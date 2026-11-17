TeddyTales Cafe＆Restaurant俄式家庭料理店，不用飛機10小時，深圳也能吃到了。



深業上城新開俄羅斯餐廳，6大招牌菜

深業上城開了一家「俄式家庭料理」店，主理人伊莉娜是地道俄羅斯人，來到中國成家後，發現這邊很難吃到家鄉的味道，於是就開了這麼一家店，把俄羅斯家庭風味菜和小吃帶到這邊，很多在深圳生活的俄羅斯人和烏克蘭人都會特意來打卡。

1. 俄式豬肉烤串

一串半斤豬頸肉，配捲餅包著吃

吃烤串是俄羅斯人的日常，每家每戶會在自己的庭院裏生火烤肉，肥瘦相間豬頸肉，融合洋葱和香料充分醃漬入味，分次翻面炙烤至外皮微焦，牢牢鎖住肉汁。

整串上桌很有儀式感，可以直接大口吃肉；也可以取配套薄餅，把豬肉、小番茄、醃黃瓜、蔬菜捲起來，蘸上醬料食用，風味層次更豐富。

2. 傳統斯拉夫牛肉紅菜湯

俄羅斯國民級經典菜，配酸奶醬＆手作麵包

傳統紅菜頭牛肉湯，應該是很多人對俄羅斯菜的第一印象，茶餐廳的「羅宋湯」就是「Russian」的音譯。

牛扒肉焯水後慢燉熬出肉底，紅菜頭、洋葱、胡蘿蔔先行煸炒，保留鮮亮色澤，再放入薯仔、捲心菜一同小火燜煮，湯頭醇厚厚重，上桌加一勺酸奶油拌入湯裏，口感更加順滑。

3. 庫利比亞克魚餡餅

雙層酥皮烘烤，地道俄式宴請菜

經典俄式多層餡料大餡餅，麵皮擀薄，煎好的魚肉鋪上胡蘿蔔、菠菜、松露、芝士等食材，層層疊放後包合封口，表面刷蛋液送入烤箱烘烤至外皮金黃。

出爐上桌分切，內餡豐富，魚肉嫩滑，混着菌香與香草氣息，一口吃到多重風味。

4. 俄式紅菜頭沙拉

5層碼料，俄式「小蛋糕」沙拉

俄式經典分層冷沙拉，紅菜頭、薯仔、胡蘿蔔、雞蛋和鯡魚魚肉，各類蔬菜分別煮熟放涼，一層一層堆疊鋪起，最後抹上醬料冷藏定型。脱模後疊得像塊蛋糕，紅菜頭自帶清甜，口感柔和。

5. 俄羅斯手工餡餅

俄式街頭小吃，每天現擀現包現炸

俄羅斯街頭很常見的小吃，手工揉制麵皮，包入牛肉和芝士，捏合封邊成梭形，再炸到表面金黃。咬開是飽滿的肉汁，蘸着醬料吃，風味更足。

6. 彩色俄羅斯餃子拼盤

七彩麵皮，一個顏色一種餡

俄羅斯餃子款式包羅萬象，用果蔬汁和麵調出多彩麵皮，搭配各款餡料，經典的有牛肉、豬肉、羊肉，還能吃到櫻桃、奶酪、薯仔這些特別的餡料。

點一份餃子拼盤，口味隨機分配，就能一次嚐到不同的味道了。

俄羅斯經典菜系列

1. 傳統陶罐燉牛肉

牛肉先煎至表面鎖汁，和蔬菜、調味醬汁一同放入陶罐，放入烤箱，讓牛肉充分吸滿湯汁，燉到軟嫩。

牛肉酥爛，湯汁濃郁醇厚，帶着蔬菜的甜，入口温醇。可以搭配米飯一起吃，很送飯。

2. 炙烤雞肉沙瓦瑪

沙瓦瑪來自中東，後來成了俄羅斯城市裏很常見的街頭快餐。

他們家把雞腿肉、黃瓜、西紅柿和捲心菜包進薄餅，烤雞肉鮮嫩多汁，蔬菜清爽解膩，醬汁風味突出，口感豐富。蘸點哈里薩辣醬一起吃，是俄羅斯的地道吃法。

3. 俄羅斯烤盤腸

整根香腸盤成餅狀，造型很特別，羊腸衣做外皮，裏面包着豬肉、雞肉、俄羅斯香料。下鍋煎到腸衣微微鼓起，表面帶有烤痕。切開後腸衣微脆，咬下去還有肉汁。

4. 小熊兒童漢堡＆萌貓意大利肉醬丸子蔬菜拼盤配米飯

店裏還有不少準備小朋友的餐食，定製小熊造型麵包胚，夾着炸好的肉餅，搭配蔬菜組裝而成。麵包鬆軟，裏面配特製醬汁和蔬菜，口味簡單。

米飯被擺放成可愛的萌貓造型，搭配的是現煮的意大利肉醬和肉丸，酸甜口的調味很開胃，小朋友拌着米飯吃，一口氣吃一大碗。

5. 俄羅斯下午茶點👇👇👇

除了正餐之外，店裏還能吃到多款俄式下午茶、咖啡、蛋糕，甜點，一應俱全，下午茶來休憩一下也不錯。

來自莫斯科，TeddyTales小熊聯名餐廳

TeddyTales 莉娜森林，深圳首店開在深業上城2樓，主理人伊莉娜也是店名的同款玩偶「TeddyTales 莉娜熊」的品牌創始人，所以店裏佈置了很多可愛的小熊，落座就像來到一個童話世界一樣，很適合拍照打卡。

+ 1

莉娜熊主題零售店

餐廳旁邊是莉娜熊的零售店，吃完飯可以來逛逛，這裏陳列了多款莉娜熊玩偶，以及掛件、配飾、衣服等，帶一件回家也不錯。

Привет‌！歡迎來吃俄羅斯菜~~

TeddyTales Cafe & Restaurant

點評人均：¥105

地址：福田區華富街道深業上城2樓 外街噴泉對面莉娜森林俄式家庭廚房

交通：地鐵10號線冬瓜嶺站

營業時間：10:00-22:00

