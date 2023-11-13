內地支付方式一文睇！手機支付有優勢？刷掌、刷臉支付有缺點？

內地支付攻略！到深圳吃喝玩樂會發現埋單付現金已變成稀有行為，內地支付方式越來越多，除了儲值卡、信用卡、手機支付外，深圳近期有刷掌支付、指紋支付 、刷臉支付。《香港01》「好食玩飛」記者整理內地多種支付方式，讓你上遊玩時更輕鬆免尷尬。



刷掌支付（圖片來源：微訊支付）

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內地支付7大方式一覽！

內地支付方法【1】手機支付 —— 雲閃付、微訊支付、支付寶、度小滿支付

手機支付是內地目前最流行的支付方式，當地不少人透過下載手機應用程式，將銀行戶口跟電話號碼連繫，建立電子錢包，再直接以電話的NFC功能或掃描QR碼支付。現時內地常見的電話支付程式有雲閃付、微訊支付、支付寶、度小滿支付等。

部份電話支付需要掃描QR碼方能支付（黃寶瑩攝）

優點：

1. 使用電話支付作交易不用害怕收到偽鈔。

2. 因電子錢包與銀行連結，以手機支付便不用擔心身上沒有足夠現金。

3. 手機支付程式如美團、大眾點評等等有大量電子優惠券，透過手機支持可以賺取很多著數優惠

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缺點：

1. 需要下載應用程式並開設帳戶，部份程式更要在開戶後7天才能完成認證並使用。

2. 以手機支付時往往要開啟程式、輸入密碼與金額方能成功繳費，對手機操作認知不足的用戶會感到麻煩。

3. 若手機電池用盡或沒有網絡訊號時，便無法支付。

4. 部份電子錢包可能有保安漏洞，加上網上騙徒手法層出不窮，稍一不慎可能造成損失。

雲閃付、微訊支付、支付寶聯通香港戶口方式

多種手機支付工具之中，雲閃付、微訊支付、支付寶等，容許香港銀行的用戶，將戶口與應用程式連結，並直接在內地消費。雲閃付方面，大家能以銀聯卡跟應用程式綁定。而微訊支付，則容許香港信用卡或銀行帳戶與應用程式綁定。至於支付寶的應用程式，則接受Master及Visa信用卡的用戶綁定，詳情可參閱下文：

內地支付方法【2】儲值卡 —— 交易速度最快

內地擁有如香港八達通般的儲值卡，能夠在便利店、車站等地方儲值後使用。在廣東省，羊城通、深圳通、嶺南通、廣佛通、潮州通、清遠市民卡等，是市面常見的儲值卡。

嶺南通（圖片來源：嶺南通）

優點：

1. 幾乎不可能被黑客入侵。

2. 只要將卡輕拍便能繳費，交易速度十分快，毋須打開手機程式。

缺點：

1. 只有部份商可以使用，以交通工具營辦商、便利店為主。

內地支付方法【3】信用卡 —— 常有現金回贈

信用卡（圖片來源：Mox）

內地不少遊客區或景點內的商戶都接受銀聯、Master或Visa信用卡支付，讓大家毋須特別再開設其他程式的帳戶或兌換外幣，便可以繳費。

不少內地的7-11都裝有信用卡通卡器（何以諾攝）

優點：

1. 跟儲值卡一樣，只要將卡輕拍便能成功繳費，

2. 信用卡更毋須事先要兌換人民幣及增值，方能使用。

3. 以信用卡消費，很多時更可得到現金回贈、積分。

缺點：

1. 不少信用卡向跨境消費收取手續費，讓每次購物的成本上升。

內地支付方法【4、5】刷掌支付、指紋支付 —— 乜都唔使帶

刷掌支付（圖片來源：微訊支付）

刷掌支付、指紋支付是近年內地愈趨流行的支付方式，大家只要在機器上分別展示手掌，或是手機程式上的手掌、指紋圖案，即能完成支付。在廣州市區，不少便利店都已裝上辨識手掌的機器，便利店更推出刷掌支付首單減3元人民幣的優惠。不過就《香港01》「好食玩飛」記者所見，相關技術暫時未有太多人採用。

喜多市便利店推出刷掌支付首單減3元人民幣的優惠（何以諾攝）

優點：

1. 透過刷掌或指紋2種方法支付，毋須帶同任何物品，只須展露手部便可以繳費，方便快捷。

缺點：

1. 假若手部受傷，指紋或手掌便可能會無法辨識，要留待受傷部位康復方可使用。

2. 若黑客入侵電子錢包，指紋、掌紋如此重要的個人資料可能被盜取。

內地支付方法【6】刷臉支付 —— 耗時長、少人用

廣州塔站的刷臉支付裝置（何以諾攝）

刷臉支付同樣是內地新興的支付方式，大家在電子錢包或手機支付應用程式拍照並紀錄臉容後，便能透過鏡頭以人臉識別支付。《香港01》「好食玩飛」記者觀察到，深圳多個近年新落成的鐵路站的閘機，均已裝上刷臉支付裝置，廣州部份鐵路車站以及便利店亦設有相關裝置。不過跟刷掌支付一樣，刷臉支付所需的認證時間較長，暫時未見普及。

看著收銀處的銀頭，便可以透過面孔支付（何以諾攝）

優點：

1. 跟刷掌支付一樣，毋須帶同任何物品，只須展露手部便可以繳費，方便快捷。

缺點：

1. 刷臉支付較客易被盜用或誤收費，曾有內地人於人臉識別期間離開鏡頭，讓後方排隊的人被機器收款。

2. 若黑客入侵電子錢包，臉部特徵可能被盜取。杭州曾有景點被指控偷取客人臉容資料。

內地支付方法【7】現金

找贖後取得一手鈔票的記者（何以諾攝）

現金是最傳統的支付方式，透過紙幣或硬幣交易。

優點：

1. 上述多種交易方式如何方便，都需要用電，手機冇電或無法上網，即無法付款。現金則不會受天災人禍影響。

缺點：

1. 內地有商戶已不收取現金，或不設找贖。