酒店房間真乾淨？房務員教路：這種要酒精消毒，這些最好再洗一下

在外出遊、出差或Staycation，一定想在舒適乾淨的酒店下榻，好好放鬆休息，此時房間的清潔程度就成了關鍵，就有網友好奇，大家去住旅館時，除了觀察浴室的水杯、床鋪外，還會從那些地方檢查旅館的乾淨程度，貼文一出，引起網友熱烈討論。



一名網友在Dcard住宿休息板發文表示，日前和女友一起去住旅館時，兩人討論起該從什麼地方判斷旅館房間乾不乾淨，「我自己覺得可以從浴室的水杯，浴缸或是燒開水用的熱水壺看，浴缸應該是最明顯的，只要水一放下去，看看有沒有漂浮物就知道有沒有認真洗」，女友則認為要優先看床組上是否有髒東西或頭髮。該網友也指出，現在很多旅館大廳都裝潢得不錯，難從大廳判斷，「一間旅館乾不乾淨從那些地方看得出來呢？」

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貼文曝光後，有網友搞笑回應，「進門前先敲門，有回敲的聲音表示不乾淨」、「還以為是要在牆角撒鹽巴的那種乾不乾淨」、「進房前別敲門，刷卡感應之後，突然把門打開，衝進去大喊幾聲，如果有看到黑影白影閃過，就代表不乾淨被你嚇跑了，這招叫先發制鬼」。

不過也有許多網友留言分享個人經驗，「浴室先用水沖地板 會沖出超多頭髮跟體毛…..」、「我是看進門後會不會容易過敏打噴嚏」、「浴缸如果肉眼看滿水線位置或摸下去都是皂垢粗粗的話=沒洗」、「認真回，先看花灑頭，看有沒有水垢，再看馬桶有沒有刷洗，然後再看浴室地板有沒有頭毛，最後再看玻璃，有沒有乾淨無水痕」。

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還有一位在做房務員的網友提醒，「所有的杯子（漱口杯、馬克杯）要用之前都建議再沖洗一下，熱水壺還好，若被拿去煮有油的東西都會直接換掉，浴缸如你所說，是個檢查重點沒錯，還有馬桶圈我會建議酒精消毒一遍…有些房務會忘記擦，床組的部分是一定會換的啦…看被單有沒有摺痕就知道了，若是有頭髮比較可能是廠商清洗床單時沒注意到或者房務員掉的，這真的不是故意的，但很介意可以要求換房。」

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：旅館乾不乾淨怎麼看？內行人傳授1招並提醒：這些東西最好再沖洗一下】