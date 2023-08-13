澳門美食｜新榮記明火豆腐花、魚麵蠔仔米 5大推介值得試附地址
撰文：食在澳門
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人們總會對歷史悠久的舊物擁有別樣的情感，可能係一張舊報紙，一條老街，或者一碗豆腐花。
早在1958年喺澳門街頭擺賣的「新榮記咖啡豆腐美食」，手工特製明火烹煮，半世紀如一的堅持，終成一份口口相傳的馳名豆腐花。
老店新榮記當然不止豆腐花豆漿，好吃的食品還有黃花魚麵、魚腐蠔仔米等等👇👇👇
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馳名豆腐花／豆奶
新榮記早在1958年就喺街頭擺賣，堅持以質樸的手工方式製作，幾十年如一日！精選加拿大一級黃豆，每日以蒸餾水多次清洗淨化，堅持以明火烹煮，終成一杯濃濃豆香的馳名豆腐花。
精選每粒豆，明火烹煮，半世紀來始終如一的堅持，成就每一杯絲滑豆香的豆奶！
招牌新鮮黃花魚麵
每日都要去街市精選新鮮黃花魚去骨醃，加上師傅特別的做法，唔炸唔蒸，保留黃花魚原有的鮮味。
新鮮魚肉熬製的魚湯，魚味香濃，搭配特製的上海粗麵，麵條爽滑勁道，魚湯回味鮮香！
順德魚腐蠔仔米
師傅精選鮮活鯪魚肉，再用人手自製成魚腐，魚味濃郁，搭配鮮美的蠔仔製成魚湯。
一碗美味又健康的魚腐蠔仔米，既有高湯中豐富的營養，亦有鮮味非常的食材搭配~
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手撕包菜炒回鍋肉飯
手撕不規則形狀的白椰菜，精選白豚豬腩肉，師傅用特製醬汁生炒，香中帶有醋辣味道，鑊氣十足！
糖醋菠蘿豬頸肉飯
經過酥炸的豬頸肉香脆可口，加入清新菠蘿肉，師傅秘製的糖醋汁烹調，酸甜開胃！
新榮記咖啡豆腐美食
連勝店：澳門連勝馬路161號連勝大廈地下c舖
電話：2859-0202
營業時間：07:00 ~ 21:30
水坑尾天神巷店：澳門水坑尾天神巷17號地下AB舖
電話：2837-0527
營業時間：07:30 ~ 22:30
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