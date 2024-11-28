河內酒店10間推介｜海景房／無邊際泳池／近景點及鐵路站／$158起

撰文：陳映蓉
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河內酒店推介2025！河內市是越南首都，亦是熱門旅遊勝地之一，有許多博物館、自然景觀、夜市及古蹟古城等值得探索！《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家推薦10間越南河內酒店，有部分更在2024年才開幕或完成翻新，最平人均$158就可以住到五星級酒店，仲包埋早餐！

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河內酒店推介【1】考拉酒店（Classyc Hotel）

考拉酒店（Classyc Hotel）是2024年4月全新開幕的五星級酒店，位於河內市中心，玉山祠、還劍湖、河內老城區等景點均步行可達。酒店距離河內火車站亦僅10分鐘車程，酒店亦有提供收費機場接送服務。

酒店提供108間客房及套房，均配備私人浴室、盥洗用品、辦公桌、電視等設施，洗手台位於浴室外。套房房型另有浴缸及露台，而且採用長達3米的特大床，想怎麼滾都行！酒店亦附設戶外無邊際游泳池、健身室、Spa等設施，房價更包含免費早餐，自助、單點或歐陸式早餐任食！

考拉酒店（Classyc Hotel）
房價：人均HK$240起（豪華房－內窗；包早餐）
地址：7-9, Hang Thung, Hoan Kiem, Ha Noi
交通：河內火車站車程10分鐘
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河內酒店推介【2】橄欖石畫廊經典酒店（Peridot Gallery Classic Hotel）

橄欖石畫廊經典酒店（Peridot Gallery Classic Hotel）經過裝修及改名後，於2024年1月重新開幕。酒店位於河內還劍郡，鄰近河內老城區、白馬殿、升龍皇城、越南軍事歷史博物館等景點，距離龍編鐵路站亦僅需步行約10分鐘，交通方便。酒店僅提供45間客房及套房，全部房型均提供豪華淋浴及浴缸、特大床、辦公桌、萬用電源插座等設施，套房另配備小型露台。酒店亦提供頂層按摩浴缸、酒吧、餐廳等設施可以使用。

橄欖石畫廊經典酒店（Peridot Gallery Classic Hotel）
房價：人均HK$183起（高級豪華間；包早餐）
地址：No. 52 Bat Su Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam
交通：龍編鐵路站步行10分鐘
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河內酒店推介【3】河內傳奇新都城索菲特酒店（Sofitel Legend Metropole Hanoi）

河內傳奇新都城索菲特酒店（Sofitel Legend Metropole Hanoi）於1901年已經建成，經過翻新後於2023年12月重開。酒店是一座屢獲大獎的標誌性豪華酒店，連查理卓別林都曾經入住過！酒店位於河內老城區，鄰近歷史博物館、李太祖廣場、歌劇院等景點，來往火車站則需約6分鐘車程。

酒店提供358間客房及套房，房間均提供浴缸及淋浴設備、音箱、辦公桌、洗漱用品等設備，套房房型則設有獨立起居室及步入式衣櫃。酒店亦配備室外游泳池、桑拿、Spa、健身室、夜店、足浴等設施。

河內傳奇新都城索菲特酒店（Sofitel Legend Metropole Hanoi）
房價：人均HK$914起（歌劇翼尊享雙床房）
地址：15 Ngo Quyen, Hoan Kiem 100000 Hanoi, Vietnam
交通：河內火車站車程6分鐘
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河內酒店推介【4】河內麻酒店和温泉（Le Chanvre Hanoi Hotel & Spa）

河內麻酒店和温泉（Le Chanvre Hanoi Hotel & Spa）是於2023年8月開幕的五星級酒店。酒店地理位置極佳，附近有不少景點、餐廳等，著名的河內夜市亦步行可達。酒店提供42間客房及套房，全部房間均提供免費茶包與咖啡包、浴缸或淋浴間、特大床、各規格電源插座等設備，行政客房及套房另設按摩浴缸及露台。酒店亦附設可免費使用的蒸氣桑拿和乾桑拿、頂層游泳池、健身室等休閒娛樂設施。

河內麻酒店和温泉（Le Chanvre Hanoi Hotel & Spa）
房價：人均HK$325起（經典雙人間；包早餐）
地址：84-86 Hang Gai Str, Hoan Kiem Dist, Hanoi City, Vietnam
交通：河內火車站車程7分鐘
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河內酒店推介【5】洛特湖西湖L7 河內（L7 West Lake Hanoi by Lotte）

洛特湖西湖L7 河內（L7 West Lake Hanoi by Lotte）是2023年7月底開幕的五星級酒店，更是樂天酒店旗下首家海外五星級酒店品牌。酒店鄰近西湖水上樂園、樂天購物中心、觀景台等景點，距離河內火車站則需大約25分鐘車程。

酒店設有264間客房及192間公寓套房，所有房間均設有坐擁西湖美景的露台、浴缸、無線充電、辦公桌、特大床等設備，公寓套房另設2間獨立浴室、廚房及客廳。酒店亦配備無邊際泳池、健身室、水療中心、米芝蓮餐廳、兒童遊樂場、迷你高爾夫球場等設施。

洛特湖西湖L7 河內（L7 West Lake Hanoi by Lotte）
房價：人均HK$384起（高級雙床間；包早餐）
地址：Alley 683, Lac Long Quan Street, Phu Thuong Ward, Tay Ho District, Hanoi, Vietnam
交通：河內火車站車程25分鐘
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河內酒店推介【6】河內西湖洲際酒店（InterContinental Hanoi Westlake, an IHG Hotel）

河內西湖洲際酒店（InterContinental Hanoi Westlake, an IHG Hotel）位於西湖，來往河內火車站車程約17分鐘，酒店有提供免費停車場，適合自駕遊的旅客。酒店提供318間客房及套房，全部房型均配備露台、浴缸及淋浴間、特長睡床、洗漱用品等，部分房間更坐擁西湖景色，超打卡able！套房房型另提供廚房及客廳，更可以直通俱樂部！酒店另提供室外游泳池及健身中心可以隨意使用。

河內西湖洲際酒店（InterContinental Hanoi Westlake, an IHG Hotel）
房價：人均HK$494起（經典房）
地址：05 Tu Hoa Hanoi 10000 Vietnam
交通：河內火車站車程17分鐘
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河內酒店推介【7】河內JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Hanoi）

河內JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Hanoi）位於河內新中央商務區，鄰近越南國家會展中心及河內市博物館，來往火車站車程約29分鐘，可以使用酒店的專車服務來往車站及機場。酒店提供450間客房及套房，全部房間均配備深泡式浴缸、燈光化妝鏡、辦公桌、加大床、落地景觀窗等，部分行政客房另設大露台，套房有臥室及客廳之餘，更可享有免費酒精及非酒精飲品、免費熨燙服務、免費下午茶等行政禮遇！酒店亦提供水療中心、健身中心、室內泳池、漩渦池、小童俱樂部等休閒娛樂設施。

河內JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Hanoi）
房價：人均HK$537起（城景兩張雙人床房）
地址：No 8 Do Duc Duc Road, Me Tri Ward, South Tu Liem District, Hanoi
交通：河內火車站車程29分鐘
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河內酒店推介【8】河內地標72洲際酒店&度假村（InterContinental Hanoi Landmark72, an IHG Hotel）

河內地標72洲際酒店&度假村（InterContinental Hanoi Landmark72, an IHG Hotel）位於「西河內」的新商圈，鄰近河內市博物館、Vincom購物中心、The Garden商場等，吃喝玩樂一應俱全！酒店提供359間客房及套房，所有房間都配備深泡式浴缸、落地景觀窗、辦公桌、特大睡床等設施，套房另有客廳、飯廳空間及景觀浴缸。酒店亦附設室外游泳池、健身室及酒吧等。

河內地標72洲際酒店&度假村（InterContinental Hanoi Landmark72, an IHG Hotel）
房價：人均HK$457起（經典特大床房）
地址：Keangnam Hanoi Landmark Tower Hanoi Vietnam
交通：河內火車站車程28分鐘
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河內酒店推介【9】橄欖石豪華精品酒店（Peridot Grand Luxury Boutique Hotel）

橄欖石豪華精品酒店（Peridot Grand Luxury Boutique Hotel）還劍郡，來往龍編站及河內火車站均需步行約17分鐘，河內老城區、升龍皇城、白馬殿等景點亦步行可達。酒店提供103間客房及套房，均配有奢華浴室及浴缸、特大睡床、辦公桌、落地景觀窗、萬用電源插座等設備，套房房型另有藍牙喇叭、無霧鏡、免費水果拼盤、沙發等。酒店亦附設無邊際泳池、三溫暖、健身室、SPA等設施。

橄欖石豪華精品酒店（Peridot Grand Luxury Boutique Hotel）
房價：人均HK$403起（時尚豪華房；包早餐）
地址：No. 33 Duong Thanh Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam
交通：河內火車站均需步行17分鐘
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河內酒店推介【10】內斯塔水療酒店（Nesta Hotel & Spa）

內斯塔水療酒店（Nesta Hotel & Spa）位於棟多郡，鄰近有不少特色餐廳及美食，雖然與熱門景點距離較遠，但與吉齡站及羅城站的距離都相當近，出行非常方便。酒店提供48間客房及套房，共有4種房型可供選擇。所有房間都配備浴缸、淋浴、吊床、免費盥洗用品、辦公桌、景觀落地窗等，套房房型另設壁爐及戶外平台。酒店亦有提供Spa、桑拿、酒吧及餐廳等設施，房價更包含免費早餐，CP值超高！

內斯塔水療酒店（Nesta Hotel & Spa）
房價：人均HK$158起（高級雙人床房；包早餐）
地址：83 Hao Nam Street, O Cho Dua Ward, Dong Da District, Hanoi City
交通：羅城鐵路站步行6分鐘
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