Staycation｜英皇駿景酒店住宿體驗　性價比高交通方便

​​​​​​英皇駿景酒店實屬灣仔區內性價比高之酒店選擇，小編今次體驗酒店的豪華住宿連早餐及下午茶套餐，酒店環境設計富有現代美學格調，以垂直綠色植物和現代室內設計為主。



想趁住短假期放鬆一下，​​​​​​英皇駿景酒店是不錯的選擇！酒店亦設有免費穿梭巴士接送客人往返金鐘及銅鑼灣，購物一樣方便！

英皇駿景酒店 豪華客房

以現代美學為設計主調的房間透光度充足，景觀亦沒有被附近建築物阻擋，視線良好。即使是豪華客房，房間都有位置及沙發可以休息及欣賞城市景觀。

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客房浴室雖然只有企缸，但不會因而感到擠迫，有足夠空間且光線充足！浴室內也有基本沐浴用品。

英皇駿景酒店 Monkey Cafe精選二人早餐

除了住宿體驗之外，小編亦嘗了酒店的Monkey Cafe精選二人早餐，早餐食物款式多元化，備有煎腸、炒蛋、茄汁豆和蕃茄，牛角包等，飽足感滿滿！食物熱度亦充足，相當不錯！最後喝一杯咖啡或橙汁，為完美的早餐劃上句號。

Monkey Cafe 環境相當型格，掛上現代感滿滿的藝術掛畫，讓客人彷彿置身藝術館一樣！

住宿體驗套餐又豈只有早餐呢？是次更包括Monkey Cafe期間限定下午茶，可以大飽口福了！下午茶包括多種糕點，由最底層起有經典的英式杏仁鬆餅配果醬及奶油忌廉、水牛芝士蕃茄配黑魚子醬多士及鴨肝多士配蘋果蓉、海蝦蛋沙律三文治、巴西火腿配蜜瓜​​、精選馬卡龍、榛子朱古力幕斯蛋糕和法國栗子撻等。

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最頂層則有以甜點為主的糕點，精選馬卡龍、榛子朱古力幕斯蛋糕和法國栗子撻可以滿足一眾愛甜食人士的甜品胃了！經典的英式杏仁鬆餅配果醬或是奶油忌廉都天衣無縫！

下午茶套餐的中層就有熟食為主的食物，鮮甜多汁的​​​​巴西火腿配蜜瓜，鮮嫩的鴨肝多士配蘋果蓉和水牛芝士蕃茄配黑魚子醬多士，海蝦蛋沙律三文治等都讓人垂涎三尺！

小編加 $77 小食拼盤及紅白酒！小食拼盤香脆，與紅白酒配合！但紅白酒屬於一般餐酒質素，但就$77而言已經是超值！

同場加映 參觀行政套房

英皇駿景酒店亦有行政客房，其空間的確比其他客房寬敞，空間感更大，而且房間內有一個小型客廳，客人可以在此休息，享受舒適時刻。

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房內浴室以簡約啡色雲石作建築材料，呈現簡單溫暖的感覺。而且也有浴缸，整體空間寬敞，不會讓人感到喘不過氣。浴室亦備有沐浴露等用品。

希望趁著短假期忙裡偷閒的朋友，英皇駿景酒店是其中一個不二之選！酒店設有的免費穿梭巴士更方便客人往返金鐘及銅鑼灣購物，交通便利！

英皇駿景酒店

地址：灣仔皇后大道東373號



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