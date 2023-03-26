台灣酒店2023｜近2年開幕19間盤點　最多新酒店竟然不是台北高雄

近年來台灣有許多新開幕的酒店，有許多旅人喜歡搶先開箱，覺得新開幕的酒店特別香！！！小編也非常喜歡住新酒店，覺得很有新鮮感、設備又很新，住起來就是特別享受！



今天就要跟大家介紹台灣近年新開幕的酒店，快跟著小編看看有哪些新開幕的酒店吧！

按圖看看台灣2022年下半年新開幕酒店的相片和介紹👇👇👇

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阿里山英迪格酒店 Hotel Indigo Alishan, an IHG Hotel

#2022年12月試營運 #洲際酒店集團旗下 #全台海拔最高的高級國際酒店

阿里山英迪格酒店是全台灣海拔最高的高級國際酒店，同時也是雲嘉南地區首座黃金級的綠建築設計。館內隨處都能看見雲海、鐵路、森林等元素之美，頂樓設施部分，則有提供健身房、無邊際泳池、觀星平台、露天酒吧等，讓入住的旅客在體驗設施的同時也能享有絕美的阿里山風景。

酒店共有84間山景客房與高級套房，每種房型都設有景觀玻璃窗且備有私人小陽台、藍牙音響以及膠囊咖啡機等設備。另外，酒店也有推出阿里山在地食材與鄒族料理等特色美食，有機會入住的朋友，一定要試試！

雙人房價格：$14,144起（台幣，下同）

訂房網評價：8.0/10 (agoda)

地址：嘉義縣番路鄉龍頭20號

附近景點：二延平隙頂雲海步道、阿里山國家森林遊樂區



新北新莊凱悅嘉軒酒店 Hyatt Place New Taipei City Xinzhuang

#2022年9月開幕 #凱悅嘉軒在台第一間 #天際線空中泳池

新北新莊凱悅嘉軒酒店的定位為國際商務酒店，位於新北市新莊，坐落於購物中心宏匯廣場旁，且近機場捷運與環狀線，要搭車前往台北也很方便快速～

酒店總共有278間客房，分為適合2~3人入住的客房與套房，每間房都有落地窗可欣賞市景；而設施包含了擁有天際線的空中游泳池、健身中心，還有會議室提供給商務人士使用。另外新莊凱悅嘉軒酒店還是一間寵物友善酒店！預定寵物住房專案就能與毛小孩同住，酒店人員會在專屬客房設置餐碗、水碗及睡墊，真的非常貼心！快帶毛寶貝來嚐鮮看看吧～

雙人房價格：$4,265起

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

地址：新北市新莊區新北大道三段79號

附近景點：宏匯廣場、新北大都會公園



台中李方艾美酒店 Le Méridien Taichung

#2022年8月試營運 #萬豪集團旗下 #台中火車站正對面

坐落於台中火車站對面的台中李方艾美酒店，是萬豪集團目前在中部地區最高級的國際酒店。絕佳的地理位置，步行5-10分鐘就能抵達宮原眼科、市役所、綠川水岸廊道等知名景點。

酒店共有六種房型，客房寬敞舒適，每間房間都設有大片落地景觀窗且附有獨立浴缸、浴袍以及膠囊咖啡機。酒店內也有提供健身房、露天高空泳池、三溫暖、主題餐廳以及高空酒吧等娛樂設施，無論是家庭旅遊還是情侶約會都超適合！

雙人房價格：$5,565起

訂房網評價：8.5/10 (agoda)

地址：台中市中區建國路111號

附近景點：宮原眼科、市役所



高雄承億酒店 TAi Urban Resort

#2022年8月開幕 #全球唯一高空透明無邊際泳池 #落日餘暉盡收眼底

位在高雄星光碼頭旁的承億酒店，於2022年8月全新開幕，不僅坐擁全球唯一的高空懸挑透明無邊際泳池，同時還設有高空環景池畔酒吧、米芝蓮二星法式餐廳及高端日式無菜單料理，並與高雄圖書館總館串連，以空中走廊的形式打造出不一樣的人文空間。

而高雄承億酒店在客房設計上皆採現代簡約的風格，每間房型都設有明亮的落地窗能觀賞高雄市景。除此之外，他們的客房也都有提供Dyson風筒、Nestle雀巢膠囊咖啡機與小美犀智慧音箱等硬體設備，若入住豪華房，還能享有專屬的景觀按摩浴缸呦～

雙人房價格：$7,765起

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

地址：高雄市前鎮區林森四路189號

附近景點：統一時代購物廣場、高雄85大樓



台南禧榕軒大酒店 Grand Banyan Hotel

#2022年7月試營運 #日系簡約風都會酒店 #頂樓空中花園泳池

集結文化與自然的台南禧榕軒大酒店，以日系簡約的風格打造都會且現代的住宿環境。便利的交通位置，步行至台南火車站也只要7分鐘的路程。

房型的部分，禧榕軒大酒店提供了雙人房、三人房以及四人房，每間房型皆設有大片採光玻璃且附有免治馬桶、浴缸（經典客房除外）及日式浴衣浴袍。休閒娛樂方面，酒店頂樓的空中花園泳池，則是有植物造景與休息躺椅，讓你在玩水游泳之餘還能欣賞日落美景～

雙人房價格：$3,078起

訂房網評價：9.2/10 (agoda)

地址：台南市北區成功路28號

附近景點：台南火車站、神農街



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台南福爾摩沙遊艇酒店 Formosa Yacht Resort

#2022年6月開幕 #全台唯一遊艇碼頭酒店 #高空無邊際泳池

位在台南安平水景公園的福爾摩沙遊艇酒店，是全台灣唯一擁有遊艇碼頭的酒店。酒店風格以現代簡約搭配暖色調為設計，打造質樸沈穩的奢華感。娛樂設施方面，福爾摩沙遊艇酒店設有高空無邊際泳池，其餘設施包含 SPA 水療池、三溫暖、按摩池及水中健身池。

酒店共有七種房型，包含兩間雙人房與五款超大四人套房，每間房型皆有明亮的落地窗能觀賞台南市景。其中最為特別的是，酒店廣場前的專屬碼頭不僅能讓遊客體驗遊艇出航，還可以做為婚禮場地及海上證婚，超級浪漫～

雙人房價格：$2,990起

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

地址：台南市安平區安平路 988 號

附近景點：安平古堡、安平老街



台北寒居酒店 Humble Boutique Hotel

#2022年3月試營運 #城市中的桃花源 #米芝蓮主廚進駐餐廳

台北寒居酒店為寒舍餐旅的全新品牌，位在台北市中山區，只需步行1分鐘就能抵達捷運站，交通機能相當便利！酒店建築外觀為愛馬仕（Hermès）御用團隊打造，充滿了法式高級精品感。

台北寒居酒店共有六種房型，包含兩間超大套房與四款基本雙人房型，共有111間客房；房內採簡約低調的米白色系搭配大自然木質色調，打造出溫馨自在的氛圍～每間房皆有大面落地窗，在房內就能一覽台北市區的景色！酒店內也設有健身房、室內游泳池、蒸氣室及烤箱等豐富的設施，另外還推出和米芝蓮一星主廚合作的Be Good餐廳，來到這不只能得到舒適的休憩，還能享受精緻的美食！

雙人房價格：$4,782起

訂房網評價：9.2/10 (agoda)

地址：台北市中山區松江路116號

附近景點：袖珍博物館走路7分鐘、遼寧夜市開車6分鐘



台南安平雅樂軒酒店 Aloft Tainan Anping

#2022年1月底開幕 #萬豪集團旗下酒店

台南安平雅樂軒酒店為萬豪集團旗下酒店，是台灣繼台北北投、台北中山後的第三家雅樂軒，位置就開在台南熱門景點漁光島附近。

酒店以台南安平港作為設計靈感，維持雅樂軒一貫的時尚潮流感以及紅紫色識別色，共有115間客房。在設施方面則提供全日餐廳、W XYZ酒吧，就算待在酒店也不怕肚子餓啦！

雙人房價格：$3,675起

訂房網評價：8.4/10 (agoda)

地址：台南市安平區光州路108號

附近景點：億載金城開車1分鐘、漁光島開車3分鐘



煙波花時間 宜蘭傳藝 The Moment Hotel Yilan by Lakeshore

#2022年1月開幕 #煙波集團旗下 #免費暢遊宜蘭傳藝中心

煙波花時間 宜蘭傳藝位於宜蘭傳統藝術中心園區內，整體風格以傳統藝術及文創為意象，打造出舒適的空間，房間風格則是現代風格，住起來乾淨舒適。

房型的部分，煙波花時間 宜蘭傳藝提供了雙人、四人及六人房，比較特別的是還有三房兩廳的六人套房、經典上下舖四人房，都是平常住酒店比較少見的房型，而且只要入住不但可以免費暢遊傳藝中心，還能體驗夜遊古街解謎等精彩夜間活動～趕快來一場文化體驗吧！

雙人房價格：$3,346起

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號

附近景點：宜蘭傳統藝術中心



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煙波花時間 花蓮 The Moment Hotel Hualien by Lakeshore

#2021年12月開幕 #煙波集團旗下 #有海景房也有共享廚房

2021年12月11日正式開幕的煙波花時間花蓮館就位在2021開幕的煙波花蓮太魯閣旁，都是煙波旗下酒店，差別就在於設施及早餐服務不同，針對不同客群所開設。

煙波花時間 花蓮除了提供雙人房、四人房還有提供背包客房，因為距離海邊很近，也有海景房房型唷！且煙波花時間 花蓮的價位相對比較親民，不過就沒有提供游泳池、早餐等服務，但是也很貼心的提供了共享廚房、腳踏車租借，很適合三五好友一起入住唷！

雙人房價格：$3,295起

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

地址：花蓮縣新城鄉順安村草林10之6號

附近景點：新城老街開車4分鐘、曼波海灘步行5分鐘



高雄洲際酒店 InterContinental Kaohsiung

#2021年11月底開幕 #台灣首家 #超豪華硬體設備

高雄洲際酒店為IHG酒店集團在台灣第一家洲際酒店，位置就在高雄！因為靠近高雄港，以港灣意象為設計，房型的部分除了市景房也有海景房可以選擇。

高雄洲際酒店除了品牌與美景都很吸引人之外，最大賣點還有他們的硬體設備，Dyson吹風機、Nespresso ZENIUS膠囊咖啡機、Aiello小犀管家聲控語音助理，就連熱水壺都是SMEG品牌，每個細節都追求奢華～住起來超享受，難怪剛開幕沒多久住房率就超高！

雙人房價格：$6,353起

訂房網評價：9.1/10 (agoda)

地址：高雄市前鎮區新光路33號

附近景點：夢時代開車5分鐘、大港橋開車10分鐘、駁二開車12分鐘



承億文旅 潭日月 Hotelday Sun Moon Lake

#2021年9月底開幕 #湖景房 #現代風

承億文旅 潭日月於2021年9月底全新開幕，前身為日月潭文武廟香客大樓景聖樓，保留舊建築意象，以現代設計風格融合東方美學，打造出承億旗下的第七家分館。

承億文旅 潭日月提供雙人及四人房型，分為湖景房及山景房，來到日月潭絕對必住湖景房呀！視野絕佳～部分房型還有陽台及浴缸，酒店內也有景觀茶餐廳、中式餐廳，可以邊用餐邊享受美景！

雙人房價格：$3,699起

訂房網評價：8.3/10 (agoda)

地址：南投縣魚池鄉中正路58號

附近景點：日月潭文武廟步行1分鐘、九蛙疊像開車7分鐘、伊達邵商店街開車12分鐘



格拉斯麗台北酒店 Hotel Gracery Taipei

#2021年9月中開幕 #日本哥斯拉酒店

格拉斯麗台北酒店就是日本新宿相當知名的哥斯拉酒店台北分館！在日本住過格拉斯麗的旅人，住過台北分館都說這是「神還原」！格局和日本一樣，風格也和日本一樣日系，整體環境很乾淨，入住真的彷彿來到日本。

房型的部分格拉斯麗台北酒店提供雙人房、四人房，最特別的是還有「台隆手創館」、「吉豚屋」以及「NISEKO粉雪天堂」主題客房，超可愛的啦～

雙人房價格：$3,640起

訂房網評價：9.3/10 (agoda)

地址：台北市中正區忠孝東路二段89號3樓

附近景點：華山文創園區步行3分鐘、三創生活園區步行4分鐘



JR東日本大酒店台北 Hotel Metropolitan Premier Taipei

#2021年8月開幕 #JR東日本海外第一家

JR東日本大酒店台北為「台北威斯汀六福皇宮」舊址，也是JR東日本酒店集團海外第一家分館，位置鄰近台北捷運南京復興站，相當方便。一進到酒店大廳就會有服務人員親切問候與服務（大廳還有一股木質調香氛～很好聞），整個過程專業又親切周到。

而JR東日本大酒店台北共有20種房型，從基本的雙人房型到總統套房都有，全房型都有日本必備的免治馬桶。酒店的設施有spa、游泳池、三溫暖及健身房，另外還有仙台懷石料理、中華料理、酒吧、雪茄吧等，小編推薦一定要品嘗一下道地的懷石料理喔！

小編小提醒：因應疫情，酒店三溫暖及游泳池採預約制，有興趣的民眾可以向櫃檯詢問喔！

雙人房價格：$4,680起

訂房網評價：9.1/10 (agoda)

地址：台北市中山區南京東路三段133號

附近景點：遼寧夜市步行6分鐘、台北小巨蛋步行13分鐘



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捷絲旅台南十鼓館 Just Sleep Tainan Ten-Drum

#2021年6月開幕 #以糖廠為主題的時髦酒店

捷絲旅台南十鼓館雖然距離市區較遠，不過鄰近奇美博物館、十鼓仁糖文創園區等景點，館內有游泳池、自助洗衣間以及放鬆的交誼廳，很適合來這邊度假哦！酒店有提供地下停車場，如果需要酒店接駁記得事先跟酒店預約喔（依需求、地點收費）！

捷絲旅台南十鼓館為晶華旗下品牌，以糖廠為主題，也是全台唯一有游泳池的分館唷～房型分為雙人房及四人房，一共有六種客房及兩種套房，還有提供特色房型「鼓趣客房」，是四小床上下舖，設計得很漂亮！全館房間的採光都很棒，也都設有免治馬桶，很值得馬上訂房啊！

雙人房價格：$2,185起

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

地址：台南市仁德區文華路二段300號

附近景點：奇美博物館開車5分鐘、十鼓仁糖文創園區走路3分鐘



煙波花蓮太魯閣 Lakeshore Hotel Hualien Taroko

#2021年春季開幕 #貼近太平洋的無邊際泳池

煙波花蓮太魯閣鄰近曼波海攤與新城老街，要去太魯閣、清水斷崖的話也很快，酒店旁就是太平洋，且建築外觀及房間內部都很現代時髦。

房型則分為十三種房型，房間裡大片的落地窗，採光很好，也能夠將整個蔚藍海洋盡收眼底～超浪漫又很有度假的氣氛。煙波花蓮太魯閣在二樓的位置設有無邊際泳池，乍看之下就很像延伸到太平洋呢！另外還有水療館，可以來做SPA、在烤箱與蒸氣室放鬆一下喔！酒店內也有餐廳，不用怕餓肚子！

雙人房價格：$3,972起

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

地址：花蓮縣新城鄉順安村草林10之6號

附近景點：新城老街開車4分鐘、曼波海灘步行5分鐘



高雄萬豪酒店 Kaohsiung Marriott Hotel

#2021年3月開幕 #設施豐富規模大

高雄萬豪酒店於2021年3月28日正式開幕，鄰近愛河之心，一旁就是義享時尚廣場與COSTCO，搭乘高雄捷運至凹子底捷運站步行約八分鐘可以抵達，生活機能很不錯。

高雄萬豪酒店為萬豪集團旗下酒店，設施包含各式餐廳、酒廊、恆溫游泳池、水療區、健身房、韻律教室、兒童天地等，整個酒店規模非常大，房間數還是整個高雄最多的酒店，房間設備很新穎，又新又豪華！值得一提的是他們的水療區，分為九種不同的湯池，美人湯、碳酸氫鹽泉、維琪浴、臥式按摩、兒童池等等，如果有開放一定要去體驗體驗啊！

雙人房價格：$5,145起

訂房網評價：9.1/10 (agoda)

地址：高雄市鼓山區龍德新路222號

附近景點：愛河之心走路5分鐘、義享時尚廣場步行1分鐘



蘭陽烏石港海景酒店 Lanyang Seaview Hotel

#2021年2月開幕 #頭城海景第一排

蘭陽烏石港海景酒店位於宜蘭縣頭城鎮，靠近烏石港坐擁海景第一排！一共有八種房型，分為海景與山景房，海景房從房間便能將東北角的海天一色盡收眼底，山景房也能遠眺整個蘭陽平原的好風光～還有童趣親子房及日式風格的房型哦！

蘭陽烏石港海景酒店的設施包含兒童遊樂空間、娛樂室、泳池、水療池及兒童戲水池等，每天19:00-21:00還有池畔電影院，會在泳池旁播放電影，能夠愜意的享受休閒時光。

雙人房價格：$4,310起

訂房網評價：8.3/10 (agoda)

地址：宜蘭縣頭城鎮大武路180號

附近景點：蘭陽博物館開車3分鐘、頭城老街開車3分鐘



花蓮元湯溫泉居 Yen Hotspring

#2021年開幕 #花蓮瑞穗溫泉 #現代建築設計

元湯溫泉居位於花蓮縣瑞穗鄉，擁有瑞穗溫泉PH值7.2的「中性氯化物泉」，對於風濕症、神經痛都有一定程度的鎮定效果，還可以滋潤皮膚唷！

元湯溫泉居建築外觀及內部都非常現代，採光極佳，整體明亮又乾淨，且周邊環境也很清幽！房型的部分提供雙人房及四人房，還有露天風呂及戶外水池哦！

雙人房價格：$3,900起

訂房網評價：9.3/10 (agoda)

地址：花蓮縣瑞穗鄉瑞北1號

附近景點：瑞穗溫泉開車7分鐘、瑞穗牧場開車10分鐘



今天小編介紹的這幾間新開幕住宿，都滿有渡假風情的，是不是想趕快預訂出發啦？不過小編也要提醒大家，雖然是疫情尾聲，但酒店的設施開放與否仍要以酒店官方公告為主喔！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【2023新飯店】台灣全新開幕必住飯店大公開！】