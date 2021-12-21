聖誕燈飾2021合集 | 直擊必睇香港聖誕燈飾好去處 (持續更新)

【聖誕燈飾2021合集】一文睇清記者推介聖誕燈飾的好去處！夢幻聖誕燈飾遍佈全港！部分地方更與迪士尼合作，以迪士尼公主為主題的炫彩聖誕燈飾派對，化身成為迪士尼聖誕燈飾大道，記者率先為大家直擊香港聖誕燈飾打卡熱點，並為大家介紹各個聖誕燈飾好去處，各位粉絲必去朝聖！



聖誕燈飾2021【1】光之聖誕村嘉年華

K11 MUSEA今年以金光閃閃的「聖誕節村」嘉年華為概念登陸尖沙咀，大搞聖誕燈飾，入場就可以見到由20位工匠耗用超過1,500小時打造的金色拱門。仲有非常豐富的聖誕市集，提供超過20個攤位，包括有國際及本地飲食、手工藝與生活品牌，可以打卡仲可以試盡美食，切勿錯過。記得要預約入場呀！

聖誕燈飾2021 - 光之聖誕村嘉年華

即睇詳情︰光之聖誕村嘉年華詳情：聖誕好去處｜光之聖誕村嘉年華登陸尖沙咀！聖誕市集/豪華打卡位

聖誕燈飾2021【2】尖沙咀海濱長廊聖誕燈飾 K11 MUSEA 13米高紅色卡地亞聖誕樹

K11 MUSEA x Cartier 13米高紅色聖誕，它以大量深紅色的巨型波波堆疊而成，並用金色放射形的星星裝飾作點綴，聖誕樹下更堆滿紅色禮物盒，非常特別，是必去的聖誕燈飾打卡熱點！。而12月期間，聖誕樹每晚將定時舉行聖誕燈飾匯演，聖誕氣氛極濃！

聖誕燈飾2021 - 13米高紅色卡地亞聖誕樹燈飾

卡地亞聖誕樹燈飾 開放詳情︰

地點：K11 MUSEA 地下 Promenade

日期：2021年11月26日至2021年1月2日

時間： 逢週末及週日下午3時都有藝術表演



聖誕燈飾2021【3】西九海濱聖誕燈飾 (有20米超巨型聖誕樹+打卡戶外聖誕小鎮)

提到燈飾，聖誕樹幾乎是必影的項目，更不得不提2021年全港最高最的巨型聖誕樹——西九海濱超巨型聖誕樹！聖誕樹會配上炫彩LED聖誕燈飾，每5-10秒轉不同的顏色，超級壯觀！炫彩LED聖誕燈飾聖誕樹在西九藝術公園展出，不論日落時昏影照下，抑或晚間入黑亮燈都極有氣氛，絕對值得一去！

聖誕燈飾2021 - 西九海濱聖誕燈飾

即睇詳情：聖誕樹2021｜5大打卡聖誕樹遍佈港九新界！高達20米+聖誕光影飄雪

聖誕燈飾2021【4】利東街迪士尼公主聖誕燈飾

利東街聖誕燈飾今年非常夢幻！以迪士尼公主為主題作聖誕燈飾，非常適合一家大細或迪士尼公主的Fans。記者為大家直擊迪士尼公主聖誕燈飾打卡位，利東街還設有多個聖誕燈飾，包括3D幻彩裝置、迪士尼公主的剪影、公主皇冠圖騰打卡位等，另外在特定日子更設有飄雪活動，飄雪下在利東街散步打卡超浪漫！即睇詳情：利東街聖誕燈飾直擊！迪士尼公主燈飾/10米聖誕樹

（文紀喬攝）

聖誕燈飾2021【5】灣仔HarbourChill海濱休閒站｜6大海濱長廊閃耀維港

欣賞燈飾當然少不了，充滿香港特色的維港聖誕燈飾。2021年，發展局與海濱事務委員會（委員會）以「一個聖誕‧一個維港」為主題，設計了6個不同主題的聖誕海濱長廊和期間限定「維港聖誕村莊嘉年華」，充滿特色打卡位，包括仿照馬戲團帳幕設計的8米高聖誕樹、聖誕森林等，今年一定要到此一遊！即睇打卡位︰灣仔HarbourChill海濱休閒站｜6大海濱長廊閃耀維港

聖誕燈飾2021 - 灣仔HarbourChill海濱休閒站｜6大海濱長廊閃耀維港

聖誕燈飾2021 - 灣仔HarbourChill海濱休閒站｜6大海濱長廊閃耀維港

聖誕燈飾2021【6】荃灣Frozen/ Elsa 聖誕燈飾登場 + 4米Olaf樹 + 期間限定店

魔雪奇緣的Elsa 今年登陸荃灣荃新天地！除了4米高小白許願樹，仲有閃爍水晶掛飾的水晶庭園，裏面則擺放著愛莎王后塑像，外觀和細節都相當精緻！商場更還原了電影中著名的「冰雪城堡」猶如親自走入Frozen世界一樣！仲有其他打卡位，立即睇詳情︰荃灣Frozen聖誕裝飾登場 4米Olaf樹+期間限定店

聖誕燈飾2021 - 荃灣Frozen/ Elsa 聖誕燈飾

聖誕燈飾2021 - 荃灣Frozen/ Elsa 聖誕燈飾

聖誕燈飾2021【7】荃灣廣場｜怪誕森林奇遇記 + 戶外波波燈海

影完Elsa 還可以去影聖誕花海燈飾，花海色彩繽紛，仲有巨型聖誕老人，非常可愛！

活動：「怪誕森林奇遇記」

地點：荃灣廣場L5空中花園

日期：2021年11月19日至2022年1月2日

時間：星期一至四 - 上午10時30分至晚上8時30分 星期五、六、日及公眾假期 - 上午10時30分至晚上10時



聖誕燈飾2021【8】葵芳勞蘇草莓聖誕樂園！3米高勞蘇/5米聖誕樹

葵芳新都會廣場設置首個以勞蘇為主題的聖誕燈飾，當中有6大專區，有3米高勞蘇聖誕樹、3米高「動『莓』一刻互動專區」、9米長的毛茸茸長廊、5米高勞蘇光影聖誕樹、花海及霓虹聖誕燈飾，內容非常豐富！除了戶外聖誕燈飾打卡位，新都會廣場L3中庭更設「勞蘇聖誕樂園期間限定店」，售賣過600款勞蘇、《反斗奇兵》及迪士尼獨家新款精品及日本直送新貨，仲有更多打卡位等你影！即睇詳情︰葵芳勞蘇草莓聖誕樂園！3米高勞蘇/5米聖誕樹 聖誕燈飾靚爆

聖誕燈飾2021【9】元朗YOHO MALL巨型互動光影 - 「炫彩奇幻森林」聖誕燈飾

住屯元天的朋友有福了，元朗由11月中開始已有聖誕燈飾打卡位，唔使出到香港區咁遠喇！YOHO MALL 展出夢幻聖誕燈飾，仲有15米長戶外許願長廊、6米高玻璃聖誕樹以及360度巨型互動光影投射、4.5米聖誕花等！

立即睇記者推介打卡位︰元朗聖誕光影燈飾！6米玻璃聖誕樹+15米燈飾長廊

聖誕燈飾2021 - 元朗YOHO MALL巨型互動光影聖誕燈飾

聖誕燈飾2021 - 元朗YOHO MALL巨型互動光影聖誕燈飾

聖誕燈飾2021【10】沙田浪漫紫色燈海隧道長廊聖誕燈飾登場！

為了增添聖誕節氣氛，除了各區商場會亮起聖誕燈飾，還有沙田夢幻的紫色燈海長廊，燈海會持續轉色，猶如置身「時光隧道」，配合日落更加浪漫，超對值得和另一半去打卡。

即睇詳情：沙田浪漫聖誕燈飾登場！一片夢幻紫色燈海隧道長廊

聖誕燈飾2021 - 沙田浪漫紫色燈海隧道

聖誕燈飾2021【11】大埔聖誕湖畔小鎮4大看點！湖上10米聖誕樹/飄雪冰屋

大埔Lake House漫天飄雪聖誕小鎮依傍湖邊，充滿了聖誕主題的裝飾及聖誕燈飾。湖中央設10米高浪漫聖誕樹、聖誕觀光船、半圓飄雪冰屋，充滿聖誕氣氛，環境像世外桃源一樣！另設攤位遊戲包括有擲彩虹和擲樽仔，更有工作坊包括紮染和蠟燭製作，大家可以和另一半，或者子女們一起參加。立即睇聖誕小鎮入場方式︰大埔聖誕燈飾 | 聖誕湖畔小鎮4大看點！湖上10米聖誕樹+飄雪冰屋