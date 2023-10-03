機票優惠｜Viet Jet越捷航空特價$0機票 香港來回越南河內$808起
撰文：豬肉丸
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河內機票優惠！越捷航空（VietJet）推出$0機票，大家只需要繳付稅項與雜費，便能以$808起的特價來回香港與越南首都河內，來回連稅加雜費約$1,251起。相關機票即日起開始接受預訂，出發日期至12月中旬，有興趣的朋友記得盡快去航空公司官方網站搶購！
河內機票$0特價 越捷航空香港至河內來回連稅$1251！
由於越捷航空將於12月22日重開香港至河內航線，由即日起至10月10日，推出2024年1月及3月$0越南河內機票，可以0蚊預訂由香港赤鱲角機場來回河內內排國際機場的機票，來回連稅、雜費約$1251起！
要留意相關費用不包括寄艙行李，單程航程寄艙行李費$58/20kg；$87/30kg；$116/40kg；$144/50kg；$173/60kg；$202/70kg，行李不多，只加購20kg也不過多百餘元，非常抵買！
河內文化氣息重 歎美食遊古蹟使費少
作為越南首都的河內，保留了不少賦當地特色的舊建築，文化氣息濃厚。此外，河內物價較香港低，大家能以平價享受當地美食、參觀名勝古蹟。
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河內的美麗景色、特色餐廳位置可參閱以下連結：
越捷航空$0河內機票優惠
訂購日期：即日起至2023年10月10日
出發時間：2023年12月22日起至2024年3月31日
價錢：$1251起（來回連稅，未連加購行李費）
購票網站：https://www.vietjetair.com/zh-TW