Staycation｜歷山酒店住宿飲食體驗　硬件配套一般但性價比高

由長江實業旗下海逸國際酒店集團管理嘅歷山酒店開業於2020年12月2日，但當時只有餐廳營業，到2021年9月1日客房正式接待住客，酒店以華麗的歐洲宮廷式設計為其標誌，因此開業前聲勢一時無兩。阿迪哥親自入住歷山酒店女皇套房，介紹相關設施。



歷山酒店 位置

酒店位於港島北角臨海地段，距離港鐵砲台山站B出口經行人天橋及扶手電梯步程只需約2分鐘。



歷山酒店 辦理入住

阿迪哥對職員的服務態度十分滿意，並介紹好多人都在酒店長廊打卡的地方及作簡單介紹，路程其實不算短。而入住後套房旁邊的維港頌裝修鑽牆聲音很嘈，諮詢過職員後他們說並非酒店工程，但都主動換房，交流間他們亦非常有誠意及有禮！

按圖細看歷山酒店的入口、大堂和前台▼▼▼

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歷山酒店 房間

酒店設有840間客房及套房，客房分別以啤牌的方塊、梅花、紅心、葵扇作級別分類，而套房則以女王(Queen)及國王(King)為名。

迪迪今次入住女王套房，房間跟酒店公共空間有強烈對比，酒店大堂及餐廳設計金碧輝煌，但係房間設計就以非常平實的灰色為主調，充滿家居感覺，有人認為酒店公共空間與房間設計不一致，但若然房間都設計成宮廷式的話迪迪都受不了，反之目前設計感覺比較安逸舒適。

一進入套房是起居室，一邊是衣櫃、另一邊是一張吧枱連廚櫃及微波爐。

衣櫃那邊包括保險箱及小雪櫃，不過兩件用品在現今新型酒店都較機會見到外露，其實只要設計師肯花點心思應該可以巧妙地隱藏。

起居室最大亮點就是一張配合房間設計顏色的L型灰色長梳化，坐在梳化看電視、放空、或者看海都很舒服，可惜房間只有側海景，距離海港都有一段距離。另外，晚上起居室燈光比較昏暗，但臥室及浴室燈光很充足，兩者燈光不平均。

按圖細看房間的起居室、臥室及浴室▼▼▼

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套房大部分空間都給予寬敞的起居室，因而臥室就明顯比較狹窄，大床兩邊都設有傳統三腳插蘇及USB充電插頭。

床邊有張木製寫字枱，很適合用來工作，而且靠向窗邊，工作時候可以望向窗外景觀都很舒服，不過因為臥室空間不大，若然寫字枱放於起居室、而臥室窗邊以一張貴妃椅取代相信空間感會更佳。

套房只有一個浴室，附設於臥室，浴室設計簡潔，燈光充足，不過最大致命傷是沒有乾濕分離淋浴空間，阿迪哥最怕就是要企在浴缸上面淋浴。

浴室供應簡單備品，包括牙具套裝、浴帽衛生袋、化妝棉及棉花棒，如果需要其他用品例如鬚刨套裝可以向職員要求。

沐浴備品是大支補充裝，味道一般，而且只有二合一洗髮水、沐浴液及洗手液，沒有潤膚乳、沒有護髮素，因此大家記住必須自備。

整個套房面積不算大，但尚算舒適，若然設計上可以巧妙地將起居室面積縮小一點，令到浴室可以建有乾濕分離淋浴間及浴缸感覺上就會截然不同，還有USB充電插頭嚴重不足，除咗兩邊床頭各有一個之外，起居室就連一個插孔都沒有。

歷山酒店 餐廳及酒吧

酒店一共設有一間餐廳及一間酒吧：

👉 歷山餐廳：全日供應早、午、晚自助或半自助餐及下午茶套餐

👉 酒吧及酒廊：預計提供各式美酒佳餚及下午茶套餐，但暫時未開業（2022年2月資料）



阿迪哥預訂的套票包含退房當日在歷山餐廳享用的半自助午餐，頭盤包括凍海鮮、沙律、冷盤、刺身、湯及甜品於自助餐區域無限量自取，另每人可點選一份主菜。

按圖細看歷山餐廳供應半自助午餐的環境及食物▼▼▼

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刺身一共有四款選擇，包括三文魚、紅鯛魚、魷魚及甜蝦，迪迪興趣不大因此沒有食，凍海鮮有熟蝦、藍青口及海螺，全部都很小隻，不過都頗有鮮味，雖然沒有生蠔、但有芝士焗蠔就更合迪迪口味！沙律方面發揮正常，熱湯方面有南瓜忌廉湯及青紅蘿蔔粟米煲豬骨湯，中湯煲得好入味，好飲！

至於甜品方面選擇都幾多，迪迪最開心見到大大粒好煙韌的啫喱糖、還有芒果拿破崙都好味，蘆薈西米露本身都吸引不過可惜太甜。

自助餐區款式不算多，不過以咁這個價錢，食物質素就算不過不失了，迪迪用餐當日是星期五中午，食客少過十張枱，客人不多但補充食物速度略嫌有點慢。不知道假期情況如何呢？

主菜有西式及中式選擇，每位可點一份，今次分別點選香蒜辣椒香草欖油炒蜆肉意粉及炭燒美國西冷扒，主菜做得好出色，意粉醬汁好creamy、西冷扒要五成熟，火候覺得剛剛好，雖然並非什麼靚扒，但炭烤的焦香味令整塊肉味提升不少，而且西冷扒沒筋，實食冇黐牙的牛扒就最好味！

今次享用嘅的自助午餐全部並非什麼驚為天人的菜式，但味道超乎預期、當然用餐前定到標準很低，尤其是主菜做得好好，甜品款式亦不少，迪迪都幾滿意。

歷山酒店 設施及Wi-Fi

因為政府防疫政策關係酒店健身室需要暫停開放、而本身酒店泳池亦未開始運作，因此迪迪今次入住並未使用過任何康體設施。

酒店Wi-Fi訊號很強，登入是直接輸入密碼，並非如其他酒店集團有一個登入版面輸入房間號碼及姓氏，其實直接輸入一組密碼阿迪哥覺得更加方便。

歷山酒店整體觀感

平日半自助午餐正價價錢每位$298+10%，但今次迪迪預訂套票連女王套房及兩位半自助午餐只要$847已包加一真的很超值，酒店很新淨、但硬件配套一般，這樣新的酒店連套房都沒乾濕分離淋浴間、要企在浴缸上面沖涼就真不方便，不過畢竟住一晚而已，以價論價就始終性價比高，而且酒店職員服務真是一致性親切有禮，食物亦合格，希望未試過的朋友公平點、日後可以放過佢哋一馬、唔好再將酒店開幕時嘅自助餐失準無限重複評論。

【本文獲「KKday」授權轉載，作者：酒店宅男 – 阿迪哥】

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