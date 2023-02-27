機場黃花風鈴木花海超美！​幹道兩旁化成黃金大道　附交通資訊

機場黃花風鈴木最近成為大熱拍照好去處！種植於赤鱲角機場的黃花風鈴正在盛放黃花，吸引不少民眾於週末專程到場欣賞！黃花風鈴木被並排栽種在過路灣路兩旁，讓這條機場幹道化成漂亮的黃金大道！

機場黃花風鈴木怒放超美！​兩旁化成黃金大道 附交通資訊

機場黃花風鈴木正在於赤鱲角機場近機場古物園盛放黃花。為美化赤鱲角機場，機管局早於2021年推動「機場島園景提升項目」計劃，陸續在赤鱲角機場多處的種植各種樹木。當中包括位於昂坪360纜索下、早於月初吸引大量遊客打卡的櫻花，以及到上星期才開始開花的機場黃花風鈴木。

在赤鱲角機場，大家可以在臨近機場古物園的過路灣路兩旁，欣賞到由260棵黃花風鈴木構成的黃花風鈴木花海。機場黃花風鈴木在草坪上隨風飄逸，構成秀麗的春日景致，亦為機場添上了色彩。

黃花風鈴木是原產於中南美洲的物種，亦是委內瑞拉的國樹，常見於委內瑞拉、尼加拉瓜、巴拿馬、墨西哥等國。黃花風鈴木在環球旅客雲集的機場出現，別具意義。

想一睹機場黃花風鈴木風采的朋友，可以乘搭城巴E11、E11A、E21、E21D、E22、E22A、E23、E23A或S56號綫或專綫小巴901號綫，於國泰城 （東）站下車，沿東岸路及駿群路北行至過路灣路，在過路灣路近機場古物園的一段之兩旁欣賞黃花風鈴木花海。

機場黃花風鈴木｜赤鱲角黃花風鈴木

位置：赤鱲角過路灣路（近機場古物園）

收費：免費

交通：乘搭城巴E11、E11A、E21、E21D、E22、E22A、E23、E23A或S56號綫或專綫小巴901號綫，於國泰城 （東）站下車，沿東岸路及駿群路北行至過路灣路，在過路灣路兩旁欣賞黃花花海。

