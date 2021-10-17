帝王蟹其實是寄居蟹？北海道人更愛毛蟹　肉質細緻鮮甜兼蟹膏濃郁

日本北海道的螃蟹特別受大家歡迎，可以在當地飲食店品嚐，或在手信店買到帝王蟹、松葉蟹、花咲蟹，以及比較小隻的毛蟹為主的4種螃蟹。雖然香港人超級愛吃北海道帝王蟹，但其實當地人最愛的是毛蟹！下面就將詳細介紹北海道人愛吃毛蟹的理由，以及毛蟹的美味吃法給大家，這次特派小編將到觀光客也十分熟知的札幌二條市場內，來詢問「Marumi長内商店」毛蟹迷人的秘密！



點圖看看北海道當地人會用毛蟹來做什麼料理？▼▼▼

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毛蟹產季＆基本小介紹

毛蟹就如其名，特徵就是被細毛所覆蓋的蟹殼。廣泛分布在鄂霍次克海至太平洋一側，棲息於水深低於150公尺的沙質淺海底中。幾乎一整年都能在北海道各地捕撈到。但會受到水溫、氣候的不同，改變脫皮、產卵的時期，各地都會配合毛蟹生態改變捕撈期。在迎來捕撈期的產地，漁港或附近的加工廠將會販賣水煮新鮮毛蟹的「濱茹（浜茹で）（在產地水煮過的螃蟹）」，一口吃下便能體會到「當季」的美味。

◆鄂霍次克海沿岸（雄武、紋別、網走、斜里等）、宗谷（稚內、枝幸等）→春季（流冰結束的3月至6月）

每年從2月開始鄂霍次克海沿岸會被流冰覆蓋，其流冰下大量產生植物性的浮游生物，攝取這些浮游生物，增加甜味、鮮味的毛蟹，可以在3月流冰結束的初春大海中捕撈到。

◆噴火灣一帶（白老、虎杖濱、長萬部等）→夏季（7月至8月）

周邊四散許多溫泉，從這些溫泉注入礦物質成分形成優良漁場的噴火灣。攝取這些礦物質成分的噴火灣產毛蟹，肉質柔嫩纖細，蟹膏也特別美味。

◆白糠、釧路、根室沿岸→秋季（9月至12月）

此海域的大海有著豐富的海產類能夠當成糧食，再加上因水溫的溫差毛蟹肉質緊緻，可以在此捕撈到如此美味的毛蟹。

◆日高、十勝沿岸→冬季（12月至2月）

此沿岸的大海，黑潮和親潮交匯，產生大量營養豐富的浮游生物。另外，同時也是優質日高昆布的產地，以這些為糧食的毛蟹，有著大海的鮮美風味，以及滿滿的濃郁蟹膏，深受好評。

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北海道人為什麼愛吃毛蟹呢？

毛蟹在北海道深受喜愛的理由是因為跟帝王蟹、松葉蟹相比，能夠在較淺的沿岸捕撈到。由於一整年都能見到毛蟹，季節浮動價格較小，這點非常有吸引力。

北海道當地一直到1920年左右，才因為罐頭較為流通而開始吃毛蟹，現在流行的水煮毛蟹、活毛蟹是從1965年左右開始。毛蟹有著細緻纖細甜味的蟹肉，以及濃郁柔和又具有層次的美味蟹膏，是北海道在新年、宴席上不可缺少的好料，更是北海道人最熟悉的美食。

與帝王蟹的差別在哪呢？

毛蟹與帝王蟹的差距（LIVE JAPAN提供）

毛蟹與帝王蟹的大小差距一目瞭然，為了保護資源，只能捕撈蟹殼長8公分以上的雄性毛蟹，是單手就能抓住的尺寸。1隻螃蟹一般大約為400公克左右，價格1公斤約10,000日圓左右。

500公克以上就是大型毛蟹，超過1公斤的特大毛蟹則非常稀少。另一方面，觀光客非常喜愛的帝王蟹蟹殼長約25公分，更有許多張開蟹腳超過1公尺的帝王蟹，與毛蟹相比十分巨大。一般約為2公斤，而3公斤以上的帝王蟹光是一隻蟹腳就能讓人吃得十分滿足。價格1公斤為10,000日圓至13,000日圓。市面上流通的多為俄羅斯產、美國阿拉斯加產，北海道產十分稀少。

帝王蟹雖然被稱為「蟹」，但在生物分類學上其實是寄居蟹的一種。與有一對蟹鉗、8隻腳的毛蟹相比，帝王蟹只有一對蟹鉗和6隻腳。此外一般販賣毛蟹時會連蟹膏都包含在內，但帝王蟹的蟹膏只要水煮會就會流出，因此一般帝王蟹並不會包含蟹膏，也是差異之一。

毛蟹的美味吃法？

與帝王蟹相比，毛蟹的蟹殼較柔軟、刺較少。只要掌握訣竅就能輕鬆品嚐，需要準備的工具只有廚房剪刀。

點圖看看專家示範如何吃毛蟹？▼▼▼

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有限公司 Marumi長内商店（マルミ長内商店）

有限公司 Marumi長内商店（有限会社 マルミ長内商店）

地址：〒060-0053 北海道札幌市中央区南3条東1丁目

聯絡電話：011-221-2278

營業時間：8:00～17:00

休息日：無 （因配合新冠病毒營業自肅的要求，會變更營業時間）



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