2022澳門5間新酒店盤點　Versace、LINE、L’Occitane各有特色

澳門的知名酒店多不勝數，不少人都喜歡入住酒店作為渡假，順便到賭場試一試自己的運氣。雖然近年未能夠到澳門旅遊，但是澳門酒店愈開愈多。



接下來所介紹的5間澳門酒店以特別主題、藝術設計為名，藉此機會了解澳門的新酒店，記下來以便下次到澳門旅遊啦！👇👇👇

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1. 澳門上葡京綜合度假村：澳門 Palazzo Versace 酒店

澳門Palazzo Versace酒店是澳門上葡京綜合度假村的酒店之一，同時為澳門首間由世界頂級時裝品牌設計的豪華五星級酒店，也是亞洲首間 Palazzo Versace 酒店。每一間時尚高雅的客房都綻放意式匠心精神，將 Donatella Versace 的創意巧思與高訂格調演繹得淋漓盡致。酒店設有270間客房及套房，並有專屬的休閒設施及餐廳。

澳門 Palazzo Versace 酒店（即將開幕）

地址：澳門路氹射擊路上葡京綜合度假村



2. 澳門新濠影匯W酒店

新濠影滙宣佈澳門首間W酒店於2022年底開幕，澳門W酒店將提供557間豪華客房，其中包括127間套房，而且設有W音效套房，配備專業錄音設備的私人音樂工作室，是大中華地區首間有W音效套房的酒店。

澳門新濠影匯W酒店 （即將開幕）

地址：路氹城塡海區金光大道新濠影匯二期



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3. 澳門葡京人綜合度假村 ： LINE FRIENDS 澳門主題酒店

澳門葡京人綜合度假村（LISBOETA）設有全球首間由LINE FRIENDS設計的一系列主題客房「LINE FRIENDS澳門主題酒店（CASA DE AMIGO)」。全球首間LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO擁有82間客房及套房，三種風格的主題客房均各具特色，分別為「BROWN 主題房」、「 CONY 主題房」和「LINE FRIENDS 主題房」。設計由國際創意工作室LINE FRIENDS主理，為酒店賓客打造與LINE FRIENDS朋友仔於充滿異國情調的客房中共聚的難忘體驗，就如親臨他們的家一樣。

這些可愛的客房以澳門的簡約東方之美及葡萄牙建築的繽紛色彩為靈感，也融入了LINE FRIENDS時尚可愛及獨有的活潑性格作設計，調配出LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO專屬的色彩與格調，非常適合時尚的千禧世代和家庭旅客。

LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO

地址：澳門葡京人澳門路氹溜冰路



4. 澳門葡京人綜合度假村 ： Maison L’Occitane

Maison L’Occitane 是全球首家以國際著名天然護理品牌L’Occitane為名，以品牌的發源地—法國南部普羅旺斯為設計主題，並設有164間客房及套房。酒店多款客房的設計靈感取自L’Occitane 最具標誌性的天然植物成分，分別為蠟菊、馬鞭草、櫻花及乳木果，每款都展現出普羅旺斯的獨特魅力和現代法國風情。

MAISON L’OCCITANE

地址：澳門葡京人澳門路氹溜冰路



5. 「澳門銀河™」：安達仕酒店

澳門安達仕酒店為「澳門銀河™」集團最新的酒店之一，同時是一家彰顯本地藝術的奢華時尚生活酒店。酒店設有專供大型會展及獎勵旅遊團隊辦理入住手續的大堂，700多間客房和套房、安達仕酒廊、大堂吧、餐廳，以及配有最先進設備的健身中心和室內恆溫泳池。

澳門安達仕不僅可以直達銀河國際會議中心，與享負盛譽的「澳門銀河™」更是緊密連接，下榻的賓客可於佔地110萬平方米的綜合度假城暢享無限特色娛樂，包括匯聚200多個國際時尚品牌的購物熱點及一系列的多元休閒設施、當中涵蓋多間米芝蓮星級及推介餐廳的120多家餐飲選擇，以及與「澳門銀河」一橋之隔的「澳門百老匯™」。「澳門百老匯」當中的「百老匯美食街」，不僅提供大受食客歡迎的地道亞洲和澳門美食，還有零距離街頭娛樂表演，讓賓客盡享休閒樂趣。

安達仕酒店

地址：「澳門銀河™」综合度假城澳門路氹城



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