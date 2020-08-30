廁所標誌一定係藍男紅女？原來經歷多代變遷　新商場款式好易認錯

論香港數量最多的公共建築，公廁可算榜上有名，合共八百多所遍佈全港。昔日香港衞生技術有限，第一個公廁位於中西區的繁鬧街道之下，而現在為了方便管理，很多時與垃圾站結合，縱使它們隱藏在不知名角落，周邊街道總是充斥着「Toilet 公廁」的指示牌，它們之所以看似一般交通指示牌，原來是因為昔日英國道路研究所的一個決定。

源於馬路的洗手間標誌

自五十年代起，英國的汽車價格變得親民而開始普及，當年中央政府意識到要盡最大努力規劃同修建快速公路，以解決將來迅速增長的車流量，他們亦同時積極審視那些雜亂無章、由多個部門各自負責設立的「標識系統」以及「交通標誌」，務求以統一的設計語言來確保速度提升了的道路可以安全暢通，這可算是英國「標識系統」走向現代化的重要轉捩點，當中「Toilet 公廁」標牌就是其中一例。看似一般「方向型交通標牌」的他，最早在1957 年已經被編入英國的交通標誌規例 （Traffic Signs Regulation 1957 ）裏，不過僅是公廁，當時就有多個說法，包括「Public Lavatory」、「Public Urinal」、「Public Conveniencies」、「Ladies」、「Gentlemen」、「Men」及「Women」。

時至1963 年，英國政府發表交通標誌委員會報告（Report of Traffic Signs Committee），又稱禾貝斯報告（Worboys Report），再三強調設計「公廁指示牌」理應是地方政府的責任，本來就不屬於中央交通條例所管制的範疇，但地方政府為了減少行人在路邊以及相鄰的土地大小二便，紛紛要求禾貝斯將「廁所」納入路牌設計研究之列，禾貝斯亦認同司機和行人有需要清楚知道廁所的去向，使得旅程更加便利，於是「公廁標誌」繼續成為交通標誌系統的一部分，並以現代化路牌的姿態見人。

紅男綠女如廁去

由於當時尚未有一個國際共同認可的「公廁標誌」(No internationally known symbol is available)，禾貝斯於是統一用「Toilet」一詞表示公廁，認為遊客和本地居民看到會一目了然。與此同時，禾貝斯亦為男女廁設計獨立標誌，顏色為「男紅女藍」，與現代認知完全相反。禾貝斯並無解釋用色的箇中原因，筆者猜測或許是因為紅色代表男士的雄心壯志，藍色代表女士的優雅形象？雖然香港的公廁指示牌一般只是寫有中英文字，不附帶男女公仔，但禾貝斯的設計似乎影響了部分公共屋邨及設施的標牌設計，例如石硤尾邨的男廁圖標用了紅色，女廁用了藍綠色，兆康商場以及豪華戲院等舊式商業建築都使用了紅色的男廁標誌。另外，筆者收藏的一個八十年代的「洗手間」燈箱，據說是八十年代一間茶樓的指示牌樣板，顏色為「紅男綠女」，這正好是個意味着衣着優雅的中文成語，予人深刻印象。

柴人洗手間標誌

汽車普及同時亦為鐵路系統帶來衝擊。1948年英國多間鐵路公司收歸國有，並合組為英國鐵路公司（British Railway），但到了六十年代因為不敵汽車的廉價便捷而日漸衰落。為了革新形象，中央政府在1943 年設立的跨界別設計研究單位—Design Research Unit被委託為該公司設計新的品牌形象，相關守則在1965 年推出首版，內容涵蓋標識系統乃至車身外觀，其中一樣重要突破是推出綫條簡單的修腰火柴人男女廁公仔，而不再是完整人像或頭像，現在香港的舊商場、九龍寨城公園等地都可以找到類似的設計。

Toilet與WC

不過現時英國最新的路牌已經將「Toilet」簡化成「WC」（Water Closet的簡稱），很可能因為男女廁一般會同時設立，所以在路牌上顯示男女廁顯得多餘，另外WC亦方便放置在油站以及旅遊等資訊牌上。此外若果有提供「暢通易達洗手間」（Accessible Toilet） 的話，路牌會同時標註「輪椅標誌」。另一方面，港英兩地的「公廁指示牌」亦有顏色上的差別，英國是「黑框白底」，而香港則有「藍框白底」及「白框藍底」兩款，基本上沿用英國昔日只寫有「Toilet」的款式。

標誌功能應優先於美感

近年有不少商場在進行翻新工程之際，以革新自家品牌為由，傾向使用跟社區和商場現況毫無關係的外文作為商場的新名稱，而指示牌和包括洗手間的設施標誌亦重新設計，造型千變萬化，以營造出「與眾不同」的感覺。

但每個商場擁有不同的標誌款式，卻對顧客造成困擾。有一次筆者接受一間報社訪問，話題圍繞着社交平台上一則投訴文章，有網民指將軍澳某商場洗手間標誌的造型「華而不實」，男女圖案分別不大，如不仔細看清楚門外標誌，容易發生尷尬情況。

將軍澳某商場洗手間標誌，女廁標誌特徵不明顯。（《誌同道合──香港標牌探索》授權使用）

報導中的一位受訪者指商場喜歡只加一點和上下三角形代表男女廁，心急起來較容易攪亂。雖然他認為加上文字會比較好，但亦理解商場要顧及設計，市民應小心看清楚標誌。另一位受訪者因每個商場的標誌都不同，有時也會覺得難以分辨。以上兩點讓筆者即時想到本地例子，在美孚某商場，洗手間標誌的頭部過細，遠看似是一對上下三角箭嘴，以為指示升降機的位置；而太古某商場則使用身體側面作為標誌，這種做法並不常見，加上男女特徵不明顯，需要時間才能理解其意，更不用說那個不符合法例規定、手腳合併的殘疾人士標誌。

洗手間設立的原意是便利顧客，若然為了「標奇立異」而讓用家左猜右猜，豈不是本末倒置？若然要進一步推動「無障礙空間」，政府或許可以效法日本，針對指示牌標誌提出指引，列出社區中較為重要的公共設施，並建議設計師盡量跟隨國際標準而不作大修改。

觀塘APM指示牌，讓人一目了然的國際標準洗手間標誌。（《誌同道合──香港標牌探索》授權使用）

上述報導的那個商場最後提出折衷方法，有關洗手間門上的標誌換上兩種易於區別的顏色，接下來亦會於門上加設簡潔、明晰的標示，避免再有網民提及的情況發生。

書名：《誌同道合──香港標牌探索》 作者：吳思揚 出版社：非凡出版

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】