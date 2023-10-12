深圳好去處|賞紅葉落羽松7大打卡位附交通　仙湖植物園/荔枝公園…

深圳旅遊，免費賞紅葉、落羽杉7大好去處！深圳秋天限定美景！今次《香港01》「好食玩飛」記者精選深圳7大免費打卡好去處，是欣賞紅葉、落羽杉、金稻田、蘆葦海的勝地，並附上交通詳情，大家不用煩惱如何搭車，坐深圳地鐵輕鬆抵達。深圳公園和山區資源向來豐富，每逢秋季都被楓葉、稻田及蘆葦等植物點綴得如詩似畫，想拍絕美照片，不一定要坐飛機外遊，大家與親友共賞最美的「楓」景，不妨「北上」往深圳及廣東岭南紅葉世界。



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深圳「楓」景區不似香港般多人，可輕鬆影絕美打卡相！（圖片來源：小紅書@糖衣）

深圳免費賞紅葉、落羽松、壯闊金稻田、蘆葦海7大好去處！

踏入秋季，正值是欣賞紅葉、落羽杉、金稻田等美景的絕佳時刻！在深圳一樣有無限秋色，無論是在蓮花山、光明小鎮歡樂田園、還是福田紅樹林生態公園等，均可欣賞到壯麗的景色。漫步於林間小徑，微風輕拂臉頰，楓葉隨風飄舞，彷彿置身於仙境。

深圳秋季打卡好去處【1】10月限定 一望無際金稻田

深圳光明小鎮的歡樂田園，佔地約3.8萬平方公里，每逢10月便化身成一望無際的黃金稻田，金黃色的稻穗在陽光下閃耀，遊人一定能感受到大自然的生命力，洋溢蓬勃生氣。交通方面，乘深圳地鐵6號線至光明站，換乘6號支線至圳美站A1出口，再步行10幾分鐘，就能到達歡樂田園的西門。不過田園無遮擋，在陽光猛烈的日子，需要注意防曬。

（圖片來源：小紅書@糖衣）

深圳秋季打卡好去處【1】光明小鎮歡樂田園

建議造訪時間：10月限定

地址：深圳市光明區圳園路168號

開放時間：09:30-17:00

交通：深圳地鐵6號線至光明站，換乘6號支線至圳美站A1出口，再步行10幾分鐘，就能到達歡樂田園的西門。



深圳秋季打卡好去處【2】遊走蘆葦海 賞候鳥穿梭

福田紅樹林生態公園位於沿海岸線，擁有長約6公里的海岸線和總面積達367.64公頃的紅樹林濕地，是全國唯一一個位於城市核心區的國家級自然保護區，被譽為觀鳥和賞蘆葦的絕佳場所。這裡的秋冬，抬頭放眼可睹多種候鳥穿梭於紅樹林，時而在天空翱翔，又有大片蘆葦隨風搖曳，風景絢麗，無論是觀鳥愛好者，或是喜歡大自然的遊人，這裡都是一個不容錯過的秋色勝地。

深圳秋季打卡好去處【2】福田紅樹林生態公園

建議造訪時間：11月尾下旬到一月上旬

地址：深圳市福田區福榮路和新洲路交匯處

開放時間：06:00-23:00

交通：深圳地鐵3號綫益田站下車，於D出口步行約19分鐘。



深圳秋季打卡好去處【3】落羽松天空之鏡 極致浪漫

每年的12月末至1月初，深圳仙湖植物園的落羽松換上了新裝，看水中倒影，落羽松斑駁繽紛，焦黃、褐紅、翠綠色.，像是大自然打翻了調色盤。落羽松最密集的地方在水生園，在半山腰，非健行愛好者的話，可以在山下搭乘園內巴士直上。而最佳觀賞位是水景園，這裡沒有樹林遮擋，視野更寬闊，坐在湖心的聽雨亭，可好好感受自然的靜謐美好。

深圳秋季打卡好去處【3】仙湖植物園· 水生園

建議造訪時間：12月尾下旬到一月上旬

地址：深圳市羅湖區仙湖路160號

開放時間：收費入園時間／8:00-18:00（收費門票：¥15）；免費入園時間／4:00-8:00 及 18:00-21:30

交通：深圳地鐵2號綫仙湖路站下車，於C3出口步行約8分鐘。前去水生園，可搭乘園區巴士上山，巴士票價¥3；巴士營運時間是8:00-18:00，在「植物園大門」站上車，在「天上人間」站下車。



同為深圳賞落羽松好去處還有荔枝公園、蓮花山公園及四海公園。

深圳秋季打卡好去處【4】荔枝公園

建議造訪時間：12月尾下旬到一月上旬

地址：深圳市福田區紅嶺中路1001

開放時間：24小時開放

交通：深圳地鐵3/9號線紅嶺站E出口



深圳秋季打卡好去處【5】蓮花山公園

建議造訪時間：12月尾下旬到一月上旬

地址：深圳市福田區紅荔路6030號

開放時間：24小時開放

交通：深圳地鐵2號線蓮花西站A出口、3/4號線少年宮站、3號線蓮花村站D出口、4號線蓮花北站



深圳秋季打卡好去處【6】四海公園

建議造訪時間：12月尾下旬到一月上旬

地址：深圳市南山區公園路6號

開放時間：24小時開放

交通：深圳地鐵2號線海月站D出口



深圳秋季打卡好去處【7】深圳周邊 避人潮楓葉林

深圳天氣較熱，較難賞到美麗的楓葉，如果想看看也有推介！不妨到位於深圳及廣東之間的岭南紅葉紅葉世界。這個景區佔地面積大約4,000畝，在「山湖居」、「山韻居」及「哈比人小屋」，三處是楓樹最密集的區域，有多個品種，如火焰楓、雞爪槭及三角楓，還有落羽松、哈比人小屋、超長滑梯、小型動物園，一切皆讓人有置身外國的錯覺。

深圳秋季打卡好去處【7】岭南紅葉世界

建議造訪時間：火焰楓（10月中旬至11月中旬）、雞爪槭/三角楓/落羽松（11月上旬到12月上旬）

地址：韶關市新豐縣黃磜鎮茶峒村青雲山脈

開放時間：09:00-17:30（最遲入場時間：17:30；最遲購票時間：16:00）

交通：建議自駕或報玩一日遊旅行團

