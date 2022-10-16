Staycation｜香港諾富特世紀酒店住宿體驗　職員服務態度超出預期

香港諾富特世紀酒店開業於90年代初，至今已經超過30個年頭，前稱世紀香港酒店，自2001年11月1日起由雅高集團管理，並且正式採用現在的酒店名字至今。



香港諾富特世紀酒店位置

酒店位於港島灣仔謝斐道、史釗域道及駱克道交界之間，距離灣仔港鐵站步行約6分鐘，步行往香港會議展覽中心約10分鐘，因此過往作為商務旅客地理位置相當方便。

酒店地址：香港灣仔謝斐道238號



香港諾富特世紀酒店 辦理入住

酒店大堂及前台位於地下，大堂設計簡潔、採光充足。

由於是聖誕節長假期入住，阿迪哥提早前往酒店辦理入住手續，所以成功避開人潮，職員態度有禮，亦應阿迪哥不要浴缸要求去安排好房間。

按圖細看香港諾富特世紀酒店的入口、大堂和前台▼▼▼

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香港諾富特世紀酒店房間

阿迪哥今次入住高級客房(Superior Room)，因為酒店本身有番咁上下年資，所以設計趨向傳統，不過就不算殘舊。

因為所有配設浴缸嘅客房都沒有乾濕分離淋浴間，阿迪哥極不喜歡企响浴缸上面淋花灑沖涼，因此便要求非浴缸客房，浴室設計十分簡單、燈光明亮。

按圖細看房間的臥室、Mini Bar及浴室▼▼▼

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沐浴備品所供應為諾富特自家品牌公平貿易原材料所製成的沐浴露、洗髮水、護髮素及潤膚露，因為酒店崇尚環保主義，因此其他的沐浴露備品例如鬚刨套裝、梳子、護理套裝、浴帽及衛生袋等並非所有房型都會預先配置，如有需要可聯絡職員提供。

臥室燈光充足，因此亦感覺舒適，不過大床床褥比較軟，老骨頭感到未算很舒適。睡床其中一邊設有一部鬧鐘、內有兩個USB充電插頭。雖然窗邊長枱有一排電插頭，不過沒有USB插頭。

整體嚟講以一般商務酒店及目前價錢定位，房間簡潔舒適已經合格。

香港諾富特世紀酒店 行政酒廊

行政酒廊(Premier Lounge)位於23樓，酒廊面積不大，但尚算舒適，開放時間每日由下午2時至晚上8時15分，但下午4時至5時30分期間中段需清場休息，呢方面比較特別。

按圖細看香港諾富特世紀酒店行政酒廊下午茶及黃昏鷄尾酒食物▼▼▼

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下午14:00-16:00行政酒廊供應簡單下午茶，食品包括兩款三文治、蛋糕及水果。

由下午17:30開始供應黃昏雞美酒及小食，迪迪入住期間分為兩個時段17:30-18:45及19:00-20:15，食物方便提供三款佐酒小食、迷你沙律吧、煙三文魚、凍肉、芝士及多款甜品選擇，甜品是最吸引的，因為食物方面以小食為主，因此就不要以為可以當作正餐食，酒店一共有三間餐廳，而且價錢合理，Happy Hour當作餐前小食、飲番幾杯就好。

不得不提一下行政酒廊嘅服務，首次進入時職員會簡單介紹一下食物是以自助形式自取、而迪迪自從第一次進入、之後每次出入職員已經懂得稱呼及記得房號，服務及親切態度可媲美許多奢華酒店。

香港諾富特世紀酒店 餐廳及酒吧

酒店一共有三間餐廳及酒吧：

👉 Le Café咖啡廳：提供單點早餐、自助午餐及自助晚餐

👉 Pepino意大利餐廳：Accor Plus會員二人用餐可獲半價，無論半自助午餐或者晚餐時段都好抵食，不過要留意營業時間比較特別，星期六及公眾假期只開晚市、星期日全日休息

👉 AK’S酒廊：酒店酒吧，供應各樣飲料小食等選擇，酒吧旁邊落地大玻璃、雖然外面都係街景，但係感覺非常開揚及休閒舒適



按圖細看香港諾富特世紀酒店餐廳環境及食物▼▼▼

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酒店早餐於Le Café咖啡廳享用，提供美式早餐每位一份，雖然已得知係美式早餐一份、無其他選擇，但係入坐後職員都沒有講解，直接捧上早餐到枱上就有點怪怪嘅感覺，連果汁、咖啡茶需要响自助吧自取，阿迪哥都係見到其他客人去自取先知道。

而早餐阿迪哥係影完相片先至發現係缺少咗兩條香腸，不過成日食酒店早餐都有香腸，因此不吃就算吧。

第二日嘅美式早餐就齊全、正常番。

香港諾富特世紀酒店 酒店設施

酒店的健身室(In Balance Fitness)及游泳池均設於P層，健身室面積不大、但器械尚算充足。

按圖細看香港諾富特世紀酒店健身室及游泳池▼▼▼

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酒店泳池分別有一個長型主泳池及旁邊有一個兒童池。

香港諾富特世紀酒店 整體觀感

酒店是典型商務四星酒店，都不會預期有什麼驚天動地、可歌可泣嘅入住體驗，阿迪哥在疫情期間沒有太多選擇之下志在銷去Accor Plus免費住宿券，而酒店前台及行政酒廊服務都超出預期，整個入住體驗都很滿意了。

【本文獲「KKday」授權轉載，作者：酒店宅男 – 阿迪哥】