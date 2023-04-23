日本深度遊｜京都周邊必去滋賀　京阪電車琵琶湖一日觀光券攻略

京都雖為香港人心目中名列前茅的觀光地點，但鄰近的滋賀縣，也是一個相當不錯的選擇，且滋賀縣有日本第一大湖「琵琶湖」，這個湖也是供給京都、滋賀地區居民飲用水的來源，更是大家心目中絕美的天然景點之一。其實，從京都站搭JR只需約10分鐘左右的車程，是不是非常靠近呢！ 這次就來一起看看要如何利用京阪電車琵琶湖一日觀光券來將琵琶湖周邊景點走透透，甚至只需要花700元日幣！



利用京阪電車！悠遊京都琵琶湖

JR在京都的下一站「山科站」後分成兩個路線，一邊是琵琶湖西側的「湖西線」、一邊是琵琶湖東側「琵琶湖線」。 想要從京都到滋賀，交通方式有很多種，從京都站搭「JR琵琶湖線」往東搭兩站，就到了滋賀的「JR大津站」，或是從京都站搭「JR湖西線」，往東搭兩站，會抵達滋賀的「JR大津京站」，如此輕鬆簡單就能夠到滋賀了，在這裡可以享受琵琶湖畔的悠閒，如果京都逛膩了，非常適合來這裡觀光。

筆者今天要介紹的，是除了搭JR，還可搭「京阪電車」到琵琶湖畔走一走唷。靠近琵琶湖畔的是京阪電車的「大津線」，是一個路面電車，可以看到沿途風光，有種說不出的悠閒感呢。欲搭乘「大津線」，可以到剛剛有提到的山科（京阪山科站）、或到浜大津（京阪浜大津站）搭乘。

只需700元日幣！京阪電車琵琶湖一日觀光券

今天要介紹如何利用「京阪電車 大津線700円 一日券」來安排琵琶湖畔的京阪電車一日遊，在大津線全線都能夠自由的上下車，而這一段路線，有許多琵琶湖周邊的美景可以遊玩。一日觀光券可以在京阪山科、 四宮、 京阪石山、 京阪膳所、 びわ湖浜大津、 京阪大津京、 近江神宮前 坂本比叡山口等車站買到，此外一日觀光券在許多觀光景點也有額外的優惠特典，例如出示一日券也能在大阪城天守閣入場券優惠折價，大家可以到官網去看看，安排京都大阪最高CP值的旅遊喔！

京阪電車大津線 一日券

內容： 京阪電車 大津線全線 (包含 京津線、石山坂本線) （御陵站〜琵琶湖浜大津駅、石山寺站〜坂本比叡山口站）



京阪電車大津線有不少值得遊覽的景點，快按圖看看👇👇👇

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必去景點推薦1：石山寺

首先，早上推薦至「京阪 石山寺站」，「石山寺」在2019年被認定為「日本遺產」中「西國三十三所」之一，「西國三十三所」是具有1300年歷史的日本古老參拜巡禮之路，石山寺便是其中的第十三個。石山寺甚至跟京都的清水寺、奈良的長谷寺齊名呢！石山寺特別推薦在秋季來賞紅葉，夢幻的紅葉配上日式建築，非常優美。

詳細資訊

參拜時間：8:00-16:30

入山料：600円

交通方式：京阪電車 石山坂本線 徒步10分鐘



必去景點推薦2：大津湖岸なぎさ公園

午餐或下午建議在「京阪 石場站」下車，走到琵琶湖畔休息遠眺，並在附近的咖啡廳或餐廳用餐，享受美景。琵琶湖邊綠地（大津湖岸なぎさ公園）有數家景觀位置良好的餐廳，不妨前往嘗試一下。這邊推薦的時節是春天造訪，配上琵琶湖畔再加上櫻花，相當夢幻！

必去景點推薦3：日吉大社

下午則可以往湖西的方向走，到「京阪 坂本比叡山口站」往「日吉大社參拜」，日吉大社約創於2100年前，是全國3800座日吉、山枝、山王神社的總本宮唷！因為方位的關係，日吉大社位於京都的東北方，能夠守護京都的表鬼門（東北方），因此對於除厄特別靈驗，搬家或是旅行前都推薦來日吉大社參拜喔！

詳細資訊

參拜時間：9:00-16:30

入苑料：大人300円、小孩150円

交通方式：ＪＲ湖西線 比叡山坂本站(徒歩20分）京阪電車 石山坂本線 坂本比叡山口站（徒歩10分鐘）



歡迎來到琵琶湖一日旅

京都、大阪是許多旅客愛去的地方，但周邊的滋賀縣也是一個不錯且方便的延伸選擇，不妨規劃一個長期旅途，利用一日券讓這趟旅旅程的豐富度與CP值一口氣拉高吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】