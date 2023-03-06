香港風鈴木｜新界白花風鈴木超美！不止黃色/粉色　踩住單車欣賞

風鈴木除了有黃色和粉色，還有白色！入春之後，香港不同地區的風鈴木綻放黃花，吸引不少人臨場欣賞。除了黃花、粉色花，本港的風鈴木亦會綻放白花，予人不一樣的感覺！近日，有攝影師在郊遊期間，發現新界北一處出現正盛開著白花的風鈴木。白花風鈴木安立於單車徑旁邊，讓人一邊騎車，一邊細賞！

香港風鈴木｜新界仲有白花風鈴木睇！唔止黃色/粉色 可以踩住單車欣賞

風鈴木常於春天天氣回暖之際綻放花朵。喜愛郊遊的「香港行山風景人像攝影會」會員Helen Li，近日在處於北區與大埔區交界的九龍坑，發現於市區鮮見的白花風鈴木。白花風鈴木在藍天的襯托下，猶如建綿起伏的雲朵，在微風之下飄蕩。

風鈴木誘人的美態，吸引攝影師將白花的美態攝下，並與攝影會的會員分享。不同攝影群組後來亦陸續出現更多出自不同攝影師手下的白花風鈴木風姿。當中，「香港風景分享組」的組員Ada Hung更在現場看到殘花被風吹倒並落於地上的一刻，她形容白花不時飄下，猶如看到萬天雪花降下，景色迷人。

白花風鈴木位九龍坑香園圍公路近龍山隧道出口的一段公路橋底附近，新界單車網絡上水 至大學站段的旁邊。大家可以沿新界單車網絡騎單車至該處欣賞，而不方便騎單車的朋友，可以在大埔墟站小巴總站乘搭專綫小巴25B號綫，至九龍坑總站下車。在附近的行人天橋過路後，沿新界單車網絡的單車徑步行約2分鍾便可到達白花風鈴木所在位置。

九龍坑白花風鈴木

位置：九龍坑香園圍公路近龍山隧道出口的一段公路橋底附近、新界單車網絡上水 至大學站段的旁邊

收費：免費

交通：沿新界單車網絡上水至大學站段騎單車前往或於大埔墟站小巴總站乘搭專綫小巴25B號綫，至九龍坑總站下車。在附近的行人天橋過路後，沿新界單車網絡的單車徑步行約2分鍾

