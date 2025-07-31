越南富國島酒店15間推介！私人沙灘／五星絕美Villa／人均$152起

撰文：陳映蓉 程朗天
出版：更新：

越南富國島酒店推介2025｜越南富國島被譽為「珍珠島」，不但是越南最大的島嶼，亦是越南唯一可免簽證（只限直航）旅遊的特區！《香港01》好食玩飛記者為大家推介15大富國島特色酒店，當中有些更鄰近主題樂園、坐擁延綿幾公里的私人沙灘、特色法越餐廳及日落酒吧等，人均只需$152起！

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越南富國島旅遊貼士

香港前往富國島的機程不長，乘搭直航機的話只需約2小時45分鐘。不過，現時營運香港直飛富國島只有越捷航空，勝在機票便宜，通常1千多港元就有交易，今次記者還揀了Skyboss（領先者之翼），可體驗優先過安檢、上下飛機的私人通道服務、優先選擇機位、豪華候機室、飛機餐等服務，專享從地面到雲端上的特權。另外，簽證方面，選擇乘直航去富國島，旅客可獲30天免簽證豁免，是越南唯一可免簽證旅遊的地方。至於富國島當地交通，主要是自由行為主，乘搭的士或Grab作為主要交通工具。

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越南富國島酒店推介【1】富國拉菲斯塔-希爾頓格芮精選酒店 （La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton）

富國拉菲斯塔-希爾頓格芮精選酒店 （La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton）於2023年開幕，鄰近日落小鎮、接吻橋、海洋之吻等娛樂景點。酒店擁有197間客房，房間充滿夏日度假風情，大部分配備特大露台更坐擁無敵海景！酒店同時設有戶外無邊際游泳池、健身室、水療中心、兒童游泳池、兒童俱樂部餐廳及酒吧等設施。

富國拉菲斯塔-希爾頓格芮精選酒店 （La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton）
房價：人均HK$432起（雙人經典房）
地址：Sunset Town, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang, Vietnam
交通：富國國際機場車程26分鐘
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越南富國島酒店推介【2】富國島 Waverly 瑞享度假酒店（Movenpick Resort Waverly Phu Quoc）

富國島 Waverly 瑞享度假酒店（Movenpick Resort Waverly Phu Quoc）於2020年開幕，鄰近庫阿坎海灘，酒店設有專屬海灘區，可從酒店直接通往海濱。酒店共有305間奢華客房，配備海景或園景露台，寫意舒適。酒店亦有室外泳池、健身室、Spa、兒童遊樂場、兒童游泳池等娛樂設施，並提供托兒、免費定時專車接送機、自行車租借等服務。

富國島 Waverly 瑞享度假酒店（Movenpick Resort Waverly Phu Quoc）
房價：人均HK$331起（園景高級特大床房；包早餐）
地址：Group 1, Ong Lang Hamlet, Cua Duong Village, Phu Quoc City, Kien Giang Province, B4V5 Phu Quoc, Vietnam
交通：富國國際機場車程32分鐘
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越南富國島酒店推介【3】富國島長灘洲際度假酒店（InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort）

富國島長灘洲際度假酒店（InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort）於2018年開幕，鄰近夜市及椰子樹海灘，酒店設有私人海灘，部分房間更有露台和通道直通沙灘。酒店另有公寓房型，提供開放式廚房、客廳及飯廳，最多可容納5人入住。酒店亦設無邊際游泳池、桌球室、健身室、兒童遊樂場等，並提供托兒、自行車租借及穿梭巴士服務。

富國島長灘洲際度假酒店（InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort）
房價：人均HK$762起（特大床公寓；包早餐）
地址：Bãi Trường, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang
交通：富國國際機場車程15分鐘
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越南富國島酒店推介【4】富國島靈魂精品酒店（Soul Boutique Hotel Phu Quoc）

富國島靈魂精品酒店（Soul Boutique Hotel Phu Quoc）於2024年開幕，位於富國，步行可達公共海灘，地理位置優越。酒店共有60間客房，房間融入大自然元素，提供平板電視、露台等基本設備，部分房型亦設有戶外浴缸。酒店同時配備健身室、Spa、室外游泳池、兒童俱樂部、餐廳等設施，並提供免費穿梭巴士服務。

富國島靈魂精品酒店（Soul Boutique Hotel Phu Quoc）
房價：人均HK$248起（經典房（雙床）；包早餐）
地址：Lot B7, Bai Truong Complex, Duong To, Phú Quốc, Kiên Giang, Vietnam
交通：富國國際機場車程14分鐘
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越南富國島酒店推介【5】富國島麗晶酒店（Regent Phu Quoc）

富國島麗晶酒店（Regent Phu Quoc）是Trip.com上世界最佳奢華酒店Top 100！酒店於2022年開幕，坐落於白色沙灘上，一出酒店即達沙灘！酒店共有298間房，內有免費迷你吧及特大露台，部分房型另設戶外平台、私人游泳池及半開放浴室。酒店同時擁有6間餐廳、包括無邊際泳池在內的4個泳池、健身室、Spa等設施，以及球類與水上活動體驗。

富國島麗晶酒店（Regent Phu Quoc）
房價：人均HK$1,260起（套房；包早餐）
地址：Phu Quoc Marina Integrated Complex, Bai Truong, Duong To, Phu Quoc, Kien Giang, 92509, Vietnam
交通：富國國際機場車程16分鐘
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越南富國島酒店推介【6】富國島翡翠灣JW萬豪度假酒店及水療中心（JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa）

富國島翡翠灣JW萬豪度假酒店及水療中心（JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa）位於島嶼南部，擁有柯瑪私人海灘！酒店共有231間客房，房內樓底相當高，提供大露台、特大睡床、奢華浴室及浴缸等高級設備，別墅房型另配備私人游泳池。酒店亦設有室外游泳池、健身室、足浴、桌球室等設施，並提供水上活動體驗。

富國島翡翠灣JW萬豪度假酒店及水療中心（JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa）
房價：人均HK$1,121起（翡翠灣房間；包早餐、瑜珈課程、立槳和皮划艇、日落小鎮海之吻表演門票）
地址：Bai Khem, An Thoi Town, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam
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越南富國島酒店推介【7】喜來登富國島長灘度假村（Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort）

富國島北部的喜來登富國島長灘度假村，不但鄰近有Vinwonders主題樂園 、野生動物園等富國島地標遊樂設施，可搭乘酒店免費接駁車前往。酒店由單棟式Villa、海景豪華房到園景房都有，供應逾2200間房，均配備露台及景觀浴缸，別墅另設私人泳池。酒店同時配備專屬海灘區、室外泳池、兒童俱樂部、高爾夫球場、健身室等設施及水上活動體驗。

喜來登富國島長灘度假村（Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort）
房價：人均HK$374起（豪華特大床房，花園景，帶陽台）
地址：Bai Dai, Ganh Dau, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam
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越南富國島酒店推介【8】富國島諾富特度假酒店（Novotel Phu Quoc Resort）

諾富特度假酒店位於富國島西面的門勒區，距離機場僅10分鐘車程，地段方便！ 酒店坐落在Truong 海灘上，可俯瞰泰國灣，設有各種豪華房型和帶私人泳池的度假小屋，酒店內還有一系列休閑設施，如瑜伽室、浮潛、私人海灘、健身中心及桑拿等，待在酒店一整天也不會悶。

富國島諾富特度假酒店（Novotel Phu Quoc Resort）
房價：人均HK$425起（高級套房）
地址：Duong Bao Hamlet, Duong To Commune, Duong To, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam
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越南富國島酒店推介【9】富國島星灣皇冠假日酒店（Crowne Plaza Phu Quoc Starbay, an IHG Hotel）

星灣皇冠假日酒店在5星級酒店來說，人均才四百多港元一晚，算是富國島裡性價比高的住宿選擇。酒店出名泳池區特大，不同大小、深度、形狀及按摩池也有，還有一間特色的泳池餐廳，愛游水及玩水的人必然滿意。酒店提供的早餐也備受好評，住客可揀全套英式、愛爾蘭式、意式或美式早餐，雖然不是全自助式，但貴精不貴多，食物質素高。

富國島星灣皇冠假日酒店（Crowne Plaza Phu Quoc Starbay, an IHG Hotel）
房價：人均HK$460起（頂級特大雙人床房）
地址：Khu Du Lich Bai Dai, Ganh Dau, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam
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越南富國島酒店推介【10】富國島温德姆至尊酒店（Wyndham Grand Phu Quoc）

温德姆至尊酒店位於島山嶼的西北部，靠近多個主題樂園，地段方便。酒店因有著漂亮泳池區而備受好評，部分泳池還有嬉水設施，好適合親子遊旅客！此外，酒店以維多行亞式風格打造，看上去夢幻感十足，一晚房價人均也不過二百多港元，非常抵住。

富國島温德姆至尊酒店（Wyndham Grand Phu Quoc）
房價：人均HK$238起（特大床高級房）
地址：Bai Khem, An Thoi Town, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam
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越南富國島酒店推介【11】富國島梭納塞貝斯特韋斯特精品酒店（Best Western Premier Sonasea Phu Quoc）

梭納塞貝斯特韋斯特精品酒店坐落在長灘（Long Beach）沙灘上，可俯瞰海景，並由茂密的熱帶花園圍繞，環境非常舒適！酒店擁有 566 間寬敞客房，由豪華套房到Villa都有，房型特多，並設有特長300公尺游泳池、Thala SPA、健身中心和 Nemo’s 兒童俱樂部，不論度情侶拍拖蜜月、家庭遊或一大班朋友度假都合宜。此外，酒店設有3間餐廳及酒吧，如供應精緻越式和各國料理的Essence Restaurant、適合放鬆休息的Oasis Pool Bar，以及在頂樓的C View Sky Bar，可邊賞日落邊品酒。

富國島梭納塞貝斯特韋斯特精品酒店（Best Western Premier Sonasea Phu Quoc）
房價：人均HK$323起（豪華特大床房）
地址：Duong Bao Hamlet, Duong To, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam
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越南富國島酒店推介【12】富國島拉海娜度假酒店（Lahana Resort Phu Quoc & Spa）

Lahana Resort Phu Quoc & Spa位於富國島陽東市鎮，主打永續環保住宿概念，依山而建，利用四周地勢及森林來打造酒店設計，如客房都建於山腳下的巨石中，非常獨特。此外，度假村設有室外無邊際泳池，在綠油油的樹木中暢泳，是愛打卡的女生的指定動作！度假村內又可玩許多休閒活動，包括撞球、觀光行程和日光浴等，還有健身中心、會議室和兒童俱樂部等設施，足不出酒店也活動多多。這兒每晚人均也僅是百多元，整體住宿體驗佳，屬富國島度假的CP值爆標之選！

富國島拉海娜度假酒店（Lahana Resort Phu Quoc & Spa）
房價：人均HK$152起（標準大床房）
地址：Bai Khem, An Thoi Town, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam
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越南富國島酒店推介【13】富國島M酒店（M Hotel Phu Quoc）

富國島陽東市鎮另一抵住之選，莫過於富國島M酒店！這兒有別於島上傳統的熱帶風度假村，主打黑白型格設計，房間乾淨闊大，加上平板電視、空調以及配備淋浴等完善設施，整體住宿體驗不錯。酒店鄰近多個熱門富國島地標，包括宋紅塔、富國夜市和庭駒寺等，遊玩十分方便快捷！

富國島M酒店（M Hotel Phu Quoc）
房價：人均HK$225起（豪華雙人套房）
地址：46 Tran Hung Dao Street, Cua Lap, Duong Dong, Phu Quoc Island, Vietnam
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越南富國島酒店推介【14】富國島貝殼酒店及Spa（Seashells Phu Quoc Hotel & Spa）

今年（2023年）才翻新完畢的貝殼酒店及Spa，酒店外形呈梯形，設計時尚又有型！酒店對住大海，有無邊際泳池，度假感滿滿！酒店早餐也有大量選擇，房間頗大，又有獨立露台，不失為一個賞日落放鬆的好地方！另外，酒店步行10分鐘就到Night Market，附近又有超市、食店及按摩店，整體非常方便。

富國島貝殼酒店及Spa（Seashells Phu Quoc Hotel & Spa）
房價：人均HK$250起（城景經典特大床房）
地址：1 Vo Thi Sau, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam
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越南富國島酒店推介【15】富國島鉑爾曼酒店（Pullman Phu Quoc Beach Resort）

富國島的鉑爾曼酒店，環境舒適又豪華，入住可好好犒賞自己之餘，每晚人均才五百多港元不算太貴。游泳池又大，四周圍繞著熱帶植披，在這兒游泳感覺份外寫意。酒店每天早上提供歐陸式、美式或亞洲風味早餐，還可因應要求提供素食、純素食和無麩質三種選擇。

富國島鉑爾曼酒店（Pullman Phu Quoc Beach Resort）
房價：人均HK$514起（Superior Room）
地址：Group 6, Ban Quy Hamlet, Duong Bao, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam
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