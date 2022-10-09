Staycation｜網民熱議住酒店必拿備品　這件公認好用「一定帶走」

出門旅遊住酒店有個很棒的好處就是梳洗用品通常都不用特別準備，很多東西酒店都幫你準備好了。有網友在PTT的WomenTalk發文詢問大家，不知道大家都比較喜歡「外帶」哪一種酒店備品呢？



酒店備品盥洗用具最普遍 網推洗衣袋最好用

酒店備品最常見的就是盥洗用品，包含牙刷牙膏、浴帽刮鬍刀棉花棒，有些會有罐裝沐浴及洗髮精，還有就是紙質拖鞋、茶包咖啡沖泡包零食礦泉水等等。原PO問「之前是有聽說浴室備品全部帶走房務比較好做事，但是那些東西帶回家我也不會用」、「我個人必拿的東西只有一個就是洗衣袋」、「不知道大家會打包那些飯店備品呢？」。

網友紛紛留言分享自己比較常帶的東西：有的說梳子和拖鞋、有的人表示基於環保用不到就不會拿，但大多數網友都相當認同「洗衣袋」的好用。「有些酒店會提供紙製或是不織布的提袋，拿回去很好用」、「洗衣袋無誤，我一定會帶走」、「洗衣袋我都拿來裝髒衣服」、「洗衣袋+1直接拿來裝髒衣服」。

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房務員親友分享 酒店備品不拿也會被丟掉

很多人也分享酒店備品該不該拿的意見，有些人回應，原本房價就含了這些免費一次性備品，有用到就可以拿，「我記得沒用也會被員工拿去丟掉，所以還是拿吧」、「家人是旅館房務，他說即使是零食沒動也會丟掉」、「員工還希望你全拿走，他們就不用點了」。

對此酒店公關受訪時曾表示，只要是放在衛浴盤上，牙刷、盥洗用具、以及註明免費的茶包、礦泉水零食都可以拿，有些商務套房也提供免費的文具，如果要故意都帶其他用品，房客入住時給的信用卡以及資料，都還是能追蹤到本人，千萬別貪小便宜，因小失大。

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