逛。

上圍藝術村

地址：龍華區觀湖街道上圍村東區95號

交通：地鐵10號線坂田北站B口，再打車前往，預計20分鐘

門票：免費，無需預約

開放時間：09:00-18:00



6. 清湖古村

「清湖古村」是廖姓原住民世代生息的聚居地，是深圳最早的古村落之一。

廖氏宗祠，三界廟，古碉樓，千年古榕樹等古蹟，它們都是古老清湖歷史悠久的見證，而每一個古蹟的漫長及坎坷史，均超過了風風雨雨的700年，有的甚至更久遠。

清湖文化公園

古村後面還有一個很值得一去的公園清湖文化公園。

公園緊鄰居住區及清湖社區，佔地6.5萬㎡，嶺南文化氛圍濃重，有各種人文雕塑和文化景牆。這裏還有近1600㎡的月季園，可以等到3月份的花期再來逛逛。

清湖老村

地址：龍華區龍華街道

交通：地鐵4號線清湖北地鐵站，再打車前往，預計10分鐘

門票：免費，無需預約



7. 浪口村

浪口村是客家人聚居的村落。早在1866年，就有牧師在浪口村傳教，浪口村成為一個大部分村民信耶穌的客家村莊，浪口村也被附近人們稱作是「福音村」。

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如今老村內只剩下爬滿歲月痕跡的虔貞女校、教堂和客家民俗陳列館……

浪口堂

路口的教堂叫浪口堂，是1866年有位牧師來這裏佈道建立的，這也開啟了浪口村中西文化交融的新局面，這所教堂也是深圳最古老的教堂之一了。

虔貞女校

浪口堂一旁的虔貞女校是浪口村的地標性建築，是基督教信義宗瑞士巴色差會所建，1891年遷入浪口，百年歲月在略顯斑駁的校門上留下時光的印記，小樓歷經130多年風風雨雨，蜚聲海外。

浪口村

地址：龍華區大浪南路

交通：地鐵4號線龍華地鐵站，再轉乘M577路至浪口一區公交站

虔貞女校藝展館

地址：龍華區大浪街道劉屋圍路浪口村二區東側

開放時間：周一至周日 09:00-12:00 14:00-17:00

門票：免費，無需預約



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