曼谷自由行｜泰國8大水上市場指南　體驗遊船交易更有螢火蟲

水上市場是泰國歷史悠久的文化景觀，當地許多地方皆是水道縱橫的水鄉，昔日陸路交通不便，相連的河道成為人們往來聚集的地方，水上市場也因應而生，並在大城王朝到達鼎盛，而隨著現代化，公路和鐵路興起使得許多地方的水上市場一度沒落，後來拜觀光發展所賜而再度活絡。



如今常見的水上市場，有些是昔日延續下來的，有些則是因觀光目的而設立，各自呈現不同的景觀和氛圍。有趣的是，因河道與河岸腹地大小不同，有些水上市場其實是「河岸市集」，主要攤販都在岸上，運河上只有象徵性的小船。傳統的水上市場，遊客跟攤販通常都坐在船上，買賣時兩艘船碰頭，直接在船上交易。

本文為大家精選泰國8大水上市場，帶大家一覽各水上市場特色，下次來泰國旅遊，就可以輕鬆體驗水上遊船樂趣！

不可錯過！遊泰國必要去體驗的水上市場8大推薦👇👇👇

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泰國水上市場推薦1：安帕瓦水上市場

夜晚搭船賞螢火蟲 傳統泰國風貌

安帕瓦水上市場(Amphawa Floating Market)是美功河最大的水上市場，距離曼谷約1個多小時的車程，因為此地傳統風貌保持得很好，是曼谷人假日最愛前往的水上市場。食物應有盡有，其中碳烤海鮮以物美價廉著稱，有趣的是店家在船上烤，客人在岸邊矮長桌上用餐。

因距離曼谷有距離，如時間許可，建議安排住一晚，不但能欣賞到黃昏水上燈火美景，還能搭船賞螢火蟲。在市場內最特別的是一座廟宇Wat Bang Koong，這間廟長在樹根之中，充滿吳哥窟的風格。

泰國水上市場推薦2：空叻瑪榮水上市場

與大林江水上市場比鄰 充滿在地風味

空叻瑪榮水上市場(Khlong Lat Mayom)位在曼谷市郊，不需要早起就可輕鬆前往，因和大林江水上市場距離近，可以跟大林江一起玩，空叻瑪榮規模較小可以先逛，再前往大林江。

空叻瑪榮是個不太擁擠且充滿在地風味的水上市場。一進到市場就能看到運河兩旁的河岸上賣著五顏六色的蔬菜、水果和花卉，你可以大啖物美價廉的熱帶水果。此外，岸邊的泰式美食也值得大快朵頤，像是粿條、泰式炒麵、泰式煎蠔餅等，記得留點胃給各式各樣的泰式甜點！

泰國水上市場推薦3：關里安水上市場

體驗泰國布施文化 獲僧侶祝福

關里安水上市場(Kwan-Riam)於2012年在曼谷市郊設立的觀光型水上市場，位在Saen Saep運河畔。汲取眾多水上市場經驗，關里安有典型市場的特色餐飲，船麵、泰式點心之外還有泰國東北菜。

當地特色景點是一座橫跨運河兩端的船型橋，這座橋分別連接Wat BamphenNuea和Wat Bang Pheng Tai兩座寺廟。每個週末7:30-8:00會有兩寺僧侶乘船化緣，信眾可以在河岸上布施並獲得僧侶的祝福。

泰國水上市場推薦4：海椰寺水上市場

獨特泰式建築 保持純樸味

海椰寺水上市場(Wat Don Wai)因柚子和波羅蜜的貿易而興起，已有超過百年歷史。雖然市場所在的運河又寬又大，但這裡是個典型的河岸市場，絕大多數的攤販都在河岸上，主要攤販以泰國人日常飲食為主，很多攤子都開放讓遊客試吃，最棒的是這邊消費平易近人。

遊運河是不可錯過的行程，運河上有很多獨特的泰式建築，這些房子在19世紀一直保留到現在，想體驗老曼谷風貌，這裡是一個好地方。

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泰國水上市場推薦5：大林江水上市場

離曼古市中心最近 交通方便

大林江水上市場 (Taling Chan)是距離曼谷市中心最近的水上市場，且搭乘地鐵和計程車即可達，適合水上市場初體驗的遊客。該市場位在召披耶河西岸的運河上，曼谷人和觀光客週末都會到這逛逛。這裡有兩項值得一做的事情：品嚐碳烤海鮮、坐長尾船遊運河。

泰國水上市場推薦6：塔喀水上市場

充滿古早味與鄉村風情

塔喀水上市場 (Tha Kha)位於曼谷西南方的小村莊塔喀，是所有水上市場中最具有鄉村風情，在這，你會看到船家們停靠在河岸的椰子林和百年的柚木老屋旁邊，迷你手搖船滑過市場後，迎面而來的不是擁擠的房子，而是充滿綠意的水草和樹林，就像是個雨林市場。因為當地自然生態保存良好，夏季傍晚還可看到螢火蟲在草叢中閃爍。

泰國水上市場推薦7：丹能莎朵水上市場

可體驗乘船樂趣

丹能莎朵水上市場(Damnoen Saduak Floating Market)已超過百年歷史，且是最知名、規模最大的水上市場，當地熱鬧的水上貿易非常適合拍照，連電影007都曾來此地取景。雖然有很多專門開給觀光客的店家，但因此處仍保有船與船交易的水上貿易傳統，所以許多遊客仍會前往體驗難得的畫面。遊客可以雇用一艘手搖船，在河上尋找喜歡的店家。不過這裡是觀光行水上市場，價格高低落差大。

泰國水上市場推薦8：大城水上市場

遊船看表演 必吃傳統甜點

位於泰國中部的「大城府」(Ayutthaya)，距離曼谷約1.5小時車程，其身為世界文化遺產，具備古色古香的各種廟宇，其中，大城水上市場(Ayutthaya Floating Market)也是觀光客必去的景點！大城水上市場為觀光型園區，需入場門票（包含船票）200泰銖。其經過精心規劃設計，由竹編、木板、紅磚等建造而成，除了搭船遊河體驗水上市場交易風情，還可欣賞傳統舞蹈、泰拳等表演，並且販售多種不常見的泰國特色小吃與甜點。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】