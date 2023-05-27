深圳睇牙︳3間深圳牙科診所港人北上洗牙　最平¥66起可免費照X光

港人深圳去邊度洗牙？香港睇牙動輒數百元起，不少人或會專程去深圳洗牙、睇牙等，最近有3間深圳牙科診所獲不少香港網民討論，價格便宜，洗牙最平¥66起，部分可免費照X光，即看深圳牙科診所詳情。



3大深圳牙科診所 洗牙最平¥66起

繼早前有網民於深圳羅湖看牙醫補牙，豈料被過度打磨，導致永久無法恢復，引起大批網民熱議。不過，香港睇牙動輒數百元至千元不等， 不少港人仍然會寧願「平啲」，前往深圳尋求價格便宜，又相對可靠的牙科診所，大部分會選擇最簡單的洗牙服務。記者整理較多港人幫襯的3大深圳牙科診所，部分項目收費是免費。

（圖片來源：小紅書@深圳自有光牙科診所）

洗牙最平¥66起 可免費照X光

1.麥芽口腔

近日網上社交平台群組提及洗牙、睇牙，都會見到一間名為「麥芽口腔」的連鎖口腔診所品牌，備受討論。品牌是深圳市具有社保醫療資格連鎖診所，除了環境舒適外，價格甚為親民。

近日有不少港人分享曾去過，表示經微信預約洗牙，收費¥66，而且可免費照X光。更有網民指，照完X光，醫生檢查後發現牙齒沒有大礙，「叫我返去用敏感牙膏刷牙就可以」，全過程場均為免費。

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深圳牙科診所｜麥芽口腔品牌連鎖 部分分店詳情

羅湖店

地址：深南東路振華大廈順電左側



福田店

地址：深圳彩田南路3002號彩虹大厦



南山店

地址：深圳南山大道1153號天源大廈



寶安店

地址：深圳前進一路90號萬悦格蘭雲天酒店二樓



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最近羅湖口岸 環境寬敞乾淨

2. 深圳自有光牙科診所

距離羅湖口岸約10分鐘路程的「自有光牙科診所」，由香港註冊牙醫指導及設計療程，提供洗牙、補牙、牙齒矯正等一站式牙科服務，環境相當寬敞乾淨，近日亦有港人前往幫襯，形容猶如「係中環睇緊牙」。網民指出，診所洗牙收費分別為¥180或¥350，全程大約50分鐘，用品全部即場開封。

深圳牙科診所｜深圳自有光牙科診所 詳情

地址：深圳羅湖社區人民南路2002號佳寧娜廣場F3層



老字號牙科品牌 朱咪咪代言

3.深圳愛康健口腔

提及深圳睇牙，相信大家都對「深圳愛康健口腔」最有印象，品牌開業28年，早年更由女星朱咪咪代言，以一句「講嘢最緊要有牙力，睇牙就係要揀有實力」台詞的強勁攻勢，至今仍深入民心，屬數一數二的老字號牙科品牌，吸引不少港人前往愛康健睇牙。

然而，2017年時有港人前往醫牙患後痛至休克，官方當時雖指出無醫療失誤，但難免對大家的信心造成影響。大家若前往內地睇牙，建議最好先做足資料搜集，並且向專業人士及醫生詢諮清楚。

深圳牙科診所｜愛康健口腔 部分分店詳情

羅湖總店

地址：深圳羅湖建設路羅湖火車站大樓C區1-2樓北側、4-8樓



希瑪愛康健口腔 福田口岸店

地址：深圳福田街道漁農社區裕亨路50號海悦華城C座商舖C107號

