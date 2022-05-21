日本御守乜都有？盤點7間有諗頭神社　網絡安全、烹飪水準有得求

日本每間神社都有其獨家的御守，有些設計特別精美，有些則有特別的主題，都讓人會想特地去拜訪及收藏。



早前，我們介紹了幾間京都神社的超美御守，這次就來介紹一些有趣的御守，來看看可以在哪裡求吧！

日本有神社因應科技進化而推出IT情報安全守護，保障善信的網路安全！？（按圖看看各款超特別御守）▼▼▼

+ 20

1. 熱海來宮神社 – 九星御守、 酒難御守、蟲除守

來宮神社是熱海的人氣景點之一，境內非常廣闊，有一個小茶寮，讓你參拜後可以喝杯抹茶休息一下。除了環境優美，幾款特別的御守也是旅客到訪的目標。首先要介紹的是九星御守，把出生年月日分成9種星，如六白金星、一白木星等等，只要持有自己所屬的星的御守便可招福擋災，有種傳統版星座的感覺呢！

另外，還有兩款藍色的御守都很罕見，第一個是酒難除守，顧名思義就是守護你不會發生因喝酒而發生的災難，對於喜愛喝酒的日本人真是很適合的御守。而另一個是蟲除守，御守裡放有據說可驅蟲的楠樹樹葉，但御守名字所指的蟲可不是真正的昆蟲，而是外遇蟲、賭博蟲等不好的行為，拿著這個御守就不怕容易受到影響沾上不良的習慣。

地址：静岡県熱海市西山町 43-1

2. 波自加彌神社 – 料理上達守

位於金澤市的波自加彌神社是日本唯一供奉香料神的神社，波自加彌的日語發音はじかみ(Hajikami)其實跟薑、胡椒的日語古語發音相同，境內祭祀的武内宿禰是首先從朝鮮半島把生薑可入藥的知識帶到日本的人，所以每年神社都會舉辦生薑祭典！

對於香料神可以祈求什麼？當然就是烹飪水準更進步啊！這個料理上達守有藍色跟粉紅色，無論是以烹飪為工作的廚師，或是每天努力在家煮飯的主婦/主夫，都可以送他們這個特別的御守。

地址：石川県金沢市花園八幡町 ハ１６５番地

3. 善光寺大本願 – 一握地蔵守、堪忍袋

面對世間種種事情與日常的煩惱，是否會有不安的時候？那就來長野市的善光寺大本願求一個一握地蔵守吧！這個以陶器製的地蔵守，在感到不安、情緒不穩時用左手握著它就會心情安定下來，也可祈求幸福及願望實現。地蔵守有多種顏色，不同顏色代表金運、學業運、姻緣等等，買一個放在身邊好好保佑自己吧！

如果你不是感到不安，而是常常容易生氣，情緒難以控制的話，那就求這個能鎮壓下你心中怒火的堪忍袋。紅色的堪忍袋會讓你整天不會生氣，而藍色的堪忍袋讓你一整天都以笑容面對，擁有好心情面對所有事情。

地址：長野市元善町500

同場加映︰日本絕美藍色鳥居引瘋傳！顏色背後有意思？黃金增財運紅色代表？

+ 16

4. 小椋神社 – 單車御守

交通安全御守很常見，但針對單車的御守就比較少見了！滋賀縣的小椋神社供奉的神明雖然跟交通沒有太大關係，但這個以牛仔布製作的單車御守帥氣又特別，送給常常騎單車的男生也不錯！

地址：滋賀県大津市仰木4-38-55

5. 日本第一熊野神社 – 身體御守

位於岡山縣的「日本第一熊野神社」聽名字也覺得這家神社很神氣，在孝謙天皇紀時期，紀州熊野權現(熊野三山的祭神)被稱為日本第一，所以這座神社也因此得名。祈求身體健康的御守幾乎每家神社都有，不過這裡認第二的話，相信還真沒其他地方敢認第一，因為他們的身體御守真的太仔細了！

從五官到內臟，連血壓安定、糖尿病等等都可以求，總共有51種！就像去看醫生一樣，買御守求健康也要「對症下藥」。一個御守600日幣，求自己祈求之餘，為家中長輩買一個也很適合喔！

地址：〒710-0142岡山県倉敷市林684

6. 神田神社 – IT情報安全守護

神田神社位於御宅天堂秋葉原，除了是日本動畫《LoveLive!》中的取景地，成為動漫迷的朝聖景點，每年也會舉行日本三大祭之一的神田明神祭！位於這個滿是電子產品商店的地區上，在神田神社竟可買到應景的「IT情報安全守護」！顧名思義就是保佑你的個人資料不會在網路上外洩，也保佑所有電子產品不會發生問題。御守一套1000日幣，共有3張貼紙。在這個網絡普及的年代，賣御守也要跟上時代步伐呢！

地址：〒101-0021東京都千代田区外神田2-16-2

7. 西野神社 – 運動御守

如果有親朋好友在當運動員，或是家中小孩有參與運動比賽，都可以為他們在北海道求個運動御守。9種球技(高爾夫球、排球、網球、足球、籃球、羽毛球、欖球、桌球、棒球)與4種武道(空手道、劍道、柔道、弓道)，每一個都刺繡上精緻的圖案，十分好看！像小編這種不喜歡做運動的宅女也想買一個收藏呢！

地址：〒063-0021 札幌市西区平和1条3丁目

延伸閱讀：

用「JR KYUSHU DISCOVER RAIL PASS」輕鬆暢遊九州三天兩夜！鐵道迷與親子最愛特色觀光列車搭到飽

驚安殿堂(激安殿堂)唐吉訶德必買大推薦！Donki的美妝、家電、零食人氣熱賣商品有哪些?

【本文由窩日本授權轉載，Facebook Page：窩日本Wow-Japan】