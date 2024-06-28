Klook優惠碼合集2024｜7月獨家最新優惠碼｜信用卡持卡人一折優惠

Klook優惠碼合集2024｜如果你正在計劃新年去旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，Klook會是不少港人的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2024年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼，預頂全球酒店住宿即享折扣，保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。

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Klook優惠碼｜3大優惠滿指定消費額即減高達$500

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優惠：消費滿HK$2,500或以上，即可減HK$150

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Klook酒店優惠｜Klook Hotel Monday 最高減$350

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Klook官方優惠碼

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Klook官方優惠碼 ｜日本

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Klook官方優惠碼 ｜韓國

韓國養心產品滿港幣1,000元9折優惠

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指定韓國養心產品85折

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私人機場接送優惠碼

預訂法國機場私人接送服務可享85折

*僅適用於CDG去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 06月30日

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預訂英國機場私人接送服務可享85折

*僅適用於LHR去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 06月30日

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預訂西班牙法國機場私人接送服務可享85折

*僅適用於BCN去程 / 回程接送

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預訂義大利機場私人接送服務可享85折

*僅適用於 FCO 去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 06月30日

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預訂義大利機場私人接送服務可享85折

*僅適用於 MXP 去程 / 回程接送

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預訂荷蘭機場私人接送服務可享15%折扣

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優惠期：即日 至 2024年 06月30日

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預訂葡萄牙機場私人接送服務可享15%折扣

*僅適用於LIS去程 / 回程接送

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信用卡持卡人優惠碼

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優惠期：2024年7月1日 至 2024年7月31日，逢星期一中午12:00發放

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HSBC滙豐信用卡持卡人專屬優惠 預訂全球主題樂園、景點門票及水上樂園享港幣半價優惠折扣

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HSBC滙豐信用卡持卡人專屬優惠 預訂日本產品可享港幣半價優惠折扣

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優惠期：2024年7月8日 至 2024年7月14日

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HSBC滙豐信用卡持卡人專屬優惠 預訂日本產品可享一折優惠

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優惠期：2024年7月8日 至 2024年7月14日

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HSBC滙豐信用卡持卡人專屬優惠 預訂日本指定一日遊、租車及交通產品享港幣半價優惠折扣

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優惠期：2024年7月8日 至 2024年7月14日

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HSBC滙豐信用卡持卡人專屬優惠 預訂中國內地產品享港幣半價優惠折扣

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優惠期：2024年7月15日 至 2024年7月21日

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HSBC滙豐信用卡持卡人專屬優惠 預訂中國內地產品享一折優惠

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優惠期：2024年7月15日 至 2024年7月21日

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AEON信用卡持卡人專屬優惠 預訂海外旅遊活動滿HK$800可享HK$80折扣

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AEON信用卡持卡人專屬優惠 預訂海外酒店及租車滿HK$500可享HK$150折扣

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大新信用卡持卡人專享優惠

預訂指定本地或海外活動滿HK$1,000可享HK$150折扣

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大新信用卡持卡人專享優惠

預訂指定日本或大灣區旅遊活動滿HK$200可享HK$100折扣

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Klook Stay+套票方案

Klook Stay+套票方案就是一個酒店+旅遊產品的優惠組合，推出較為實惠的價錢，讓大家為旅客可以用來配搭酒店及想前往活動門票、餐飲、交通及電話網路工具。

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