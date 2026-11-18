深圳秋天值得一逛的6個公園，分享給你。秋高氣爽，到公園裏遛彎兒~



深圳的秋天來了，天朗氣清，秋風輕揚，是最適合出門遛彎兒的季節。推薦6個秋日值得一逛的公園，去尋找秋色，或者單純瞎逛發呆都很好。

1. 大鵬白沙灣公園

去深圳「小洱海」看山看海看濕地

這段時間雖有涼意，但不至於蕭瑟，因此也是個看海的好時機，還能避開夏日的擁擠人群，靜靜享受人少景美的海邊。位於大鵬壩光的白沙灣公園，背靠大筆架山，面朝一片温柔海灣，不少遊人稱之為「深圳小洱海」。

工作日時遊人寥寥，耳畔幾乎只能聽見風吹樹葉的沙沙聲和蟲鳴。

山海棧道，觀山看海最佳點位

進了公園之後一直往深處走，就能抵達海邊的濱海棧道，石灘和海水就在腳邊，伴着秋風，將整片蔚藍景色盡收眼底。看完海往回走時，會路過登山棧橋，是一個兩層高的觀景平台，倚在欄杆上，抬頭就是高聳連綿的大筆架山，滿目綠意。

隱秘小森林，藏在公園旁邊

離開公園之後，旁邊還有一處小小的濕地森林。順着紅色棧道走還能看見溪流、石橋和落羽杉林。等到11月底，這片林子逐漸變成紅棕色應該會更有看頭。

白沙灣公園

地址：龍崗區葵涌街道西鄉路30號

開放時間：全天開放



更多TIPS

1. 附近有露天停車場，可自駕導航至白沙灣公園地上停車

2. 沿海步道幾乎無遮擋，注意防曬

3. 有設置專門的露營區



2. 福田香蜜公園

欒樹結果了，撿秋去

深圳秋天必逛的公園，香蜜公園算一個。它的前身是花卉世界，因此公園裏的植物種類繁多，風鈴花、扶桑花、月季、白蘭、梔子……無論春秋，總有繽紛花色點綴其中。

史鐵生筆下的欒樹，結果了

香蜜公園裏種了欒樹，初夏開花，秋日便會結出一串串像燈籠一般的小果實，三五成群抱在枝頭，遠看更像是盛放的花樹。

10月中旬是觀賞的最佳時節，雖然最近去算是有些遲了，但還是能抓住賞秋的小尾巴啦。

逛公園，撿到了五顏六色的秋天

撿秋，是屬於秋天的小小儀式感，走進公園、植物園裏四處收集落花落葉，將秋天細細珍藏。

在深圳，如果想要「撿秋」，香蜜公園是不錯的選擇，這裏勝在植物種類多，只要足夠細心，就能從樹叢裏、花樹下隨機拾取到秋日碎片。

香蜜公園

地址：福田區香蜜湖街道農園路30號

開放時間：09:00-22:00

交通：地鐵7號線農林站、地鐵2／8號線僑香站、11號線車公廟站，步行至香蜜公園

更多TIPS：

撿秋時請勿主動採摘，拾取已落的花葉即可，果實建議留在原地



3. 光明紅花山公園

古塔下，粉黛亂子草遍佈山野

位於公明鎮中心的紅花山公園，於1996年開園，是光明人常常逛的公園之一。到了秋天，紅花山公園格外受歡迎，只因古塔下的粉黛亂子草海開始漸漸變成粉色，長成一片「粉霧田野」，不少人就是奔着這份景色而來。

秋日限定的「粉霧田野」，足有半人高

亂子草海就在公園右側，平時是清爽的綠色，9-11月是粉黛亂子草的花期，一入秋，花開便化身成朦朧的粉色雲霧，長勢足有半人高。花田裏分佈着石頭小徑，方便人們走入其中，近距離欣賞這片花海。

*文明賞花，請勿踩踏



在大草坪上，趁着秋風放風箏

離開粉黛花田，轉個身便來到了風箏草坪。常綠的草坪與荔枝樹，讓人有種仍處於盛夏的錯覺。

這裏有着寬闊的草坪，遊人們可以在此肆意奔跑、放風箏；亦可隨意在小山坡或樹下小憩，感受秋日的氣息。

紅花山公園

地址：光明區振明路88號

開放時間：05:30-21:30

交通：地鐵6號線紅花山站C出口，出站後需步行約1km

更多TIPS：文明賞花，切勿踩踏草海



4. 羅湖東湖公園

繞着東湖散步，感受秋日氣息

1966年正式開放的東湖公園，已經是一座60歲的「老公園」了，承載了四代羅湖人的生活印記，直到現在依然是人們常逛、愛逛的公園。

公園中心的綠水湖由深圳水庫直接引入水源，綠樹成蔭環抱着湖水，秋高氣爽的日子裏，繞着湖逛上一圈，心情也跟着輕鬆不少。

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環湖散步，一路清幽

我們從西2門進入，沿着山間綠道一路向前走約十來分鐘，就能走到湖邊，從這裏開始繞着湖散步，會經過白鷺聚集的鐵索橋、水畔的小亭子、湖心島的大草坪，東湖公園最經典的景色，基本都能看遍。

湖邊垂釣，悠然自在

東湖公園是深圳少有能釣魚的公園，散步途中經常能發現釣魚愛好者們圍在石橋邊，專注着手中的魚竿。

最近天氣涼爽，尤其適合來這裏垂釣，秋風輕輕吹過，吹走了等魚上鈎的不耐煩。園內還有專設的釣魚區，新手也可以到這裏體驗一下。

東湖公園

地址：羅湖區愛國路4006號

開放時間：06:00-23:00

交通：地鐵7號線太安站C出口，出站後需步行約20分鐘至公園西2門



5. 福田筆架山公園

秋日登高起，穿梭於通天大樹間

秋日，宜登高望遠。

如果你想爬一座不費力的山，那我們會推薦筆架山公園。筆架山的三座山峰形似筆架，因此得名。主峰海拔178米，且坡度友好，對新手或親子出遊的人們來說，都十分友好，沿途還有碧湖、古亭、草坪等景緻，整趟旅途不會無聊。

花30分鐘，登上CBD觀景台

只需30分鐘，便能登上能將CBD城景盡收眼底的筆冠峰木質觀景台，全程3km左右，都是好走的石階和柏油路，十分省力。

站在觀景台上遠眺，福田體育場、地王大廈、京基100等地標錯落有致地現於眼前，勾勒出城市輪廓。再向遠一些看，銀湖山脈包裹樓群，又是另一番景緻。

帶着淡淡檸檬香的「檸檬桉樹林」

如果是從公園南門進，可以去逛逛公園西側的檸檬桉樹林，這片林子早在1960年代初便種下，是公園裏的「活文物」，散發着獨特檸檬香氣。這也是目前深圳城市公園中，面積最大的檸檬桉樹林。

樹木高聳幾乎不見頂端，枝葉交纏，如天然的綠色穹頂，漫步其間，感受秋風穿林而過，無比輕盈愜意。

筆架山公園

地址：福田區梅崗路26號

交通：登筆冠峰建議乘地鐵6號線至銀湖站B口，從北門入；前往桉樹林建議乘地鐵14號線至黃木崗地鐵站15號口，從南門入



6. 南山桂灣公園

看秋水靜流，花開正好

比起其他公園，落於前海CBD附近的桂灣公園則是多了些現代感，像是卧在現代鋼鐵森林裏的一片綠地，同時容納了城市裏的兩種不同氣質。桂灣公園以水為題，是前海唯一的水廊道公園，在這裏可以一次看遍河、岸、綠地多重景緻。

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沿桂灣河而建的水廊道公園

整座公園如綢帶一般，沿着桂灣河兩側而建，走在河邊，水波輕漾，讓本就微涼的秋日天氣，多了幾分清冽。

四季花圃、濕地花園，皆可賞秋日花色

公園5號門旁的紫荊園花圃四季花開，供大家觀賞。園內還有幾處濕地花園，以水域、濕地步道、水中平台、花叢等組成的濕地景觀，也是賞秋色的一處好點位。

桂灣公園

地址：南山區前灣一路與聽海大道交叉口東北70米

開放時間：06:00-23:00

交通：地鐵5號線前灣站B口步行約13分鐘



又到了一年裏最適合逛公園的季節～