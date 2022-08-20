深圳最美「空中公園」4公里紅色廊橋最值得打卡　大沙池最啱放電

去看看光明的這個虹橋公園，趁着好天氣，來享受這大好美景！



看最美紅絲帶—光明虹橋公園

說起深圳的網紅公園，那麼虹橋公園是榜上有名，它總佔地面積約為403萬㎡，主要分為三大區域：入口區、碧湖區和森林區。

今年2月虹橋公園才開放了兩處全新的景觀區域：碧湖區、森林區，所以還是很值得再去打卡一番哦。

虹橋全長4公里，整座虹橋被白雲和青山環繞，俯瞰就像一條飄逸靈動的紅絲帶，蜿蜒穿梭在高低起伏的山體和煙波浩渺的湖泊上。

整座公園的森林覆蓋率高達91.8％，行走在天然氧吧的生態廊道中，直叫人心曠神怡。

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通往天空之城的—空中廊橋

階梯式的小紅屋是虹橋公園最值得打卡的景點之一，站在上面，隨手一拍，出來的照片就自帶小紅書濾鏡。

入口的坡屋頂，被設計成了大台階，可以席梯而坐打卡拍照、看夕陽看日落。

攝影愛好者必打卡，這綠油油的山體之中宛如纏上了一條醒目的紅絲帶。藍天配上這高飽和的虹橋，無需過多的修飾便可以秒出大片！絕對讓你不虛此行！

4公里的紅色飄帶西起新城公園，東至馬拉松山湖綠道，延山勢而建。

有人愛它獨有的紅色，像是貴賓走紅毯。有人鍾情於這裏的清新色塊，有種在空中漫步的既視感。

360°盤旋樓梯

虹橋平均高度為8米，總長為4公里。所以每隔幾百米，就貼心設置了直達地面的出入口。

順着樓梯盤旋而上，就可以360°觀賞虹橋風景，建議你們在螺旋中心處拍照，出片會更好看。

「百尺天梯」的盡頭就是大家期待已久的觀光塔了，為了俯瞰虹橋的美景，在路程中的勞累也會轉變為滿滿的期待！

碧湖區內最值得期待的觀光塔已經開放了，分為全景塔和終點塔，兩座觀景台相隔佇立，總高35米，登上塔頂就可以將城、林、湖全景收納眼底。

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浮生四橋

虹橋的盡頭就是大頂嶺綠道了，大頂嶺綠道分了2個岔路口，左側是通往光明農場的山路，可以路過浮橋（玻璃棧道）和探橋（鋼絲橋），另一側則是去往懸橋，直接通往了觀光路出口。

浮橋宛如漂浮在空中，白色鏤空鐵網結構，圓環狀疊加，人走在上面，有種不真實的懸空之感。建築風格非常獨特且有設計感。

探橋像一把大湯勺，從叢林中探出，中心紅色區域，是尼龍網，可以在中間彈跳。長勺端探進湖面，既像乒乓球拍，也像是跳水台。

懸橋就像一根吊繩懸在空中，從低處向上望，人在橋上走，宛如走鋼絲。像小編這樣恐高的人，恐怕不敢踏入。

多功能運動區

虹橋公園不僅是網紅打卡景區，還是個很適合小孩放電的公園，在停車場處就有個超大的滑板公園，滑板、平衡車、兒童自行車、滾軸溜冰都可以來這裏玩，場地超級大還不用擔心安全問題。

還有四個球場區域：籃球、排球、羽毛球、足球，球場都是免費開放給公眾玩的，無需預約！

公園入口的兩邊是空曠的草坪和兒童遊玩設施，也有不少的家長選擇這裏野餐，鋪上一塊野餐墊，樹木鬱鬱葱葱，很是舒服。

兒童玩樂區

兒童樂園由3個大沙池組成，有攀爬架、平衡木、鞦韆蹦牀等各種設施。如果想輕鬆遛娃的話，可以選擇直接來虹橋公園停車場這邊兒童樂園。無論是大孩子還是低年齡段的孩子，都很適合來這裏的玩樂區，大家很快就可以玩成一片。

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園區裏還有超多遊樂設施，可以供不同年齡的孩子們玩耍！旋轉飛盤、攀爬小山丘等等，玩一天都不膩！

這個假期你去了哪個公園遛娃了呢？如果有小眾且美麗的公園歡迎家長們分享！！讓更多家長朋友們知道！！

虹橋公園

公園開放時間：早上6:00-晚上22:00

地點：深圳市光明區光明科林路與茶林路交口

地鐵：6號線光明大街站轉公交虹橋公園站下步行200米處

自駕：導航至「虹橋公園」即可



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