MUJI無印良品再推昆蟲零食　蟋蟀橙味朱古力棒蛋白質高亦環保

無印良品MUJI又推出昆蟲零食了！這回可是大人小孩都愛的「蟋蟀朱古力棒」！



無印良品在2020年5月推出「蟋蟀仙貝」後，不僅成功在網路上掀起話題，據說叫好又叫座在銷售量上也有不錯的表現。因此再接再厲推出了「蟋蟀朱古力棒」，繼續帶領大家從食物開始環保愛地球。

點圖看看無印良品新推出的「蟋蟀朱古力棒」及2年前推出的「蟋蟀仙貝」👇👇👇

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或許是考量到消費者的接受度，「蟋蟀朱古力棒」並非如大家想像的，把一整隻的乾燥蟋蟀埋到朱古力裡，而是將蟋蟀磨成粉後，與朱古力原料及橙汁粉等食材融合，朱古力的甜味中帶有清爽的柑橘類香氣。除此之外，為了讓朱古力棒吃起來酥脆，還加入了滿滿的大豆提升口感。

方便食用的棒狀也相當適合拿來當零食，在念書或工作加班時拿來補充蛋白質是個不錯的選擇。

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為什麼要用蟋蟀做朱古力棒？

根據統計全球蛋白質的供給從2030年後將開始低於需求量，而2050年世界人口也將達到100億，更加深了蛋白質不足的糧食危機。然而養殖牛、雞、豬所需要的飼料、水與溫室氣體排放量都遠高於飼養昆蟲，因此環保團體開始提倡「昆蟲食」的概念。

無印良品也是在這樣的背景之下，研發出「蟋蟀仙貝」與「蟋蟀朱古力棒」。原因在於蟋蟀不但擁有豐富的蛋白質，在飼養上也相對容易，不僅不須太多的水或飼料就可飼養，而且只要35天就能長到成蟲，能夠同時提供蛋白質來源並減輕對地球的負擔。

「蟋蟀朱古力棒」聽起來雖然有點可怕，但就外表而言，已經比昆蟲專門餐廳ANTCICADA的蟋蟀拉麵、昆蟲佃煮等看起來要容易接受多了，再加上蛋白質豐富又環保，要不要藉此機會踏出昆蟲食的第一步呢？

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