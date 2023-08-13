澳門美食｜新榮記明火豆腐花、魚麵蠔仔米　5大推介值得試附地址

人們總會對歷史悠久的舊物擁有別樣的情感，可能係一張舊報紙，一條老街，或者一碗豆腐花。



早在1958年喺澳門街頭擺賣的「新榮記咖啡豆腐美食」，手工特製明火烹煮，半世紀如一的堅持，終成一份口口相傳的馳名豆腐花。

老店新榮記當然不止豆腐花豆漿，好吃的食品還有黃花魚麵、魚腐蠔仔米等等👇👇👇

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馳名豆腐花／豆奶

新榮記早在1958年就喺街頭擺賣，堅持以質樸的手工方式製作，幾十年如一日！精選加拿大一級黃豆，每日以蒸餾水多次清洗淨化，堅持以明火烹煮，終成一杯濃濃豆香的馳名豆腐花。

精選每粒豆，明火烹煮，半世紀來始終如一的堅持，成就每一杯絲滑豆香的豆奶！

招牌新鮮黃花魚麵

每日都要去街市精選新鮮黃花魚去骨醃，加上師傅特別的做法，唔炸唔蒸，保留黃花魚原有的鮮味。

新鮮魚肉熬製的魚湯，魚味香濃，搭配特製的上海粗麵，麵條爽滑勁道，魚湯回味鮮香！

順德魚腐蠔仔米

師傅精選鮮活鯪魚肉，再用人手自製成魚腐，魚味濃郁，搭配鮮美的蠔仔製成魚湯。

一碗美味又健康的魚腐蠔仔米，既有高湯中豐富的營養，亦有鮮味非常的食材搭配~

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手撕包菜炒回鍋肉飯

手撕不規則形狀的白椰菜，精選白豚豬腩肉，師傅用特製醬汁生炒，香中帶有醋辣味道，鑊氣十足！

糖醋菠蘿豬頸肉飯

經過酥炸的豬頸肉香脆可口，加入清新菠蘿肉，師傅秘製的糖醋汁烹調，酸甜開胃！

新榮記咖啡豆腐美食

連勝店：澳門連勝馬路161號連勝大廈地下c舖

電話：2859-0202

營業時間：07:00 ~ 21:30

水坑尾天神巷店：澳門水坑尾天神巷17號地下AB舖

電話：2837-0527

營業時間：07:30 ~ 22:30



【本文獲「食在澳門」授權轉載。】