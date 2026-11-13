龍崗打卡深圳版「霍格華茨」錢江藝術中心　藏在城市裏的復古秘境

深圳藏着一座現實版「霍格華茨」，歐式古堡般的建築輪廓，復古雕塑與層層相連的宮廷長廊，中式庭院與西洋藝術在此交融，彷彿一腳踏進了電影裏的魔法世界。



這裏是「錢江藝術中心」。

在中西交融的建築裏感受復古藝術之美

第一次來到錢江藝術中心，很容易被它的外觀吸引。

在周邊尋常的城市街景中，這棟建築顯得有些特別。歐式風格的外立面、羅馬柱與拱形門廊，讓人乍一看還以為誤入了某座歐洲莊園。

如果不是親自走近，大概很難想到，深圳龍崗還藏着這樣一處復古藝術空間。

羅馬柱、拱形門廊與復古立面，帶着濃濃的歐式建築氣息。和周邊的城市街景形成鮮明對比，遠遠看去，很有電影場景的氛圍。

一樓中庭並沒有延續單一的歐式風格，反而加入了不少中式建築元素。幾座傳統中式門廊錯落其中，與周圍的雕塑、石雕擺件形成了有趣的呼應。

古老的建築構件、復古汽車與馬車，也為這裏增添了幾分舊時光的味道。

再往裏走，是一處被綠植環繞的小庭院。

中式門廊與亭子的建築細節尤其值得細看，木質結構、雕花裝飾都保留着傳統古建的韻味。再搭配周圍的西洋雕塑，東西方不同的藝術風格竟然在這裏融合得很自然。

古樹、流水、池塘與中式亭子相映成趣，偶爾還能看到鴨子在水面悠閒地遊過。陽光從建築之間落下來，給整個中庭添了幾分安靜的氛圍。

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一邊是西洋的華麗，一邊是東方的古樸。

不同風格的建築與藝術藏品在這裏各自生長，倒也碰撞出一種很特別的復古氣質。

穿過宮廷長廊，被紅絲絨包裹的靜謐午後

如果說一樓中庭是這場穿越之旅的序幕，那麼真正讓人產生「誤入霍格華茨」錯覺的，大概就是二至四樓的宮廷長廊了。

三層相連的歐式長廊，拱形門窗、古董掛畫、中國紅窗飾，再配上懸掛其間的水晶吊燈，整體顯得復古又精緻。

中國紅與歐式裝潢碰撞在一起，拱形門窗、復古掛畫、水晶吊燈點綴其間。沿着長廊慢慢走，午後的陽光透過窗戶灑進來，整個空間都多了幾分電影裏的復古氛圍。

除了長廊，樓梯兩側也藏着不少值得細看的東西。

沿着樓梯拾級而上，牆面、轉角處都能看到各式藝術藏品，傳統民俗器物、西洋畫作、雕塑與復古擺件交錯陳列。

有些藏品頗有年代感，有些則帶着濃郁的異域風情。一路走走看看，就像在一座私人藝術收藏空間裏尋寶，每轉過一個彎，都可能遇見新的小驚喜。

這裏不只有適合拍照的長廊，也有值得慢慢欣賞的藝術細節。

屋頂之上藏著一座中式空中花園

逛完樓下的歐式長廊，本以為錢江藝術中心的驚喜已經差不多了，沒想到走上頂樓，竟然還有一片別樣的天地。

這裏藏着一座頗有中式園林韻味的空中花園，中式古亭、葡萄架與各式花木錯落分佈，綠植環繞，和樓下精緻華麗的長廊形成了鮮明反差。

古樸的中式亭廊錯落分佈，亭子的飛檐、牌匾與浮雕都保留着歲月留下的痕跡。雖然少了幾分鮮亮的色彩，但細看雕刻紋樣，依然能發現不少精巧之處。

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再往裏走，還有種植着蔬菜瓜果的小菜園，偶爾能遇見小動物，給這片花園添了不少生活氣息。

和樓下精緻華麗的歐式裝潢不同，這裏多了幾分自然與閒適。古樸的亭台與鮮活的花草相映成趣，像是在城市樓頂藏起了一方小小的世外桃源。

從歐式長廊到中式園林，一上一下，竟能感受到兩種截然不同的空間氣質。逛到這裏，不妨放慢腳步，在亭廊間走走，看看花草，享受片刻清靜。

在尋常城市裏遇見不尋常的風景。

錢江藝術中心

地址：龍崗區南灣街道布吉鎮布瀾大道

交通：地鐵14號線石芽嶺站



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